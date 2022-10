On Stage » à partir du 17 novembre – Shaw Local

L’école secondaire du comté de Putnam présentera « Clue: On Stage » du jeudi 17 novembre au samedi 19 novembre à l’auditorium de l’école secondaire du comté de Putnam.

La pièce, basée sur le film Paramount et le jeu de société Hasbro, est adaptée du scénario de Jonathan Lynn avec du matériel supplémentaire de Hunter Foster, Sandy Rustin et Eric Price.

Le spectacle est décrit comme un thriller comique de meurtre et mystère qui suit six invités lors d’un dîner mystérieux où ils se retrouvent impliqués en tant que suspects de meurtre lorsque leur hôte est mort.

Wadsworth, le majordome, dirige Mme Peacock, M. Green, le colonel Mustard et d’autres invités alors qu’ils tentent de trouver le tueur alors que le nombre de corps augmente. Suivant les traces du film, le projet se présente comme un « polar comique ».

Les billets coûtent 10 $ pour les adultes et 8 $ pour les personnes âgées et les étudiants de 18 ans et moins et peuvent être achetés en appelant PCHS au 815-882-2800, option 4.

Pour plus d’informations, contactez Natalie Hulstrom à hulstromn@pcschools535.org ou 815-882-2800.