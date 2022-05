On vous annonce que vous avez un cancer : cinq questions à poser à votre oncologue

“La biopsie confirme que vous avez un cancer.” En entendant ce dernier mot, il est presque impossible de retenir autre chose. Les patients peuvent entendre « nous allons vous référer à un oncologue ».

Au cours des 20 années que j’ai passées à m’occuper de patients atteints de cancer, j’ai appris que la communication est un facteur crucial pour déterminer si un patient reçoit d’excellents soins. Voici cinq questions que chaque patient atteint de cancer devrait poser à son oncologue. Ces questions comptent pour nous tous; 2 Canadiens sur 5 recevront un diagnostic de cancer et 1 sur 4 en mourra.

1. Quel type de cancer ai-je et quel en est le stade ?

Découvrez le type de cancer et sa localisation dans le corps. Le stade du cancer reflète l’état d’avancement de la maladie. L’étape 1 est à un stade précoce et hautement curable; le stade 4 est avancé et le plus souvent incurable.

2. Mon cancer est-il guérissable ?

Si la maladie ne peut être guérie, de nombreux patients veulent savoir combien de temps ils vivront. J’essaie de ne pas être trop précis dans ces discussions car les médecins se trompent souvent et compter les semaines sur un calendrier n’est pas une bonne façon de vivre. Je dis couramment, « les patients atteints de cette maladie vivent généralement des mois et non des années » (ou « des semaines et non des mois » ou « plusieurs années » selon les circonstances). Avoir une compréhension claire aide les patients à prendre des décisions de traitement qui correspondent à leurs propres objectifs et valeurs.

3. Le traitement m’aidera-t-il à vivre plus longtemps? Si oui, des semaines, des mois ou des années ?

Il est important de comprendre si l’objectif du traitement est d’augmenter le taux de guérison ou de contrôler le cancer pendant un certain temps. Le but de toute intervention médicale est d’aider les gens à vivre plus longtemps et mieux; on s’attendrait à ce que tout traitement contre le cancer augmente la survie et/ou la qualité de vie. Beaucoup de nos traitements aident les patients à vivre plus longtemps. Cependant, au cours de la dernière décennie, la plupart des nouveaux traitements contre le cancer ont été adoptés parce qu’ils contrôlent la croissance tumorale sur un scanner et non parce qu’il a été prouvé qu’ils augmentent la survie. Il peut y avoir une énorme variabilité parmi les médicaments qui aident les patients à vivre plus longtemps ; certains ajoutent des années de vie, certains ajoutent des mois et certains peuvent ajouter quelques semaines. Les patients méritent des discussions honnêtes afin qu’ils puissent faire des choix éclairés sur ce qui constitue un avantage significatif.

4. Quels sont les effets secondaires du traitement et existe-t-il d’autres options ?

Tous les traitements ont des effets secondaires, certains légers et beaucoup graves. Lorsque les avantages du traitement sont substantiels, de nombreux patients détermineront que les effets secondaires sont un compromis raisonnable. Certaines options de traitement peuvent ne pas être « les meilleures » aux yeux d’un oncologue, mais avec moins d’effets secondaires, elles peuvent être préférées par certains patients. Les réponses aux questions n° 2 et n° 3 peuvent aider les patients à prendre une décision qui leur convient le mieux, en équilibrant les gains possibles dans la vie et l’impact des effets secondaires sur la qualité de vie.

5. Comment et où vais-je passer mon temps au cours des six prochains mois ?

Bien que les oncologues discutent régulièrement des avantages du traitement et des effets secondaires, nous n’avons pas réussi à dire aux patients comment ils passeront leur temps. Entreprendre un traitement contre le cancer peut être un engagement de temps important. Cela peut impliquer une hospitalisation après la chirurgie, des mois de récupération et de longs déplacements pour des traitements quotidiens de radiothérapie ou des perfusions de chimiothérapie. Lorsque la survie est longue et que les bénéfices du traitement sont substantiels, de nombreux patients considèrent la « toxicité temporelle » comme raisonnable. Cependant, dans le cancer avancé où le temps est court (moins d’un an), les avantages du traitement sont souvent faibles. Certains patients voudront savoir “le temps que je gagne grâce au traitement sera-t-il principalement passé dans des cliniques et des hôpitaux pour subir des interventions chirurgicales, des traitements et des tests ?”

Les premières visites chez un oncologue peuvent être terrifiantes. L’une des plus grandes sources d’anxiété est la « peur de l’inconnu ». Notez vos questions à l’avance et amenez un être cher pour vous aider. Il faut plus d’une décennie de formation pour devenir oncologue : les patients et les familles n’ont pas le luxe du temps. Il n’y a pas de questions stupides au centre de cancérologie. La connaissance est le pouvoir et peut apporter un sentiment de contrôle. Surtout, cela peut garantir que le traitement est aligné sur les valeurs et les préférences uniques d’un individu.

PARTAGER: