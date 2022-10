On s’est moqué de moi sur The Apprentice pour mes sourcils trop épilés – maintenant je vaux 16 millions de livres sterling et j’ai un message pour Lord Sugar

Le monde d’ALEX Mills s’est effondré en 2013 lorsqu’il a reçu ses ordres de marche de The Apprentice d’Alan Sugar.

Mais avec le recul maintenant, après avoir acheté une nouvelle voiture d’une valeur de près du double du prix d’investissement de l’émission de téléréalité, il croit fermement que tout a fonctionné pour le mieux.

Alex Mills est le candidat le plus titré de The Apprentice et vaut 16 millions de livres sterling

Il a été dévasté lorsqu'il a été renvoyé par Alan Sugar dans l'émission en 2013

Alex, maintenant âgé de 31 ans et d’une valeur de 16 millions de livres sterling, est sans doute le candidat le plus titré de l’histoire de l’émission.

S’adressant exclusivement à The Sun, il déclare : « Cela montre que parfois vous pensez que quelque chose est la meilleure chose au monde et que vous avez le cœur brisé quand cela ne fonctionne pas.

“J’avais l’impression d’avoir tout perdu quand j’ai été licencié mais le monde fait quelques virages, tu te relèves et tu te dépoussières. Parfois, les choses ne fonctionnent pas pour les bonnes raisons.

Alex a créé sa propre compagnie d’assurance, Dynamo Cover, à partir de son plan de travail de cuisine, et est convaincu que son impressionnante richesse augmentera lorsque son entreprise sera réévaluée.

Mais l’entrepreneur né à Cardiff – dont la mère dirigeait une crèche alors que son père était directeur d’une entreprise de meubles locale – insiste sur le fait qu’il reste terre-à-terre et se dirige toujours vers l’allée réduite du supermarché.

Il espère également fonder bientôt une famille avec sa femme Emma – bien que son idée d’une voiture familiale soit une Rolls Royce alléchante de 390 000 £. Il précise que, contrairement à sa Ferrari, il y a de la place dans le coffre pour une poussette.

Malgré son succès, Alex dit qu’il n’a jamais entendu parler du milliardaire Lord Sugar depuis qu’il a quitté la série – et qu’il cherche maintenant son travail.

Il explique : « Je ne pense pas qu’il ait parlé à qui que ce soit à moins que vous ne soyez un gagnant.

Alex dit qu'Alan Sugar n'a pas parlé à ses concurrents apprentis qui ont été licenciés





« Je ne veux pas donner l’impression d’avoir la grosse tête, mais je suis le candidat qui a le mieux réussi à sortir de ce processus si nous examinons les niveaux de réussite commerciale et je n’ai même pas gagné.

“Si j’étais à sa place et que quelqu’un comme lui avait obtenu un succès monumental avec son entreprise, je ferais tout mon possible pour dire:” Hé, je t’ai vu sur la Sunday Times Rich List, tu te débrouilles bien, continue lutte’.

« Mais je n’ai jamais eu ça. Je ne sais même pas s’il sait que j’existe mais j’ai fait assez de bruit. Je suis sûr qu’il ne peut pas me manquer.

Alex – dont les sourcils trop épilés en ont fait un favori des fans de la série – est convaincu qu’il est la bonne personne pour reprendre le flambeau.

Il dit : « J’ai été l’un des candidats, j’ai eu des appels téléphoniques à 4 heures du matin, 20 minutes pour me préparer, debout dans les rues de Londres en vendant des pintes de lait.

Je suis le candidat le plus réussi qui soit sorti de The Apprentice si nous examinons les niveaux de réussite des entreprises – et je n’ai même pas gagné

Alex Mills

“J’ai une perspective très unique dans le fait que j’ai effectivement suivi le processus.”

Et si jamais c’est lui qui informe Lord Sugar qu’il est remplacé, Alex sait comment faire.

“Je ne lui dirais pas qu’il est viré – je pense que je vais lui dire ‘Tu es à la retraite'”, plaisante-t-il.

Au sujet de ses sourcils, il ajoute : « Quand je suis passé à l’émission, je n’y ai rien vu de mal, mais dès que c’est passé à la télé, tout le monde s’est dit, qu’est-ce qui se passe avec ses sourcils ?

“Maintenant, je les file toujours, mais ce n’est pas une forme si agressive. Je pense que ce qui aide maintenant, c’est que j’ai une énorme barbe.

Vie glamour

Huw Evans

La nouvelle voiture de luxe d'Alex vaut presque le double de l'investissement de Lord Sugar's Apprentice

Huw Evans

Alex a conçu lui-même sa nouvelle Rolls Royce Cullinan

Médias Pays de Galles

Alex avec sa chère Ferarri

Bien qu’il ait déjà eu une Rolls Royce, le nouveau Cullinan noir de jais d’Alex est plus spécial que n’importe lequel de ses autres supercars.

“Cela a toujours été un de mes objectifs d’avoir une Rolls Royce conçue et construite exclusivement pour moi. J’ai fait affaire avec Rolls Royce à Birmingham et j’ai tout conçu moi-même », dit-il.

«Je l’ai acheté pour 390 000 £; Je pourrais le vendre 450 000 £ si je le voulais, mais je ne veux pas le vendre.

Alex adore les supercars – il possède une Ferrari 488 et une Ferrari Roma, qui se vendent à 202 000 £ pour le dernier modèle, et possède un Land Rover Defender à 58 000 £.

“Ce à quoi je dépense principalement mon argent, c’est l’essence et les moteurs”, admet-il.

“En grandissant, un signe de succès pour moi était d’avoir une très belle voiture. Quand je travaillais dans un hôtel de luxe, nous avions toujours des clients qui s’arrêtaient dans ces belles Rolls Royce ou Bentley.

Je suis toujours aimable et je suis toujours à la recherche d’offres d’autocollants jaunes chaque fois que je vais dans les supermarchés. J’apprécie la valeur de l’argent

Alex Mills

« Je me suis dit un jour en le faisant, je veux obtenir quelque chose comme ça. Heureusement, j’ai maintenant la chance d’être dans une position où je peux avoir ce luxe.

Alex a également explosé sur les montres Rolex – son achat le plus cher était un Yacht-Master 2, qui lui a coûté 38 000 £.

Faire partie de son cercle d’amis signifie que vous êtes également susceptible de vivre la vie sur la voie rapide.

“Hier soir, mon ami Julian et moi étions au pub et j’ai décidé, pourquoi ne pas nous envoler pour le Canada pour rendre visite à un ami qui a déménagé là-bas maintenant?” rappelle Alex.

“Alors je viens de sortir le téléphone et j’ai payé les billets en classe affaires et l’hébergement.

« La vie est là pour être appréciée, et j’ai quelques-uns des meilleurs amis et membres de la famille au monde. Si je peux partager mon succès avec eux, c’est super. Je ne veux pas être un homme riche et solitaire. “

Forfaits famille

Twitter/@alexmills

Alex souhaite maintenant fonder une famille avec sa femme Emma

Huw Evans

Alex et Emma vivent maintenant dans une immense maison à Wenvoe avec leurs deux chiens, Elton et Benji

Alex a fait l’éloge de sa femme, qu’il a épousée en 2021 après que la pandémie a ruiné leurs plans initiaux.

Son entreprise commençait à décoller et il cherchait un nouvel espace de travail lorsqu’ils se sont rencontrés, car la famille d’Emma dirigeait une entreprise de location de bureaux.

Il dit: “Ma femme est mon monde absolu, elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur – elle a été avec moi contre vents et marées – l’argent ne peut pas l’acheter.”

Le couple vit maintenant dans un manoir qu’il appelle “Mills Manor” à Wenvoe, près de la vallée de Glamorgan.

Alex dit : « Nous espérons fonder une famille. C’est pourquoi j’ai acheté la nouvelle voiture, car on ne peut pas mettre de poussette dans une Ferarri, alors j’ai acheté une grosse Rolls Royce pour pouvoir y mettre une poussette à la place.

Ambition de milliardaire

Huw Evans

Alex espère maintenant devenir le plus jeune milliardaire du Pays de Galles

Alex – qui gagnait autrefois 4,20 £ de l’heure en tant que femme de ménage dans un hôtel alors qu’il étudiait le graphisme à l’université et a été licencié d’une compagnie d’assurance avant qu’un homme d’affaires gallois ne lui donne 15 000 £ pour démarrer le sien – rêve de devenir milliardaire.

Il déclare : « Mon plan pour l’avenir est de poursuivre diverses levées de fonds afin de vendre plus de produits et de développer l’entreprise.

“J’espère que je serai évalué à plus d’un milliard et que je serais le plus jeune milliardaire autodidacte du Pays de Galles.

“Je suis résolument ambitieux et très persévérant – je sais ce que je veux dans la vie et je vais y parvenir.”

Nous espérons fonder une famille. C’est pourquoi j’ai acheté la nouvelle voiture, car on ne peut pas mettre de poussette dans une Ferarri, alors j’ai acheté une grosse Rolls Royce pour pouvoir y mettre une poussette à la place

Alex Mills

Il insiste sur le fait que les gens ne devraient pas confondre son ambition avec l’arrogance, ajoutant: “Bien que je puisse apparaître comme ce grand personnage avec les Rolls Royce et une grande maison, si les gens supposent à tort que je suis à ****r, alors c’est leur faute, parce que je ne le suis pas.

«Je suis toujours aimable et je suis toujours à la recherche d’offres d’autocollants jaunes chaque fois que je vais dans les supermarchés.

“J’apprécie la valeur de l’argent et je n’ai jamais oublié mes racines car je sais ce que c’est que d’avoir des factures impayées.”

Alex, fan de musique métal, est déterminé à ne pas laisser le succès lui monter à la tête et souhaite que ses quelque 30 employés se sentent valorisés.

Il dit: «Je suis juste une vraie personne et je ne crois pas à ce style de costume.

« Blink 182 fait une tournée mondiale donc je pense que je vais récupérer tout mon staff et nous irons les voir à Amsterdam.

“C’est moi, c’est qui je suis, et je ne le cacherai jamais.”

Huw Evans

Bien qu'il réussisse, Alex s'efforce de rester ancré à tout moment

Médias Pays de Galles

Alex a ses initiales sur la porte de leur manoir

Twitter/@alexmills

Malgré son succès, il aime toujours s'amuser

AP : Association de la presse

Alex a immédiatement attiré l'attention sur la forme non naturelle de ses sourcils