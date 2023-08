Onana de Man United rappelé par le Cameroun après un différend avec son entraîneur

Le nouveau gardien de Manchester United, Andre Onana, a été rappelé dans l’équipe camerounaise neuf mois après avoir quitté l’équipe lors de la Coupe du monde au Qatar.

Onana a été nommé mardi par le sélectionneur Rigobert Song dans la liste des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations contre le Burundi le 12 septembre à Garoua, où les Lions indomptables n’ont besoin que d’un match nul pour garantir une place pour la phase finale de janvier en Côte d’Ivoire.

Onana, 27 ans, a quitté l’équipe camerounaise au Qatar en novembre dernier après son premier match de groupe contre la Suisse à la suite d’un différend avec Song sur la tactique et l’entraînement.

La Fédération camerounaise de football a déclaré qu’il avait été suspendu et renvoyé chez lui et qu’il n’avait plus joué pour le pays depuis, après avoir annoncé sa retraite du football international.

Mais mardi, lors d’une conférence de presse à Yaoundé, Song a nié qu’il y ait eu un problème avec Onana et a déclaré qu’il était naturel qu’en tant que meilleur gardien disponible, il soit dans l’équipe.

« Il n’y a jamais eu de problème avec André, la porte lui a toujours été ouverte et nous sommes heureux qu’il revienne rejoindre le groupe », a déclaré Song.