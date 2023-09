On se souvient d’une femme de Seattle qui, selon la police, « avait une valeur limitée » comme « brillante » et « pleine d’espoir »

Après la diffusion cette semaine d’images montrant un policier de Seattle affirmant que la vie de Jaanhavi Kandula, 23 ans, « avait une valeur limitée » la nuit de sa mort, ceux qui la connaissaient et l’aimaient veulent que le monde sache que le contraire est vrai.

Kandula a été frappée et tuée par un autre policier alors qu’elle traversait la rue le 23 janvier. L’agent Daniel Auderer, également vice-président du syndicat de la police, s’est rendu sur les lieux de l’accident et a été enregistré sur sa caméra corporelle semblant rire. parler et faire la lumière sur la mort de la femme.

« Ouais, fais juste un chèque », dit Auderer. enregistré en disant lors d’un appel téléphonique. « De toute façon, elle avait 26 ans », a-t-il poursuivi, se trompant sur l’âge de Kandula. « Elle avait une valeur limitée. »

Les images ont suscité l’indignation nationale depuis leur diffusion lundi, mais elles ont été particulièrement douloureuses pour les proches de Kandula, qui disent être obligés de pleurer à nouveau.

« Il est vraiment troublant et attristant d’entendre des commentaires insensibles sur la vidéo de la caméra corporelle d’un officier du SPD concernant la mort de Jaahnavi », a déclaré la famille de Kandula dans un communiqué. « Jaahnavi est une fille bien-aimée et au-delà de toute valeur monétaire pour sa mère et sa famille. Nous croyons fermement que chaque vie humaine est inestimable et non [to] être rabaissé, surtout lors d’une perte tragique.

Sur le campus de Seattle de la Northeastern University, où Kandula étudiait une maîtrise, les étudiants et le personnel avaient du mal à composer avec ce qu’ils entendaient dans l’enregistrement.

« C’est un deuxième deuil », a déclaré Khaled Bugrara, directeur des programmes d’ingénierie de Northeastern et l’un des conseillers académiques de Kandula. « En tant qu’éducateur, mon travail est de m’assurer que ces enfants s’épanouissent dans leur vie et dans leur carrière. Et sentir que cela a été retiré à l’un de vos élèves… c’est une chose horrible.

Bugrara était la conseillère de Kandula depuis qu’elle avait quitté l’Inde pour Seattle pendant la pandémie pour commencer l’école à Northeastern. Il l’a décrite comme étant vive, méticuleuse et pleine d’énergie. Malgré des difficultés familiales pendant Covid, qui l’ont obligée à faire des allers-retours entre l’Inde et Seattle, Bugrara a déclaré qu’elle n’avait jamais faibli à l’école.

« Elle a gardé la tête haute, elle s’est fait des amis et elle est devenue populaire sur le campus de Seattle grâce à tout ce qu’elle faisait », a-t-il déclaré.

En tant que femme étudiant en génie logiciel, elle était minoritaire à l’école, a déclaré Bugrara. Au cours de l’une de leurs dernières interactions, Bugrara se souvient qu’elle avait essayé de le convaincre d’amener davantage de cours du campus phare de l’université de Boston à Seattle.

« C’était une personne magnifique, à l’intérieur comme à l’extérieur », a-t-il déclaré. « Elle était tellement pleine d’espoir. »

Dans un déclaration aux médias locaux peu après sa mort, la famille de Kandula a fait écho à cette description.

« Jaahnavi était un étudiant brillant avec un avenir brillant », ont-ils déclaré. « Le sourire de Jaahnavi était radieux et sa personnalité pétillante a réchauffé le cœur de toutes les personnes avec qui elle est entrée en contact. Elle avait une capacité innée à entrer en contact avec des gens de tous horizons.

La Guilde des officiers de police de Seattle a publié vendredi une déclaration en ligne reconnaissant la réaction négative aux images et détaillant une partie de la conduite d’Auderer après l’incident.

« Sans contexte, cet audio est horrifiant et n’a pas sa place dans une société civile. » la déclaration disait. « La vidéo ne capture qu’un seul côté de la conversation. Il y a beaucoup plus de détails et de nuances qui n’ont pas encore été rendus publics. »

Le département de police de Seattle n’a pas répondu aux questions spécifiques sur l’incident, mais a renvoyé NBC News à une autre déclaration publiée lundi selon laquelle ils étaient « en contact avec la famille du piéton victime ».

Les communautés sud-asiatiques ne se sentent pas respectées

Au-delà des cercles immédiats de Kandula, les dirigeants de la communauté amérindienne décrivent un malaise au sein de la communauté après la diffusion des images de la caméra corporelle d’Auderer. Le sentiment commun, disent-ils, est que « cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous ».

Niranjan Srungavarapu, président de l’Association Telugu d’Amérique du Nord, a aidé à coordonner le rapatriement du corps de Kandula en janvier. Il a dit qu’écouter la façon dont elle a été décrite par les officiers a sans aucun doute piqué les autres Sud-Asiatiques, en particulier ceux qui partagent l’identité Telugu de Kandula.

« Nous avons été surpris et choqués d’entendre ce genre de traitement envers une jeune fille », a-t-il déclaré.

Srungavarapu a déclaré que parmi les immigrants, il existe déjà une peur de traiter avec les autorités, et des incidents comme celui-ci ne font qu’aggraver cette situation.

Dans les jours qui ont suivi la diffusion des images, TANA a contacté le consulat général de l’Inde le plus proche à San Francisco pour l’informer de la situation, a-t-il déclaré. Le consulat a publié une déclaration sur ses comptes de réseaux sociaux mercredi.

« Les informations récentes, notamment dans les médias, sur la manière dont Mme Jaahnavi Kandula est décédée dans un accident de la route à Seattle en janvier sont profondément troublantes », a-t-il déclaré. « Nous avons abordé cette question avec force auprès des autorités locales de Seattle et de l’État de Washington, ainsi qu’avec de hauts responsables de Washington DC, pour mener une enquête approfondie et prendre des mesures contre les personnes impliquées dans cette affaire tragique. »

D’autres dirigeants communautaires ont qualifié les images d’« insultantes » et se sont demandé ce que le policier voulait dire en décrivant sa vie comme ayant moins de valeur que celle des autres.

« Cela pourrait être mon enfant, ma fille », a déclaré Madhu Bommineni, président de l’American Telugu Association. «Cela nous touche de près, car chaque famille compte quelqu’un qui vient d’Inde et qui va à l’école ici. La justice doit être rendue. Cette personne ne devrait pas travailler.

Kandula était sur le point d’obtenir son diplôme en décembre. Northeastern décernera son diplôme de maîtrise à titre posthume et le présentera à sa famille, a indiqué l’université.

Pour en savoir plus sur NBC Asian America, Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.