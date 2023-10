Onana hésite à jouer à la CAN alors que Man Utd est en forme – source

André Onana hésite à s’absenter de Manchester United pour jouer pour le Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) en janvier après un début de carrière difficile à Old Trafford, a déclaré une source à ESPN.

Onana a quitté le football international après la Coupe du monde au Qatar après un désaccord avec l’entraîneur-chef Rigobert Song. Il a accepté de revenir pour le dernier match de qualification de la CAN contre le Burundi en septembre sous la pression du gouvernement et de la Fédération camerounaise.

Une victoire 3-0 du Cameroun a réservé sa place au tournoi, qui débutera en Côte d’Ivoire le 13 janvier. Onana, cependant, hésite à y participer car cela pourrait signifier que le joueur de 27 ans manquera un mois du Premier ministre. saison de championnat et, selon une source proche du joueur, sa priorité est de se concentrer sur son nouveau club.

Onana est particulièrement désireux de rester à Old Trafford après un début de saison difficile, qui a inclus une série d’erreurs coûteuses, et veut montrer son engagement envers United.

Il a commis une horrible erreur lors de la défaite 4-3 contre le Bayern Munich en septembre et était également responsable de l’incident qui a vu Casemiro expulsé lors de la défaite 3-2 contre Galatasaray mardi.

« Nous sommes satisfaits de notre groupe de gardiens », a déclaré Ten Hag après la défaite contre Galatasaray. « André a participé à une demi-finale de la Ligue des Champions [with Ajax]il était en finale la saison dernière [with Inter] Il a donc les capacités pour être l’un des meilleurs gardiens du monde et il l’a montré. Nous avons déjà vu dans les jeux ses grandes capacités, ainsi que sa personnalité. Il va rebondir. »

Au cours des négociations sur son transfert de 47,3 millions de livres sterling ((57,37 millions de dollars) de l’Inter, Onana a déclaré à Ten Hag et aux patrons de United qu’il n’avait pas l’intention de revenir dans l’organisation camerounaise. Cependant, une source a déclaré à ESPN que le Néerlandais sympathisait avec la situation du gardien de but et n’interférera pas dans sa décision.

Onana a été appelé dans l’équipe du Cameroun pour des matchs contre la Russie et le Sénégal lors de la trêve internationale d’octobre, mais une source a déclaré à ESPN qu’il y aurait d’autres discussions avec les responsables avant de s’engager à jouer à la CAN.