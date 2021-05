Onana ne peut pas être avec l’Ajax pendant une interdiction de 12 mois, même en ratant sa soirée de titre. Ce n’est pas seulement injuste, mais cruel

Andre Onana a été condamné à une interdiction de 12 mois pour violation de dopage. Photo par Laurens Lindhout / Soccrates / Getty Images

L’Ajax a fêté son titre de champion des Pays-Bas le week-end dernier, mais alors que les chansons étaient chantées et que la fête commençait, il manquait quelqu’un. Gardien de but André Onana, qui a joué toutes les minutes de chaque match jusqu’au 31 janvier, qui a encore joué plus de minutes que tous les footballeurs du bar quatre de l’équipe de l’Ajax, le titre qui lui appartient, n’était pas là. Il aurait aimé l’être, mais il n’était pas sûr d’être autorisé, et il est donc resté à l’écart, isolé et seul comme il l’a été pendant trois mois. Et ces mois qui sont encore à venir.

Onana, qui a eu 25 ans début avril, partira probablement à la fin de la saison, a déclaré l’Ajax. Et avec les clubs allemands et anglais intéressés, la formation d’Amsterdam aimerait passer à autre chose. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle il était absent des célébrations du titre de son équipe. La raison en est qu’un matin d’octobre dernier, il s’est réveillé avec un mal de tête et a pris une aspirine, qui s’est avérée ne pas être du tout une aspirine, mais le furosémide qui avait été prescrit à sa femme enceinte. Les paquets ne sont pas si différents – pas plus que les pilules – et donc, dit Onana, il a accidentellement pris la mauvaise chose.

C’est sa version des événements, et c’est une version acceptée par l’UEFA. Ils ont conclu qu’Onana n’avait pas essayé de tricher; ils ont également conclu qu’ils devaient de toute façon l’interdire. Il est du devoir du joueur, insistent-ils, de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur corps. Diurétique, le furosémide n’est pas un médicament améliorant les performances, mais il peut être utilisé comme agent masquant et figure sur la liste des substances interdites de l’UEFA. Il a été condamné à une interdiction de 12 mois. S’ils avaient jugé qu’il avait délibérément triché, cela aurait pu durer quatre ans.

Onana a déclaré qu’il « respectait » l’instance d’appel de l’UEFA, mais n’était pas d’accord avec leur décision, qu’il a qualifiée à l’époque de « excessive et disproportionnée car l’UEFA a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur involontaire ». Jusqu’à présent, douze mois est un cinquième de sa carrière professionnelle; Le directeur général de l’Ajax, Edwin van der Sar, a publié une déclaration dans laquelle il l’a qualifié de « terrible revers pour André lui-même et pour nous en tant que club ».

C’est la deuxième fois qu’Onana passe une longue période sans jouer: après avoir traversé la Fondation Samuel Eto’o au Cameroun, il était à Barcelone quand il était enfant lorsque le club a été puni pour avoir enfreint l’article 19 de la FIFA, qui réglemente la signature de l’international. joueurs de moins de 18 ans. Comme tous les enfants de La Masia avec lui, Onana est resté 18 mois sans jouer à un jeu compétitif.

Au moins, il pourrait s’entraîner après cela; au moins, alors, ils étaient tous ensemble, même si cela a effectivement entraîné la rupture d’une génération lorsque les joueurs ont quitté le club. Cette fois, Onana est seul. Les interdictions de l’UEFA n’empêchent pas seulement les joueurs de jouer; ils les empêchent de se livrer à toute activité liée au football. Il n’est pas autorisé à Ajax; pas leurs terrains d’entraînement, pas leurs installations d’équipe. Peu importe que l’équipe soit là ou non. Et c’est peut-être l’élément le plus important de tous, celui qui rend effectivement l’interdiction de plus de 12 mois, prolongeant et approfondissant son impact, qui est déjà « énorme » et pas seulement sur la carrière d’un joueur, selon les mots de Vereniging Van Contractspelers ( VVCS), le syndicat néerlandais des joueurs, mais aussi le bien-être d’un joueur.

« La suspension en elle-même est disproportionnée, mais l’idée que le joueur ne peut même pas s’entraîner avec le reste de l’équipe pendant la suspension est totalement incompréhensible », a déclaré le VVCS. « Cette injustice, qui n’a aucune valeur ajoutée et conduit à l’isolement inutile des footballeurs professionnels, doit également être renversée de toute urgence. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Il est difficile de ne pas être d’accord. Il est difficile de voir une justification réelle pour la mise en œuvre d’une règle qui va au-delà du fait de jouer au jeu en premier lieu – un argument veut que sinon, un joueur qui n’est pas un partant régulier va effectivement sans punition – et il est difficile de le faire. comprendre pourquoi il est si rarement remis en question. Cela aidera peut-être. C’est une punition perverse et presque cruelle. C’est aussi une question largement inutile; il est également difficile de voir ce qui donne aux autorités la compétence d’imposer des limitations au-delà des matches.

Il ne s’agit pas uniquement d’infractions liées au dopage; il s’agit de toutes sortes d’interdictions dans lesquelles on peut souvent avoir l’impression que les joueurs sont tenus de respecter des normes que le reste du jeu ne semble pas ressentir le besoin de respecter.

Lorsque Luis Suarez a été interdit après la Coupe du monde 2014 pour avoir mordu l’Italien Giorgio Chiellini, l’attaquant uruguayen n’a pas été autorisé à se livrer à une activité « liée au football ». L’interdiction ne s’étendait pas à un transfert de 80 millions d’euros de Liverpool à Barcelone – les affaires sont des affaires, après tout – mais cela signifiait qu’il ne pouvait pas être présenté, qu’il ne pouvait pas s’entraîner avec ses coéquipiers et qu’il ne pouvait pas n’allez pas au stade pour les voir jouer. En théorie, il ne pouvait pas non plus aller voir un match d’enfants. Pensez-y une minute: imaginez que vous avez un petit fils ou une petite fille et qu’ils ont un match samedi, seul leur père n’a pas le droit d’aller regarder.

Suarez travaillait seul, caché. Un secret entourait son emplacement. Lorsque Kieran Trippier a été interdit pour avoir enfreint la réglementation sur les jeux de hasard, il a non seulement été banni de 10 semaines, mais aussi empêché de s’entraîner avec ses coéquipiers.

Du moins, en théorie, il l’était. Lorsque la FIFA a momentanément suspendu la sanction – il est revenu pour affronter le Sevilla FC – puis l’a confirmée à nouveau, l’Atletico Madrid a interprété son jugement comme permettant à Trippier de retourner au travail sinon de jouer, contre la volonté de la FA. Ils savaient que ce n’était pas clair et qu’ils le poussaient, alors il a rejoint le groupe tranquillement. Il n’y avait pas de photos, pas de rapports et aucun mot du terrain d’entraînement jusqu’à la fin de l’interdiction, auquel point le club a admis ouais, il est ici tout ce temps.

Les coéquipiers d’Onana ont montré leur soutien après l’annonce de son interdiction en février, et le club le soutient également. Mais c’est une situation difficile pour tous et on ne sait pas si l’appel du TAS verra son interdiction réduite. ANP Sport via Getty Images

La plupart ne prendront pas ce risque, y compris Onana et Ajax. Aussi injuste qu’ils considèrent l’interdiction, le pouvoir n’est pas entre leurs mains. Supposons un instant qu’Onana est coupable, qu’il a fait prenez sciemment du furosémide. Supposons même qu’il l’ait fait pour masquer autre chose. Supposons tout cela – que même ceux qui l’ont puni ne croient pas – supposons qu’il est entièrement coupable, cette question demeure: pourquoi l’interdiction va-t-elle au-delà du terrain? Qu’est-ce qui est vraiment gagné?

Une interdiction de 12 mois de toute activité liée au football est en fait plus longue que cela lorsqu’il s’agit de jouer. On pourrait légitimement affirmer que ceux qui enfreignent les règles ne doivent pas être soutenus, soignés, mais à un moment où il y a une plus grande conscience que jamais du bien-être mental des joueurs, les isoler volontairement est-il vraiment la réponse?

Les joueurs de l’Ajax portaient le maillot d’Onana alors qu’ils couraient sur le terrain pour affronter le PSV Eindhoven en coupe après la confirmation de l’interdiction début février. Le club a parlé de le soutenir – Lassina Traoré portait également le maillot d’Onana lors des célébrations du titre le week-end dernier – mais il est naturel qu’une distance se soit ouverte, que les relations changent, qu’un joueur se retrouve seul lorsqu’il est obligé de rester à l’écart. .

Un appel attend également – Onana porte son cas devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). C’est en partie la raison pour laquelle il y a une telle détermination de s’en tenir strictement à l’interdiction, et d’être vu comme le faisant, ainsi que d’expliquer pourquoi il y a une sorte de secret autour de quelque chose qui devrait être naturel: un footballeur faisant des choses de football, une personne faisant partie d’un groupe auquel elle a contribué. Onana n’est pas sûr qu’il ne peut pas faire partie des célébrations; il craint cependant que cela ne lui soit reproché.

(Cet appel du TAS peut également avoir un impact sur son avenir: si l’interdiction est raccourcie et qu’il doit redevenir disponible pour l’Ajax, il est plus probable qu’il restera.

En attendant, comme tous les joueurs dans des situations comme celle-ci, Onana fait ses propres plans, éloigné de la routine, de l’équipe – ce qui, selon la plupart des footballeurs, en vaut la peine. Il s’entraîne avec un entraîneur de gardiens qui lui est recommandé par son agent. Il pourrait travailler au QG du club, mais pas avec ses coéquipiers, et pas au moment où il y a quelqu’un d’autre là-bas. Au lieu de cela, il se dirige vers un petit club amateur d’Amsterdam, invisible de quiconque et de tout le monde réticent à admettre où il se trouve, le club gardant le silence. Il se tait aussi. Son régime alimentaire a été modifié et le travail de remise en forme est effectué dans une salle de sport à la maison avec son propre entraîneur personnel, un ami de toujours avec qui il a travaillé auparavant – bien qu’il soit coordonné avec le personnel de l’Ajax.

Et ainsi de suite, une certaine absurdité dans tout cela, comme si c’était un secret d’État, comme si Onana était un «non-personne». Isolé, il travaille, attend et regarde à la télévision alors que ses coéquipiers célèbrent également le titre qu’il a remporté.