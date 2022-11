On Stage » et plus – Shaw Local

1. Profitez d’une performance musicale en direct à la Northern Illinois University qui se déroulera lors du concert de musique thaïlandaise de 17 h à 18 h jeudi dans la salle de récital du NIU Music Building, 550 Lucinda Ave., DeKalb.

Pour information, visitez calendrier.niu.edu.

2. Stage Coach Players’ lancera ses projections « Clue: On Stage » à 19h30 jeudi au Stage Coach Players Theatre Building, 126 S. Fifth St., DeKalb.

Le rideau ira également à 19 h 30 le vendredi avec des matinées à 14 h le samedi (pas de spectacle le samedi soir) et le dimanche.

La comédie est basée sur le film de 1985.

Pour information, composez le 815-758-1940, ou visitez stagecoachplayers.com.

3. Rendez-vous au centre-ville de Sycamore entre 18 h et 20 h le vendredi pour Moonlight Magic, une soirée où les vitrines prendront vie.

C’est le coup d’envoi annuel non officiel de la saison des achats des Fêtes à Sycamore, et il est ouvert à tous, parrainé par la Chambre de commerce de Sycamore.

Les entreprises du centre-ville accueilleront les acheteurs tout au long de la soirée et présenteront des artistes, des musiciens et d’autres artistes, et peut-être une visite spéciale du Père Noël.

Des présentoirs de vente seront également présents dans certains magasins participants.

Pour information, visitez www.discoversycamore.com.

4. Entrez dans l’esprit des Fêtes de 10 h à 15 h samedi au marché de Noël artisanal d’OpenDoor Coffee, 502 W. Main St. à Gênes.

Ceux qui recherchent un événement unique dans une petite ville qui, selon les organisateurs de l’événement, promet de s’apparenter à un « marché de Noël européen d’autrefois », avec des stands extérieurs, apprécieront cet événement dans le nouvel emplacement d’OpenDoor.

Les stands présenteront des cadeaux faits à la main, vintage et artisanaux. L’événement comprendra également de la musique live, un brunch chaud ou un déjeuner, un photomaton, du chocolat chaud et des lattes à la menthe poivrée, et même le Père Noël lui-même.

OpenDoor aura un feu de camp dans l’arrière-cour du magasin, et des sièges et des commandes à l’intérieur seront également disponibles.

Pour information, visitez www.facebook.com/events.

5. Plus de shopping vous attend de 11 h à 14 h le dimanche avec le marché des artistes et créateurs de vacances à Blumen Gardens, 325 Edward St. à Sycamore.

Plus de 25 artistes et artisans locaux seront présents sur ce marché festif.

Pour information, visitez www.blumengardens.com/events.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à l’adresse https://www.shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.