Onana signe un contrat avec Manchester United et prévoit de se rendre aux États-Unis jeudi

Andre Onana a signé son contrat avec Manchester United et est réservé sur un vol pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers à New York jeudi.

Le gardien de but de 27 ans était à Carrington mercredi pour effectuer des tests médicaux et finaliser les documents sur son transfert de 55 millions d’euros de l’Inter Milan. Il ne reste plus qu’aux clubs à signer jeudi les derniers documents pour que l’accord soit conclu.

United a travaillé sur le processus de visa requis pour l’international camerounais et devrait annoncer officiellement son arrivée dans les prochaines 24 heures.

Onana rejoindra l’équipe d’Erik ten Hag, qui est déjà à New York, une fois aux États-Unis et pourrait jouer un rôle lors du match amical de samedi contre Arsenal, si la condition physique le permet.

Pourquoi Onana pourrait convenir parfaitement

Analyse par Matt Pyzdrowski

Onana est un joueur que Ten Hag connaît bien. Il était un habitué de l’Ajax sous le Néerlandais et connaît bien l’approche du manager.

L’international camerounais a une portée de passe exceptionnelle, une confiance avec le ballon à ses pieds, maîtrise très bien sa boîte et est également un tireur exceptionnel.

Ces compétences ont été exposées lors de la course de l’Inter à la récente finale de la Ligue des champions, où ils ont perdu 1-0 contre Manchester City. Même dans la défaite, le joueur de 27 ans a montré sa capacité en tant que gardien de but de classe mondiale.

Alors que City était l’équipe que tout le monde s’attendait à dominer en possession et à briser l’opposition grâce à la capacité de son gardien de but sur le ballon, c’est en fait l’Inter qui a causé le plus de problèmes grâce en grande partie à la bravoure d’Onana qui s’est développée par l’arrière.

(Photo : GABRIEL BOUYS / AFP)