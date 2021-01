Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a rejeté les inquiétudes des résidents selon lesquelles il sous-estimait de 4 000 le nombre de décès dans les maisons de soins infirmiers, précisant que le lieu de leur mort n’avait pas d’importance car le «chiffre inférieur» restait le même.

« On s’en fout?»Cuomo a pleurniché lors d’une conférence de presse vendredi. « Mort à l’hôpital, mort dans une maison de retraite. Ils sont morts!»A-t-il déploré, faisant en sorte de rappeler à la presse qu’il avait perdu son propre père – il y a cinq ans – comme si cela détournerait certaines critiques.

Cuomo a même accusé l’ancien président Donald Trump d’avoir semé dans l’esprit des New-Yorkais l’idée que le gouverneur était responsable du nombre de morts extrêmement élevé, insistant sur le fait que « tout le monde a fait de son mieux»Et affirmant que l’État avait simplement suivi les directives fédérales en matière de santé. Suggérer autre chose était « cruel», Parce que les décès étaient inévitables, a-t-il affirmé.

Faire de la politique avec ça comme ils l’ont fait, c’était méchant. Quand l’administrateur Trump essayait de détourner le blâme … blâmer tous les gouverneurs démocrates pour les décès dans les maisons de retraite … c’était méchant.

Le gouverneur est revenu sur le podium vendredi pour livrer son message « qui s’en soucie » après être sorti sur un presseur la veille, laissant son commissaire à la santé Howard Zucker seul pour faire face aux récriminations des milliers de New-Yorkais qui avaient perdu aimé- ceux sous la surveillance de Cuomo.

Le fouet républicain Steve Scalise s’est rapidement accroché aux conclusions de l’AG, dénonçant les manigances statistiques comme un «scandaleux”Dissimuler et insister pour que Cuomo remette les documents d’état relatifs aux décès dans les maisons de soins infirmiers avant le 4 février. Dans certains cas, les totaux de décès dans les maisons de soins infirmiers étaient encore plus de moitié aussi nombreux que les chiffres initialement rapportés par le département de la santé.

Une grande partie de la rage dirigée contre Cuomo provient d’une politique du département de la santé de l’État qui exigeait que les maisons de soins infirmiers et autres établissements résidentiels acceptent les patients positifs à Covid afin de libérer de l’espace dans les hôpitaux – espace qui n’était finalement pas nécessaire pendant l’épidémie. Alors que Cuomo a abandonné la politique impopulaire plusieurs mois après son adoption, la supprimant discrètement du site Web de l’État avant d’essayer de blâmer les établissements de soins de santé de ne pas avoir désobéi à ses ordres, le changement est intervenu après que plus de 6000 patients infectés par le coronavirus aient été renvoyés dans des établissements de soins. , où même le gouverneur savait que le virus se propagerait comme « feu à travers l’herbe sèche.«

Dès août, on soupçonnait que les décès liés à la pandémie étaient sous-dénombrés à New York, sur la base d’une analyse de l’Associated Press des décomptes de décès de l’État. De plus, un nombre inhabituellement élevé de lits de foyers de soins vides suggérait beaucoup plus de décès que ce qui était signalé.

Alors que New York a longtemps mené le pays pour le nombre de victimes de Covid-19, Cuomo n’a pas cessé de se féliciter pour un travail bien fait, publiant même un livre louant sa réponse controversée à la pandémie. Le gouverneur a également écrit un livre vantant sa réponse à la crise et vendu des affiches commémoratives bizarres alors que les New-Yorkais perdaient des êtres chers et que des dizaines de milliers d’entreprises locales fermaient leurs portes pour de bon.

