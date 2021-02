MIAMI GARDENS, Floride (AP) – On se souvient d’un agent du FBI tué pour sa force, son rire contagieux, son amour de la famille et son engagement à protéger les enfants lors d’un service commémoratif samedi.

Les agents Laura Schwartzenberger, 43 ans, et Daniel Alfin, 36 ans, ont été abattus mardi alors qu’ils purgeaient un mandat de perquisition au domicile du comté de Broward d’un suspect de pornographie juvénile. Le service pour Schwartzenberger a eu lieu au stade de football des Dolphins de Miami. Un service séparé pour Alfin y aura lieu dimanche.

« Il n’y a pas de bons mots pour donner un sens à une perte comme celle-ci, pas de bons mots pour une journée comme mardi ou comme aujourd’hui », a déclaré le directeur du FBI Christopher Wray. «Il y a une lourdeur dans nos cœurs et un fardeau pas comme les autres, car il n’y a rien de plus dévastateur pour la famille du FBI que la perte d’un agent dans l’exercice de ses fonctions.

Le cercueil de Schwartzenberger était drapé d’un drapeau américain alors qu’il était sorti sur le terrain pendant que les joueurs de cornemuse jouaient. Le drapeau a ensuite été plié en triangle et présenté à sa famille par Wray. Elle a reçu un salut de 21 canons pendant le service.

«Laura a choisi de faire partie d’une équipe qui passe ses journées dans l’obscurité à affronter les pires parties de l’humanité. C’est un travail avec un stress élevé, un lourd tribut émotionnel et un épuisement professionnel élevé », a déclaré Wray à propos de l’agent, originaire de Pueblo, au Colorado. «Laura ne s’est jamais arrêtée. Elle parlait à n’importe qui et à tout le monde de la protection des enfants contre les prédateurs en ligne.

Les fusillades ont marqué l’un des jours les plus sanglants de l’histoire du FBI dans le sud de la Floride et parmi les plus meurtriers au niveau national également, selon le site Web du FBI. Le suspect David Huber, 55 ans, s’est suicidé avant de pouvoir être arrêté.