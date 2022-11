On se souvient de l’ancien chef de la police de Fox River Grove comme d’une présence stable au milieu de la tragédie – Shaw Local

L’ancien chef de la police de Fox River Grove, Robert “Bob” H. Polston, qui a dirigé le petit village à travers sa plus grande tragédie, est décédé dimanche à 75 ans.

Polston a commencé au département en 1975, a été promu chef en 1981 et a pris sa retraite en 2007.

Le matin du 25 octobre 1995, Polston montrait aux ingénieurs de l’État l’intersection d’Algonquin Road, de la route 14 et des voies ferrées de l’Union Pacific lorsqu’un train Metra roulant à 60 mph s’est écrasé à l’arrière d’un autobus scolaire transportant des élèves à Cary-Grove High École. Cinq étudiants sont morts sur les lieux, deux ont succombé plus tard à leurs blessures et 21 autres ont été blessés.

Polston a été témoin de l’accident, l’a signalé sur sa radio de police et a été le premier à aider les survivants.

Polston est allé à chaque visite et funérailles des victimes et est resté en contact avec leurs familles après la tragédie, a déclaré Cary Hughes, pasteur de la Living Grace Community Church à Cary, dont Polston a été membre pendant des décennies.

Les responsables du village ont déclaré en 2007 que Polston était une présence stable dans des circonstances difficiles.

“Je sais que cela l’a vraiment affecté”, a déclaré Ed Synek, un ami et voisin de Polston. “Il n’en parlait pas vraiment beaucoup.”

Synek, qui a servi comme officier de police à Cary, a déclaré que bien qu’il n’ait jamais travaillé pour Polston, chaque officier qui l’a fait n’avait que de belles choses à dire sur lui en tant que leader et personne.

“Peu importe le genre de journée que vous passiez, il avait toujours une façon de vous faire sourire quoi qu’il arrive”, a déclaré Synek. “Quels que soient les mots d’adieu que nous ayons eus, ils étaient de nature positive et vous ont fait vous sentir mieux.”

Kim Nordin, directrice de Davenport Family Funeral Homes et autre amie de Polston, a déclaré que tout le monde l’aimait.

“Il avait le sourire le plus chaleureux et était très amical, généreux et généreux”, a déclaré Nordin, qui fréquentait l’église avec Polston.

Lorsque Polston a pris sa retraite, il a déclaré au Daily Herald que ce qui lui manquerait le plus dans son travail, ce sont les gens.

“Les gens de la ville étaient vraiment bons – ils le sont toujours”, a déclaré Polston. « Les officiers sont excellents. Les gens, ils étaient juste agréables.

Polston et sa femme, Paula, ont récemment célébré leur 50e anniversaire de mariage. Ils ont élevé deux enfants, six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

“Paula m’a dit tous les jours quand elle rentrait à la maison qu’il serait là dans le garage pour l’accueillir et l’aider à faire l’épicerie ou tout ce dont elle avait besoin d’aide”, a déclaré Hughes à propos de Polston après sa retraite. “C’était un homme incroyable.”

Une visite pour Polston aura lieu de 16 h à 20 h vendredi au salon funéraire familial Davenport au 419 E. Terra Cotta Ave. à Crystal Lake. Un deuxième service de visite débutera à 10 h samedi à Living Grace Community Church au 1500 Silver Lake Road à Cary avant un service funéraire à 11 h 30. L’inhumation suivra au Windridge Memorial Park à Cary.

