“Oncle” Woody Harrelson photobombe la fille de Matthew McConaughey lors d’une fête d’anniversaire

Woody Harrelson a récemment photobombé la fille de Matthew McConaughey sur une photo pour son 13e anniversaire.

Dans l’instantané, Vida McConaughey, portant une couronne de fleurs, regardait son gâteau aux couleurs vives tandis que la star de “Zombieland” se tenait par-dessus son épaule, l’air perplexe.

“Oncle @woodyharrelson se demande si le gâteau est végétalien ou non !!!” La mère de Vida, Camila Alves McConaughey, qui a partagé la photo sur son Instagram, a plaisanté.

Elle a ensuite appelé sa fille son “rayon de soleil”, remarquant à quel point “le temps passe vite”.

MATTHEW MCCONAUGHEY PARTAGE UNE IMAGE DE RETOUR AVEC WOODY HARRELSON: “UN HOMME SAUVAGE ORIGINAL”

“Votre nom explique tout sur votre “vie” (#tb sur la célébration de son anniversaire lors de notre voyage de vacances en famille le 3 janvier)”, a écrit Alves McConaughey.

Le couple partage également deux autres enfants Levi, 14 ans, et Livingston, 10 ans.

McConaughey et Harrelson sont amis depuis deux décennies, ayant joué dans “True Detective” et ayant réalisé plusieurs films ensemble depuis “Welcome to Hollywood” en 1998 et “EDtv” en 1999.

“Je n’ai que quelques amis très proches au cours des 28 années d’action avec lesquelles je suis tout le temps”, a déclaré McConaughey à Howard Stern en 2020. “Cole Hauser, Woody Harrelson et quelques autres avec qui je suis tout le temps le temps, ce sont vraiment des gens avec qui nous restons mieux en contact ensemble.”

L’année dernière, McConaughey a partagé quelques photos de son film de 2008 “Surfer, Dude”, sous-titré “Un homme sauvage original @WoodyHarrelson”.