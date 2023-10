Onana pourrait sauter la CAN pour se concentrer sur Man United, selon un rapport

Le gardien de Manchester United, Andre Onana, aurait tendance à sauter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) 2023. Le tournoi débute le 13 janvier et se termine le 11 février. Onana a récolté 35 sélections pour son pays natal, le Cameroun.

Sources à ESPN affirment que le gardien a des doutes sur le tournoi en raison de ses débuts fragiles à Old Trafford. Onana est arrivé à United cet été pour environ 55 millions de dollars en provenance de l’Inter Milan. Le gardien de but très apprécié a été recruté en remplacement direct de la légende David de Gea. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu pour Onana.

Onana évite la CAN pour corriger les erreurs de United

Le Camerounais a jusqu’à présent montré un aperçu de ses capacités, mais a également connu plusieurs mésaventures. Onana a commis une erreur significative lors de la défaite 4-3 de United contre le Bayern Munich en septembre. Il était également responsable d’un penalty et d’un carton rouge lors d’un match contre Galatasaray mardi. Les Turcs ont fini par battre les Red Devils 3-2, lors de leur victoire sur le sol anglais.

Bien qu’Onana n’ait pas vraiment démarré avec United, le manager Erik ten Hag a soutenu son gardien de but. « Nous sommes satisfaits de notre groupe de gardiens », a déclaré Ten Hag aux journalistes après la débâcle de Galatasaray.

« André a participé à une demi-finale de la Ligue des Champions [with Ajax]il était en finale la saison dernière [with Inter] Il a donc les capacités pour être l’un des meilleurs gardiens du monde et il l’a montré. Nous avons déjà vu dans les jeux ses grandes capacités, ainsi que sa personnalité. Il va rebondir. »

Le gardien de but avait déjà pris sa retraite de l’équipe nationale en raison de problèmes avec l’entraîneur

Le média susmentionné rapporte également qu’Onana a déclaré aux dirigeants de United lors des négociations contractuelles qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe nationale du Cameroun. Le gardien de but avait déjà pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022. Néanmoins, Onana a récemment représenté son pays d’origine lors d’un match de qualification pour la CAN contre le Burundi. Il fait partie de l’équipe camerounaise pour deux matchs amicaux plus tard ce mois-ci.

Si Onana choisit de jouer pour son équipe nationale lors de la CAN, il pourrait rater jusqu’à sept matches de United. Cela comprendrait un affrontement entre les six grands et Tottenham Hotspur, ainsi que quelques matches de coupe nationale.

