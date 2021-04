Oncle Bryn souhaite poursuivre la récente domination de John Gosden et Frankie Dettori sur le Blue Riband Trial à Epsom.

La formidable combinaison a décroché cinq des six dernières courses du concours Listed, avec la pouliche de grande classe So Mi Dar et plusieurs gagnants du groupe 1 Cracksman parmi leurs gagnants.

L’oncle Bryn, qui a une chance générale de 20-1 pour le Cazoo Derby à Epsom le premier samedi de juin, fera ses débuts sur le terrain mardi après d’impressionnantes victoires tous temps à Kempton et Wolverhampton à l’automne.

Gosden, qui s’entraîne maintenant en partenariat avec son fils Thady, s’attend à avoir une idée plus claire de ce que le fils de Sea The Stars est capable de faire par la suite.

Il a déclaré: « Je suis très content de lui. Nous avons regardé cette course et aussi le Classic Trial à Sandown vendredi, mais cela semble une très bonne course cette année.

« Nous avons choisi de figurer sur la liste dans une course que nous avons déjà gagnée – et sachant que ses seules courses ont été faites sur tous les temps, ce sera une sorte d’apprentissage pour lui. »

Les huit rivaux de l’oncle Bryn incluent Hector De Maris, formé par Aidan O’Brien.

Le manieur de Ballydoyle a sellé le dernier vainqueur de la course à Cape Of Good Hope il y a deux saisons et semble avoir un autre concurrent majeur entre les mains de ce poulain de Camelot, qui a impressionné lors de son dernier départ juvénile à Naas en novembre.

Charlie Appleby et William Buick font équipe avec le buteur fugitif de Kempton Wirko, tandis que Pythagoras enchérit pour une quatrième victoire sur six départs pour Richard Fahey.

Le jeune appartenant à Sir Robert Ogden a été vu pour la dernière fois en train de débarquer les Silver Tankard Stakes à Pontefract en octobre.

Fahey a déclaré: « C’est assez dur pour lui, porter le penalty. Il doit intervenir, mais nous sommes heureux avec lui.

«Nous sommes un peu inquiets pour le terrain plus rapide, mais il semble qu’ils ont fait du bon travail là-bas.

« Je pense que le voyage conviendra et tant que le terrain ne sera pas trop rapide, je serai assez heureux. »

Martyn Meade dirige la seule pouliche dans le domaine en Technique, qui fait face à un grand pas en avant en classe après avoir remporté ses débuts à Wolverhampton.

« C’est un grand pas en avant pour elle, mais elle s’est très bien acquittée à Wolverhampton et est une pouliche très équilibrée », a déclaré Meade.

«Nous avions le choix entre devenir novice ou faire un grand saut – et sur son travail à la maison, nous avons pensé faire un grand pas en avant.

« Elle pourrait être le genre de cheval qui se débrouille vraiment bien avec Epsom. »