Après des années d’échange de mains entre les propriétaires, le septième album insaisissable du Wu-Tang Clan sera enfin disponible pour certains fans.

Le groupe hip-hop Il était une fois à Shaolin fera partie d’une prochaine exposition au Museum of Old and New and Art de Tasmanie, en Australie. Le musée ne diffuse que quelques-unes des chansons lors d’événements d’écoute privés gratuits, que les visiteurs peuvent réserver par tranches de 30 minutes, à partir de jeudi.

Les événements d’écoute se dérouleront du 15 au 24 juin. Mais les gens qui veulent avoir une chance d’obtenir des billets devront se déplacer. Les billets seront mis en vente jeudi à 10 heures, heure locale en Tasmanie, le musée a dit.

L’album, qui compte 31 titres, a été mis aux enchères en 2015 et aurait été acheté pour 2 millions de dollars par Martin Shkreli, qui a fait grimper de 5 000 % le prix d’une prescription vitale et a finalement purgé sept ans de prison pour fraude en valeurs mobilières. Shkreli a confisqué l’album au profit du gouvernement américain en 2018, qui l’a vendu à un acheteur anonyme pour un montant non divulgué en 2021.

L’exposition présente également des personnalités, des empreintes culturelles et des entreprises, telles que J. Robert Oppenheimer, McDonald’s, Madonna et Jimi Hendrix.