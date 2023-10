« On sent encore le sang » : le choc se transforme en chagrin à Hroza en Ukraine | Guerre Russie-Ukraine

L’attaque au missile a été soudaine et dévastatrice.

En un instant, plus de 50 personnes – soit un sixième de la population de Hroza, un village isolé du nord-est de l’Ukraine – ont été anéanties.

Parmi les personnes tuées jeudi dans l’une des attaques les plus meurtrières depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a environ 20 mois se trouve Olya, 36 ans, qui laisse dans le deuil trois enfants. Son mari est mort aussi.

« Cela aurait été mieux si j’étais mort », a déclaré le père d’Olia, Valeriy Kozyr, au cimetière local alors qu’il se préparait à l’enterrer ainsi que son gendre.

« Oh mon Dieu, tu ne peux pas me punir comme ça. Quitter le père et prendre les enfants ! » a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters en pleurant.

Essuyant les larmes de son visage, l’homme de 61 ans a expliqué qu’il doit maintenant trouver comment s’occuper de ses trois petits-enfants âgés de 10, 15 et 17 ans.

Il a déclaré qu’il n’était pas dans le café au moment de l’attaque parce qu’il travaillait de nuit comme agent de sécurité et qu’il a donc été épargné.

« La moitié du village a disparu, les familles ont disparu », a déclaré Kozyr, debout aux côtés de sa femme qui pleurait. « Tout le temps, ils manquent. Eh bien, cette fois, ils ont frappé. Maintenant, je vais devoir rayer la moitié de mon répertoire téléphonique.

A proximité, trois frères préparaient un complot pour enterrer leurs parents, tous deux tués dans ce que le président Volodymr Zelenskyy a qualifié d’attaque russe « délibérée » contre des civils.

« Vous pouvez encore sentir le sang »

Les responsables ukrainiens affirment que les premières conclusions suggèrent que la Russie a utilisé un missile Iskander lors de l’attaque contre le village d’environ 330 habitants.

« De chaque famille, de chaque foyer, il y avait des gens présents à cette commémoration », a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko, à la télévision ukrainienne. « C’est une terrible tragédie. »

Vendredi, la porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU, Elizabeth Throssell, a également déclaré que « compte tenu de l’emplacement, étant donné que le café a été frappé, les indications sont qu’il s’agissait d’un missile russe ».

Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié vendredi que la Russie soit responsable de l’attaque de Hroza et a répété que l’armée russe ne cible pas les installations civiles.

Vendredi, depuis le site de l’attaque, Zein Basravi, d’Al Jazeera, a déclaré que la petite communauté de Hroza « avait été absolument dévastée » par l’attaque.

« On peut encore sentir le sang dans l’air, le sang qui a été absorbé par le sol, provenant des corps éparpillés partout », a-t-il déclaré.

« Le bâtiment touché est méconnaissable, complètement détruit. Il n’y a que des décombres », a ajouté Basravi, debout à côté d’un énorme monticule de blocs de béton brisés, de métal tordu et de verre brisé.

« Il y a des vêtements, des jouets d’enfants… des taches de sang là où les corps ont été retirés et gisaient ici. »

Toutes les victimes n’ont pas été identifiées.

L’enquêteur de la police régionale, Serhiy Bolvinov, a déclaré jeudi aux journalistes que les autorités devraient utiliser l’ADN pour identifier certaines des victimes, car leurs restes étaient méconnaissables.

« Des cadavres gisaient là dans cette cour et personne n’a pu les identifier », a déclaré Valentyna Kozienko, 73 ans, s’exprimant près de son domicile, à proximité du site.

Alors que la nuit tombait jeudi, les équipes d’urgence, hébétées, ont transporté les corps placés dans des sacs blancs à l’arrière d’une camionnette. Un homme du coin s’est agenouillé et a pleuré en posant la main sur la dépouille d’un être cher avant qu’eux aussi ne soient emmenés.

Le résident Oleksandr Mukhovatyi a déclaré avoir perdu sa mère, son frère et sa belle-sœur.

« Quelqu’un nous a trahis. L’attaque a été précise, tout a atterri dans le café.