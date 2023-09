Once Upon a Farm lance des bars réfrigérés

BERKELEY, CALIF. — La société de nutrition pour enfants Once Upon a Farm a lancé des barres d’avoine réfrigérées.

Les barres-collations sont proposées aux saveurs de fraise, de banane, de chocolat et de pomme et de cannelle. Ils sont fabriqués avec des ingrédients biologiques, tels que des fruits et des légumes, ainsi que de l’avoine à 100 % de grains entiers et beaucoup de fibres en plus d’être arrosés d’un glaçage sans sucre ajouté, a noté Once Upon a Farm. Les barres sont également réfrigérées pour plus de fraîcheur et peuvent être consommées sur le pouce (hors du réfrigérateur) jusqu’à une semaine. Les barres d’avoine réfrigérées sont disponibles au prix de détail suggéré de 2,79 $ par barre et de 9,49 $ par emballage multiple. Ils sont désormais disponibles à l’achat en ligne et dans le rayon des réfrigérateurs chez Target et Wegmans dans tout le pays.

«Le jour est enfin arrivé, et j’ai vraiment hâte que les familles mettent la main sur les barres d’avoine réfrigérées de Once Upon a Farm», a déclaré Jennifer Garner, cofondatrice et directrice de la marque de Once Upon a Farm. « Nous savons que les enfants sont toujours en mouvement et trouver la meilleure collation pratique et nutritive pour la boîte à lunch ou pour une activité parascolaire peut être un défi. Nous avons ce qu’il vous faut : nous élevons la barre (littéralement) avec nos barres d’avoine réfrigérées approuvées par les enfants (et les parents) – biologiques, faites avec de vrais fruits et légumes, un filet de sucre ajouté et, surtout, si bon goût Je suggère aux adultes d’acheter leur propre réserve.

Le portefeuille de produits de Once Upon a Farm comprend désormais une grande variété de mélanges de fruits et de légumes pressés à froid, de smoothies sans produits laitiers, de flocons d’avoine, de substituts de yogourt à la noix de coco et de repas riches en plantes fraîchement surgelés pour nourrissons. La société a déclaré que son portefeuille pour bébés comprend des mélanges nutritionnels avancés qui sont les premiers à recevoir la nouvelle certification First 1 000 Day Promise du Clean Label Project. De plus, tous les produits Once Upon a Farm sont biologiques et vérifiés par le projet sans OGM en plus de ne contenir aucun sucre ajouté, arômes artificiels, colorants ou conservateurs.