On se souvient de l’ancien conseiller d’orientation de Dundee-Crown pour son service aux autres – Shaw Local

Un résident de longue date de Carpentersville, ancien administrateur du village et conseiller de l’école secondaire Dundee-Crown, on se souvient de son amour de la famille et de son dévouement envers la communauté.

James T. Schuldt, 92 ans, est décédé à son domicile le 21 août. Des visites et des funérailles ont eu lieu samedi et dimanche.

En mars, l’épouse de Schudlt depuis 67 ans, Elizabeth, et son fils aîné, James Jr., sont décédés à quelques jours d’intervalle.

“J’aurais aimé qu’ils puissent faire un modèle de ma mère et de mon père mariés parce qu’ils étaient deux, mais ils formaient un couple unique en son genre”, a déclaré John Schuldt, le plus jeune de trois fils nés au couple. “Nous croyons vraiment que notre père est mort d’un cœur brisé parce que ma mère lui a tellement manqué.”

James T. Schuldt (Via Daily Herald)

Schuldt est né et a grandi à Carpentersville et a fréquenté les écoles locales. En tant que lycéen, on lui a proposé un contrat avec les White Sox de Chicago, a déclaré John Schuldt.

“Mais son père, mon grand-père, a décidé que l’éducation était plus importante, alors il est allé à l’université”, a-t-il dit, ajoutant que son père est allé à l’Université de l’Illinois, où il a étudié l’éducation et rencontré sa future épouse, Elizabeth Hartman.

À l’université, Schuldt a poursuivi son amour pour le sport, jouant au baseball et au basketball. Selon sa nécrologie, il faisait partie de l’équipe de basket-ball de l’Université de l’Illinois qui s’est qualifiée deux fois pour le Final Four au cours de sa carrière universitaire. Il a été membre du Temple de la renommée du basketball de l’Illinois et du Temple de la renommée de l’Université de l’Illinois. Il a également été membre inaugural du Dundee-Crown Athletic Hall of Fame.

Après une courte période d’enseignement dans l’Indiana, James et Elizabeth sont retournés à Carpentersville en 1971. Schuldt a pris sa retraite du lycée Dundee-Crown après avoir travaillé dans le district pendant 24 ans. Au cours de son mandat, il a travaillé comme conseiller, guidant les élèves tout au long du secondaire et les aidant à prendre des décisions concernant l’université.

“C’était un homme formidable”, a déclaré le maire de Carpentersville, John Skillman, dont les parents étaient amis avec Schuldt et sa femme. “Il a aidé de nombreux résidents qui ont grandi ici et sont allés au lycée ici.”

Skillman a ajouté que sa sœur dit souvent qu’elle doit sa carrière d’infirmière à Schuldt, qui était sa conseillère d’orientation au lycée et l’a encouragée à poursuivre des études d’infirmière.

«Même après sa retraite, nous allions dîner en famille et de jeunes adultes venaient et disaient:« M. Schuldt, je me souviens de toi comme de mon conseiller d’orientation “, a déclaré Schuldt, ajoutant que d’anciens élèves le remercieraient pour son aide ou commenteraient comment il les avait aidés au lycée.

“Mon père était le meilleur des papas et ma mère était la meilleure des mamans”, a ajouté Schuldt. “J’avais tout ce dont j’avais besoin, car j’avais l’amour et le soutien de deux parents formidables.”

Il a ajouté : “J’encouragerais les gens à prendre du temps pour leurs proches car demain n’est pas garanti”.

James Schuldt Sr. laisse également dans le deuil son fils Joseph, ainsi que ses petits-enfants, nièces et neveux. Les contributions à la mémoire de Schuldt peuvent être faites à la Zion Christian Church, 138 Washington St. à Carpentersville, ou au Dundee-Crown Athletic Hall of Fame Scholarship Fund, 1500 Kings Road à Carpentersville.

