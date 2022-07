On se souvient de la victime de l’attentat du 4 juillet pour l’amour de sa famille

WAUKEGAN, Illinois (AP) – Des amis, des voisins et des dignitaires ont rendu hommage samedi à la famille d’Eduardo Uvaldo, l’une des sept personnes tuées lors de l’attaque lors d’un défilé du 4 juillet près de Chicago.

Uvaldo, qui aurait eu 70 ans vendredi, était originaire du Mexique et avait déménagé pour la première fois aux États-Unis à l’âge de 15 ans. Dans une nécrologie, on se souvient de lui pour son amour de sa grande famille – il a laissé dans le deuil sa femme, Maria , quatre filles, quatre frères et sœurs, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

“Il était drôle, charmant, beau, attentionné et surtout aimant”, lit-on dans sa nécrologie. “Sa présence a apporté le bonheur à chaque membre de la famille.”

En dehors de la visite à la chapelle commémorative de Waukegan, la participante Lilia Cervantes a déclaré aux journalistes qu’elle connaissait Uvaldo depuis 20 ans et avait travaillé avec lui pendant 11 ans.

“C’est une période très difficile pour la famille et les collègues”, a-t-elle déclaré en espagnol. “Il était très gentil.”

Parmi ceux qui ont rendu hommage samedi figuraient le gouverneur JB Pritzker, le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton, la mairesse de Highland Park Nancy Rotering et le chef de la police de Highland Park, Lou Jogmen.

Uvaldo est décédé mercredi dans un hôpital d’Evanston des suites de blessures subies lors de l’attaque contre le défilé.

Des funérailles séparées ont eu lieu vendredi pour trois des autres victimes – Jacquelyn Sundheim, 63 ans, Stephen Straus, 88 ans, et Nicolas Toledo-Zaragoza, 78 ans, qui, comme Uvaldo, était de Waukegan, une ville au nord de Highland Park le long de la côte du lac Michigan.

Les détails des funérailles des autres personnes tuées dans l’attaque n’ont pas été rendus publics. Les autorités les ont identifiés comme étant Katherine “Katie” Goldstein, 64 ans, et un couple marié, Irina McCarthy, 35 ans, et Kevin McCarthy, 37 ans, qui assistaient au défilé avec leur fils de 2 ans.

La police affirme que les victimes ont été abattues au hasard et que l’agresseur n’avait aucune motivation raciale ou religieuse.

Robert E. Crimo III a été accusé de sept chefs de meurtre au premier degré. Les procureurs s’attendent à porter d’autres accusations représentant les plus de 30 personnes blessées lors de l’attaque.

Les enquêteurs ont déclaré que Crimo, de Highwood voisin, avait légalement acheté cinq armes et planifié l’attaque pendant des semaines avant de grimper sur le toit d’une entreprise le long du parcours du défilé et d’ouvrir le feu avec un fusil semi-automatique.

Les enquêteurs ont rapporté que Crimo avait fui le défilé en se fondant dans la foule en fuite, puis s’était rendu dans la région de Madison, dans le Wisconsin, où il envisageait une deuxième attaque. Il est retourné dans la région de Highland Park et sa voiture a été repérée par la police.

Des questions subsistent quant à savoir si Crimo aurait dû être en mesure d’acheter légalement des armes à feu dans l’Illinois. Les responsables de la police de l’État de l’Illinois ont défendu l’approbation de son permis d’armes à feu en décembre 2019, des mois après que la police a reçu des informations selon lesquelles il avait proféré des menaces suicidaires et violentes.

Charles Rex Arbogast, Associated Press