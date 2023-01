Oncle met à jour le statut de Bills DB

Bills DB Damar Hamlin reste dans un hôpital de Cincinnati après avoir fait un arrêt cardiaque sur le terrain, mais son oncle a fait une mise à jour positive mardi.

Plus de 24 heures après la scène déchirante à Cincinnati après que le demi défensif des Buffalo Bills Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain, a dû être réanimé par RCR et recevoir de l’oxygène, puis a été étiré dans une ambulance et emmené à l’hôpital, le monde de la NFL garde espoir et priant pour qu’il y ait de bonnes nouvelles concernant le statut du jeune homme de 24 ans.

Mardi soir, l’oncle de Hamlin s’est entretenu avec des journalistes à l’extérieur de l’hôpital où son neveu est toujours dans un état critique, mais a fait des mises à jour positives sur son état.

Plus particulièrement, l’oncle a déclaré que Hamlin avait besoin de 100% d’oxygène du ventilateur pour respirer correctement. Mardi, cela avait été ramené à 50%, ce qui signifie que sa respiration s’améliore.

Je viens de parler avec l’oncle de Damar Hamlin. Damar était à l’origine sur 100% d’oxygène et est maintenant tombé à 50%. Il dit que la famille s’accroche là-dedans. Il a remercié les fans des Bills et les fans des Bengals et a demandé des prières continues —Josh Reed (@4JoshReed) 3 janvier 2023

Mise à jour de Damar Hamlin : l’oncle dit que DB est maintenant sous 50 % d’oxygène, retourné sur le ventre

Conformément au sevrage de Hamlin du ventilateur alors qu’ils s’efforçaient de le faire respirer par lui-même, une autre mise à jour de son oncle était que le dos défensif des Bills avait été retourné sur le ventre dans son lit d’hôpital afin de soulager la pression sur ses poumons.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un incident lié à la COVID, cette pratique a été utilisée au plus fort de la pandémie de COVID-19 – appelé positionnement sur le ventre – car il aide les poumons à se dilater davantage pour permettre à plus d’air d’entrer. Il peut être utilisé pour aider un patient à commencer à respirer par lui-même.

Comme indiqué, la prochaine étape consiste à faire respirer Hamlin par lui-même. Il semble, d’après les mises à jour de son oncle, que son état s’améliore.