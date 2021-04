Alors que les séances de photos malheureuses vont, c’était là-haut avec le sandwich au bacon d’Ed Miliband et Theresa May «dansant».

La décision d’Ursula von der Leyen de porter un pansement avec le drapeau de l’UE sur son bras fraîchement vacciné a été, à juste titre, largement ridiculisée.

C’est une femme qui a spectaculairement armé le déploiement du jab européen Crédit: Twitter

Comme l’a vivement observé un commentateur: «Si ce plâtre a été fourni dans le cadre d’un contrat de l’UE, il tombera probablement dans cinq minutes.»

Assez. Rien ne symbolise mieux la gestion de la pandémie par l’Europe qu’un Europlast: un morceau de plastique fragile recouvrant une petite piqûre.

Après tout, c’est une femme qui a spectaculairement armé le déploiement du jab européen – tout en essayant de saboter le nôtre. Une femme qui nous a prévenus que si nous quittions l’Union européenne, nous serions bientôt en train de se balader en pagne en grognant.

Comme le montrent les dernières statistiques, nous avons enregistré 57,49 vaccins pour 100 personnes, contre 22,52 en France et 22,97 en Allemagne. Ursula semble avoir adopté une vision révisionniste de l’histoire.

Le président de la Commission européenne à la très jolie coupe de cheveux est l’assassin souriant qui dit une chose tout en faisant tout le contraire.

Cette semaine, lorsqu’elle a reçu son injection de Covid-19, elle a déclaré – sans aucune ironie: «Plus vite nous vaccinerons, plus vite nous pourrons contrôler la pandémie.»

Elle a dit cela en déclarant une guerre totale contre le Royaume-Uni, en essayant de bloquer les expéditions du vaccin AstraZeneca vers nos côtes – une décision qui nous a tous rendus reconnaissants d’être hors de ce spectacle bureaucratique.

Soucieux de participer à l’acte de dénigrement de la Grande-Bretagne, jeudi, le Premier ministre canadien parfaitement coiffé Justin Trudeau s’est éloigné de sa coiffeuse pour annoncer que NOUS faisons face à une troisième vague «très sérieuse». Ce qui était nouveau pour le reste d’entre nous.

Sans surprise, cela a été rapidement repoussé par No10. Il n’y a pas si longtemps, nous étions surnommés «Plague Island» par le journal New York Times. Pas plus. Vous voyez, rien ne nous unit plus vite que de se faire dire que nous sommes des ordures.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est éloigné de sa coiffeuse pour annoncer que NOUS faisons face à une troisième vague « très sérieuse » Crédit: AFP

Montez nos chahuts collectifs, tout comme nos drapeaux syndicaux (métaphoriques). Enfin, nous sommes fiers d’être britanniques. En ce moment, face à une vague d’attaques implacables de tous les coins jaloux et aigris du globe, la Grande-Bretagne montre à quel point elle est vraiment géniale.

Les restrictions de verrouillage ayant finalement été assouplies, nous avons fait ce que nous faisons de mieux: nous faire doucement marteler et faire la queue pendant des heures pour essayer un pull en polyester de H&M.

Il y a six mois, nous étions en pagaille, bégayant dans et hors des verrouillages, R taux à travers le toit, bouillonnant chez Boris and co, toujours amèrement divisés sur le Brexit.

Aujourd’hui, avec notre programme de déploiement de vaccins Covid qui fait l’envie du monde qui les regarde, des restes autrefois ardents applaudissent maintenant les Brexiteers. Lentement, les choses s’améliorent.

Et plus le reste du monde essaiera de nous renverser, plus ils nous rendront unis.

Bounce Back Britain est là. . . et ici pour rester.

Prends un indice, Katie

KUDOS à Mick Jagger. Dans une interview à la radio, la légende des Rolling Stones a admis qu’il avait abandonné les tentatives d’écrire ses mémoires parce qu’il trouvait le processus «ennuyeux et bouleversant».

Non seulement cela, mais il a rendu l’avance de 1 million de livres sterling à son éditeur.

Mick Jagger a admis qu’il avait abandonné les tentatives d’écrire ses mémoires parce qu’il trouvait le processus « ennuyeux et bouleversant » Crédits: Getty

Ceci d’un homme qui a fait la fête avec des rock stars, a dîné avec les premiers ministres et a perdu des journées entières dans une glorieuse mésaventure. Et n’oublions pas ses exploits supposés avec une barre de Mars.

Pendant ce temps, Katie Price écrit actuellement sa SEPTIÈME autobiographie.

Échelle de showbusiness branlante

Au cours de la semaine, la tragique star de Big Brother, Nikki Grahame, est décédée, une autre exportation de BB, Alison Hammond, est un joyeux rappel que la télé-réalité n’est pas si mauvaise.

Près de 20 ans après ses débuts sur Channel 4, la sympathique Brummie a volé la vedette dans la dernière émission brillante du samedi soir de BBC1, I Can See Your Voice.

C’est rafraîchissant de voir quelqu’un d’aussi authentique se frayer un chemin dans l’échelle du showbusiness notoirement branlante Crédit: BBC

Le programme – une importation sud-coréenne qui plagie avec succès chaque émission de talents des dix dernières années – a reçu des critiques mitigées lors de son lancement.

Mais cela pourrait bien devenir une vision culte, en grande partie grâce à Mme Hammond. Pendant des années, elle a été complètement gaspillée dans l’arrière-pays de la télévision, en tant que journaliste de showbiz intrépide de This Morning.

Malgré ses interviews hilarantes avec des stars d’Hollywood, les patrons semblaient réticents à lui donner une promotion.

Cela n’aurait pas dû prendre une campagne concertée de diversité de la part d’ITV pour l’aider à lui décrocher un créneau de présentation vendredi aux heures de grande écoute aux côtés de Dermot O’Leary. Mais très probablement.

Je l’ai rencontrée à Los Angeles il y a quelques années, lors d’un voyage de retour à un petit-déjeuner buffet d’hôtel – nous sommes entrés en collision avec des saucisses, je pense – et elle est aussi brillante, chaleureuse et grégaire hors écran qu’elle l’est dessus. Son rire est proprement contagieux.

C’est rafraîchissant de voir quelqu’un d’aussi authentique se frayer un chemin dans l’échelle du showbusiness notoirement branlante.

Pilier de la communauté

Au cours des 15 dernières années environ, j’ai interviewé tout le monde, de Madonna aux Beckham – et je me suis sans cesse entretenu avec des amis ennuyés avec diverses histoires de célébrités.

Pourtant, la SEULE histoire à avoir jamais eu une réaction de la part de ces amis était la nouvelle que Marks & Spencer poursuit Aldi pour son gâteau aux chenilles.

Mess avec Colin à vos risques et périls Crédit: PA

Après avoir écrit un article sincère à la première personne sur Colin, mon seul véritable amour, mon WhatsApp et les réseaux sociaux ont été bombardés.

Les gens sont scandalisés par Cuthbert d’Aldi (à l’exception d’un type sur Twitter qui a suggéré que mon hommage était irrespectueux envers le prince Philip). De toute évidence, le gâteau chenille à 7 £ a une base de fans très vocale. Mess avec Colin à vos risques et périls.

Les éperons peignent à droite

ARSENAL un, Spurs nul. Bien que cela me fasse mal de le dire, le fair-play envers le Gooner est clairement derrière le génie de Dulux qui a détruit Tottenham cette semaine.

Après que la marque ait fièrement annoncé qu’elle était le nouveau sponsor officiel de la peinture des Spurs, un employé est rapidement devenu un voyou, suggérant que le célèbre chien de berger de la société ferait un meilleur travail sur le terrain que n’importe lequel des onze de départ actuels.

Un employé voyou a suggéré que le célèbre chien de berger de la société ferait un meilleur travail sur le terrain que n’importe lequel des onze de départ actuels. Crédit: PA: Press Association

Dans sa forme actuelle, le patron Jose Mourinho pourrait faire pire que de lui donner un coup de grâce.

Se délecte d’une cause

Alors que des images édifiantes ont émergé de jeunes faisant ce que font les jeunes et se faisant baiser, un petit groupe misérable a gémi de manière prévisible.

« Soho ce soir – à peu près aussi sensé que de balancer des couteaux avec les yeux bandés », entonna un muppet auto-juste.

Au lieu de se délecter des jeunes qui réinvestissent des mois de revenus perdus dans notre industrie hôtelière, les gens ont cherché les inconvénients.

Ces joyeuses vingt ans n’enfreignaient aucune règle. Ils étaient superposés et buvaient des pintes en plein air avec des doigts mordus par le gel et à pointe blanche.

Ce sont les mêmes vingt-cinq ans qui ont sans doute été les plus durement touchés par la pandémie.

Incapables de se payer de grandes maisons avec des jardins, ils ont abandonné une année de leur jeune vie à regarder sans réfléchir les écrans, travaillant – s’ils ont la chance d’avoir conservé leur emploi – dans des appartements infestés de souris.

Laissez-les profiter de ces précieuses nouvelles libertés.