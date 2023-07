Oncle contre neveu à nouveau dans le parti Lok Janshakti du Bihar, le BJP veut une fusion

La scission du parti Lok Janshakti de feu Ram Vilas Paswan – autrefois déterminant pour réduire le Janata Dal United de Nitish Kumar et donner le dessus au BJP – s’avère maintenant un casse-tête pour le BJP. Le parti veut que les deux factions soient réunies sous un même parapluie pour éviter une scission dans les votes de Paswan.

Il y a deux jours, le ministre de l’Union du BJP, Nityanand Rai, a rencontré les deux factions et lancé l’idée d’une fusion. Mais le frère de Paswan, Pashupati Nath Paras, actuellement ministre des Industries agro-alimentaires du gouvernement central, a refusé.

M. Paras a déclaré avoir eu une « bonne conversation » avec Nityanand Rai. « Il a dit oncle, neveu, réunissez-vous, j’ai dit que ce n’est pas possible. Quand les choses tournent mal, quand le lait caille, peu importe vos efforts, vous n’obtenez pas de beurre », a-t-il ajouté.

Le BJP a invité Chirag Paswan à participer à la méga réunion avec des alliés le 18 juillet.

La faction dirigée par Pashupati Paras a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à l’entrée de Chirag Paswan dans la NDA, mais qu’elle ne l’accueillerait pas non plus.

Interrogé sur la présence de son neveu à la réunion, M. Paras a déclaré aux journalistes : « Chirag Paswan n’est plus un partenaire de NDA maintenant. Il est isolé depuis les élections législatives de 2020 ».

« C’est l’année des élections. Chaque parti veut ajouter plus de personnes… Alors Chirag Paswan et Jitan Ram Manjhi ont été invités. Les gens viendront à la réunion, ce qui est une bonne chose. Ce qui se passera dépend du résultat de la réunion. . »

L’oncle et le neveu sont actuellement pris dans une bataille pour le siège de Hajipur – tous deux visant à revendiquer l’héritage de Ram Vilas Paswan.

De son vivant, le siège était le fief de Ram Vilas Paswan. En 2019, M. Paras a gagné d’ici et Chirag Paswan de Jamui. M. Paras refuse maintenant de céder le siège à son neveu.

« La question qu’il faut se poser est de savoir pourquoi, du vivant de votre père, on vous a demandé de contester depuis Jamui et non depuis Hajipur », a ajouté M. Paras, dont la faction compte cinq députés.

Il a même accusé son neveu de sympathiser avec Rashtriya Janata Dal de Lalu Yadav. « Avez-vous déjà vu Chirag Paswan s’opposer à Lalu-ji, s’opposer à Tejashwi Yadav ? il a dit.