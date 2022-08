On traîne nos voisins en justice pour un coq qui chante 200 fois par jour

Un couple FURIEUX traîne ses voisins en justice à cause de leur coq de compagnie – qui, selon eux, chante jusqu’à 200 fois par jour.

Friedrich-Wilhelm K., 76 ans, et sa femme Jutta disent que Magda le coq commence à piailler à partir de 8h du matin et ne s’arrête pas du reste de la journée.

Friedrich-Wilhelm K., 76 ans, et sa femme Jutta disent que le chant constant est “insupportable” Crédit : Ralf Meier/ BILD

Ils prétendent que Magda le coq couine jusqu’à 200 fois par jour Crédit : Ralf Meier/ BILD

Le bruit constant serait si « insupportable » qu’ils ne peuvent pas utiliser leur jardin ni même ouvrir leur fenêtre.

Et maintenant, ils veulent que l’oiseau soit définitivement retiré de la maison de leur voisin à Bad Salzuflen, en Allemagne.

Friedrich-Wilhelm a déclaré à la télévision allemande : « Il ne commence pas avant 8 heures du matin parce qu’il est enfermé la nuit mais ensuite il chante 100 à 200 fois tout au long de la journée.

“Nous ne pouvons pas utiliser le jardin et nous ne pouvons ouvrir aucune fenêtre. C’est insupportable.”

Sa femme Jutta a ajouté : “C’est difficile de parler de torture, mais c’est comme ça.”

Leur avocat, Torsten Gieseke, a depuis affirmé qu’« un coq n’a pas sa place dans un lotissement calme », car Friedrich-Wilhelm a noté qu’un voisin avait même été contraint de déménager il y a deux ans en raison du chant constant.

Et le couple a même commencé à prendre des journaux quotidiens pour enregistrer chaque fois que le coq chante dans le but de plaider leur cause.

Mais la propriétaire de Magda, Michela D, 50 ans, a soutenu que la présence du coq dans son jardin était essentielle pour maintenir l’ordre parmi son troupeau de poules.

“Les poules ont besoin du coq, sinon elles se plumeraient”, a-t-il déclaré.

Michael a acheté les poussins pour la première fois en 2018 avec l’intention de récolter leurs œufs.

Mais après que l’un d’entre eux s’est avéré être un coq, il a commencé à recevoir des plaintes de la part des habitants fatigués.

Maintenant, après plusieurs années de corbeaux quotidiens, Friedrich-Wilhelm et Jutta devraient faire entendre l’affaire devant le tribunal de district de Lemgo.

« Nous avons vraiment fait beaucoup de tests. Nos enfants ont essayé, nos voisins ont essayé », a ajouté Friedrich-Wilhelm.

“Le voisin n’abandonne pas son coq et nous devons soit vivre avec cela, soit nous devons gagner au tribunal.”

L’étrange affaire judiciaire survient quelques semaines seulement après que The Sun a révélé en exclusivité le sort d’une famille britannique qui fait face à une expulsion pour sa collection d’oiseaux bruyants.

Les filleuls ont déjà reçu d’innombrables plaintes concernant leurs huit perroquets bruyants.

De nombreux habitants en colère pensent que les sept aras et un gris d’Afrique crient et jurent dehors dans leur volière.

Ils ont agacé les voisins avec leurs cris de « bonjour », « ferme cette porte », « va-t’en » et « oh ouais ».

Alors que d’autres habitants disent qu’ils ne supportent pas les bavardages lorsque les créatures sont placées dans la volière à l’extérieur de la maison de leur association de logement.

“Je peux difficilement ordonner aux perroquets de se taire”, a déclaré le propriétaire Pete Dobson en réponse.

« Ces oiseaux sont comme des enfants pour nous, ils font partie de la famille. Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour les garder.

« Les enfants du coin et tout le monde les aime. Ils s’assoient sur leurs épaules et laissent tout le monde les chatouiller et les caresser.

“Et ils sont fantastiques pour garder mes enfants détendus et calmes.”