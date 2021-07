On se souvient du regretté et grand Bob Willis lors de la journée #BlueForBob et intronisé au Temple de la renommée de l’ICC | Nouvelles de cricket

8:14



Michael Atherton, David Lloyd et Ian Ward se souviennent de Bob Willis – melon exceptionnel, action emblématique, expert caustique et homme charmant

La vie de feu le grand Bob Willis est restée dans les mémoires à Edgbaston alors que le sol s’est transformé en #BlueForBob pour aider à lutter contre le cancer de la prostate.

Willis est décédé d’un cancer de la prostate en décembre 2019 à l’âge de 70 ans et l’ODI Angleterre vs Pakistan de mardi visait à aider le Bob Willis Fund – co-fondé par l’épouse de Willis Lauren Clark et son frère David – à collecter des fonds et à faire connaître le cancer de la prostate. recherche.

10:03 Lauren Clark, l’épouse de feu Bob Willis, explique comment le Fonds Bob Willis a été créé et comment il espère aider à lutter contre le cancer de la prostate Lauren Clark, l’épouse de feu Bob Willis, explique comment le Fonds Bob Willis a été créé et comment il espère aider à lutter contre le cancer de la prostate

Le #BlueForBob Day, Willis a été officiellement intronisé au Temple de la renommée du Conseil international de cricket avec Lauren acceptant la casquette encadrée et l’insigne de son ancien Sports aériens son collègue Michael Atherton et son ami proche, le parolier Sir Tim Rice, qui est également mécène du Bob Willis Fund.

Willis a remporté 325 guichets en 90 tests pour l’Angleterre – seuls James Anderson, Stuart Broad et Sir Ian Botham en ont plus pour l’équipe – avec une moyenne de 25,20, avec son sort le plus mémorable lors du test des cendres à Headingley en juillet 1981 lorsqu’il a mis en sac 8-43 pour déchiqueter l’Australie.

Michael Atherton et Sir Tim Rice ont remis à Lauren Clark une casquette encadrée et un insigne à épingle alors que Bob Willis a été intronisé au Temple de la renommée de l’ICC

Bob Willis – melon démoniaque, homme généreux

Le quilleur rapide a ensuite déchiqueté de nombreux joueurs avec ses mots lorsqu’il est devenu un expert acerbe et acéré pour Sports aériens – mais son personnage à l’écran était très éloigné de son personnage génial hors écran, Willis étant un homme extrêmement privé.

Bob était un expert caustique – mais un homme génial

En parlant de Willis, Atherton a dit Sports aériens: « Je me souviens du professionnel, du public et du privé. C’était définitivement un grand lanceur rapide, et l’Angleterre n’en a pas produit beaucoup.

« À l’époque, c’était une chose très rare pour un quilleur rapide de jouer suffisamment au cricket pour emporter 300 guichets pour l’Angleterre avec le stress et les tensions du cricket du comté.

« Il avait cette double personnalité – un lanceur rapide et démoniaque, un expert caustique mais un homme très chaleureux, généreux, privé, assez timide. Il détesterait toute cette attention !

« C’était un homme d’une résilience et d’un caractère extraordinaires qui brillaient à travers son cricket. Le cricket révèle le caractère et il en a révélé beaucoup sur Bob. »

Le compagnon de Bob Sports aériens analyste et ami proche, David Lloyd, a ajouté: « Lors de la tournée australienne de 1974, je ne le connaissais pas vraiment du tout, mais il s’est lié d’amitié avec moi et nous sommes devenus de bons amis. Il s’est occupé de moi.

« Pour jouer contre lui, il était une vraie poignée quand il l’a allumé. Il était plein d’entrain, une menace. Comme John Snow, il s’est rendu compte qu’il était un lanceur rapide international et s’est parfois sauvé pour obtenir son optimum au cricket international. Il était un joyau. Il avait un grand esprit sec et était un compagnon pour la vie. «

Rice a déclaré: « Bob était un homme merveilleux – j’étais un peu en admiration devant lui. Il avait un bon goût musical ainsi qu’une grande habileté sportive. Une combinaison que je trouve irrésistible. C’était une personne formidable à tous les niveaux, un excellent mec à être proche.

« Il était laconique, avait un grand sens de l’humour décontracté et c’était un homme très gentil. [a pundit], tout ce qu’il disait était d’aider le joueur, d’aider le cricket anglais. Son cœur était toujours à la bonne place. »

Edgbaston applaudit pour Bob

Des applaudissements de 45 secondes ont été prononcés pour Bob à Edgbaston – un terrain qu’il appelait chez lui alors qu’il jouait pour le Warwickshire entre 1972 et 1984 – pour signifier qu’un homme au Royaume-Uni meurt d’un cancer de la prostate toutes les 45 minutes.

Un homme sur huit au Royaume-Uni sera touché par la maladie, mais, pour l’instant, il n’existe pas de programme national complet de dépistage pour souligner à quel point le cancer d’une personne peut être agressif.

S’exprimant lors de la journée #BlueForBob à Edgbaston, Lauren a déclaré Sports aériens: « Cela semble assez surréaliste et j’aurais aimé ne pas avoir à le faire, mais nous essayons de tirer quelque chose de positif d’une très mauvaise situation.

« Nous avons travaillé très dur là-dessus et beaucoup de gens dans les coulisses l’ont fait pour rien. C’est vraiment incroyable. »

Rice, qui souffrait lui-même d’un cancer de la prostate, a ajouté : « Lauren et son équipe font un travail formidable, ainsi que le frère de Bob, David. Nous collectons beaucoup d’argent et c’est une bonne cause.

« Le cancer de la prostate est un tueur si potentiel qu’il est important que des fiducies comme celle de Bob fassent passer le message et le financement et que nous réduisions le nombre de personnes qui en meurent. »

Les fans présents à Edgbaston ont été invités à porter #BlueForBob, tout comme le Sky Sports Cricket les commentateurs et les présentateurs l’ont fait, avec Lloyd, Atherton, Rob Key, Kumar Sangakkara, Zainab Abbas, Ian Ward et Dinesh Karthik parés de bleu clair – également la couleur de la ville bien-aimée de Bob.

Bob aimait aussi Bob Dylan – à tel point qu’il a ajouté Dylan comme deuxième prénom par sondage en 1965 – et une partie de la musique du chanteur a été jouée à Edgbaston mardi.

Dylan est également un mécène honoraire du Fonds Bob Willis, déclarant : « Bob Willis était un grand sportif qui est parti trop tôt. Je suis heureux d’aider à garder sa flamme et sa cause en vie. »

Le sort de Headingley n’aurait peut-être jamais eu lieu

Comme mentionné, la plus grande réussite sportive de Bob a peut-être été ses huit guichets contre l’Australie à Leeds il y a 40 ans – mais Atherton a révélé que Bob n’était pas toujours prêt à jouer dans ce test remarquable, que l’Angleterre a remporté après avoir suivi.

Atherton a déclaré: « Lors du match précédent à Lord’s, il avait la grippe et lorsque Mike Brearley est venu remplacer Beefy [Sir Ian Botham] en tant que capitaine, dans les 12 premiers, ils n’ont pas choisi Bob. Il a finalement intégré l’équipe mais il n’était toujours pas certain qu’il allait jouer.

« Le matin du match, Brears est allé au sol avec Bob et a dit: » Quel équilibre de côté devrions-nous jouer ici?’ Bob a dit quatre sertisseurs quand, pour Brearley, c’était entre le fileur John Emburey et Willis. Une combinaison de chance et de circonstances a finalement fait la légende de Bob.

Bob a pris 8-43 alors que l’Angleterre battait l’Australie lors du test des cendres de 1981 à Headingley

Meilleures statistiques de Bob Willis !

Grillon céleste Le statisticien Benedict Bermange révèle ses chiffres préférés de la brillante carrière de Bob…

– Ses 55 non outs étaient un record du monde depuis sa retraite jusqu’à ce que Courtney Walsh le dépasse en 2000. Bob est actuellement quatrième sur la liste globale

– Il a marqué les points gagnants lors de ses débuts à l’ODI – pour apporter à l’Angleterre une victoire d’un guichet contre les Antilles à Leeds en 1973. Garry Sobers a battu la finale du match et l’Angleterre avait besoin de quatre pour gagner avec un guichet à gauche et Bob sur frapper. La deuxième balle a été frappée directement au-dessus du lanceur pour deux; le suivant s’est dirigé vers le troisième homme pour deux autres et l’Angleterre était à la maison !

– Il a joué 941 no-balls dans Test cricket – plus que quiconque. À son époque, bien sûr, les no-balls n’allaient pas contre le quilleur. S’ils l’avaient fait, sa moyenne de test de bowling serait passée de 25,20 à 28,09 !

– Bob a remporté le premier tour du test de Wellington en février 1978. Il a été marqué comme un jeune pour lui, mais il contenait deux no-balls et huit byes !

– La première livraison qu’il a affrontée dans Test cricket était un coup du chapeau, de l’Australien John Gleeson. Il y a survécu !

– Bob a joué 34 no-balls dans le test d’Edgbaston de 1981 – qui reste le record du test pour un seul match

– En 1971, il a remporté le championnat du comté avec Surrey, remportant 31 guichets en 14 matchs. Passant au Warwickshire, il a remporté le championnat de 1972 avec eux, remportant 25 guichets en neuf matchs

– Il a frappé un six dans sa carrière de test. C’était au large d’Alan Hurst à Adélaïde le 27 janvier 1979. Le tir a dépassé le point arrière !

Pour faire un don, rendez-vous sur BobWillisFund.org ou envoyez TEN, TWENTY ou THIRTY au 70820 (les SMS coûtent 10 £, 20 £ ou 30 £ plus votre tarif réseau standard).

