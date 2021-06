On This Dy en 1906, le premier Grand Prix jamais organisé en France

Ce même jour, il y a plus d’un siècle, la France organisait le premier Grand Prix moderne sur un circuit routier public en dehors du Mans. La course est largement considérée comme le premier Grand Prix de tous les temps et la France est créditée pour l’origine de la course automobile organisée. La course était ouverte aux concurrents internationaux et était organisée par l’Automobile Club de France de la Sarthe. Le terme Grand Prix signifiait « Grand Prix » et faisait référence au prix en argent de 45 000 francs français (l’équivalent de 13 kg d’or) qui était décerné au vainqueur de la course.

La course s’est déroulée sur un grand circuit de 106 km et sur un chemin de terre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’événement a commencé à l’est de la petite ville de l’ouest de la France, Le Mans. Selon les règles, un véhicule ne doit pas peser plus de 1000 kg, hors phares, ailes et sellerie. Une quantité suffisante d’essence a été fournie aux conducteurs pour la consommation de carburant – 30 litres aux 100 km. L’épreuve s’est déroulée du 26 au 27 juin et une voiture devait effectuer six tours par jour.

12 constructeurs ont participé à l’événement – neuf d’entre eux étaient français (Clément-Bayard, Hotchkiss, Gobron-Brillié, Darracq, Vulpes, Brasier, Panhard, Grégoire, Lorraine-Dietrich et Renault), deux italiens (FIAT et Itala) et un d’Allemagne (Mercedes). La course a été remportée par une Renault AK de 13 litres dirigée par un pilote hongrois Ferenc Szisz. Szisz a changé son pneu 19 fois dans cette course. Cependant, ce n’était pas un événement rare dans la compétition. La deuxième place de la liste a été réservée par Albert Clément dans son Clément-Bayard. Felice Nazzaro dans la FIAT 16.2L a terminé à la troisième place.

Après la conclusion de l’événement, le vainqueur Renault s’est imposé comme un leader dans la construction automobile. La part de Renault passe de 1600 en 1906 à 3000 en 1907 et 4600 en 1908.

