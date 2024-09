On se souvient de Dame Maggie Smith pour ses contributions à Stratford, en Ontario. scène

Elle était une actrice de renommée mondiale qui a captivé l’imagination du public sur grand écran pendant des décennies, mais plus près de chez nous, on se souvient de Dame Maggie Smith pour son travail envoûtant sur la scène ontarienne.



L’actrice oscarisée, connue pour ses rôles dans « Downton Abbey » et dans les films Harry Potter, est décédée tôt vendredi à l’âge de 89 ans.

Mais dans les années 70 et 80, avec déjà un Oscar à son actif, elle est apparue dans plusieurs productions du Festival de Stratford.

« Elle voulait avoir la chance de jouer une plus grande variété de rôles. Pour vraiment se mettre au défi sur Shakespeare et les classiques, sur Tchekhov et d’autres écrivains », se souvient Antoni Cimolino, directeur artistique du Festival de Stratford.

«Nous connaissons tous Maggie Smith comme une actrice dure et très drôle. Mais ici au festival et en jouant des rôles comme Cléopâtre ou Rosalinde dans Comme vous l’aimeznous avons vu un côté plus doux d’elle », a déclaré Cimonlino. « Son travail était extraordinaire. C’est quelqu’un qui a attiré des publics du monde entier au Festival de Stratford.

Tout au long de son séjour à Stratford, les crédits de Smith incluent Hippolyta et Titania dans Le Songe d’une nuit d’étéRosalind dans la version 1977 de Comme vous l’aimez, Judith Bliss dans Rhume des foinsla reine Elizabeth en Richard III et Lady MacBeth dans la production de 1978 de MacBeth.

Elle a été régulièrement présente sur la scène de Stratford pendant quatre saisons.

Le Festival de Stratford a honoré sa contribution en 2012 en remettant à l’actrice britannique un Legacy Award.

« Nous avons encore beaucoup de gens qui se souviennent de son travail sur nos scènes et qui assistent au festival », a déclaré Cimonlino. « Nous aimons partager des histoires sur son travail ici en interne, car elle parvient généralement à résumer les choses de manière brillante. »

Cimonlino a déclaré que lorsque Smith était sur scène, le public ne pouvait pas la quitter des yeux.

« Elle se réinventait constamment, essayait de nouvelles choses. [She was] n’a jamais eu peur de se lancer dans un projet entièrement lié à un monde qui avait tant changé au cours de sa carrière. Elle a toujours été moderne. Elle a toujours été notre contemporaine. Elle a vraiment insisté pour montrer différents aspects d’elle-même. Elle ne s’est pas contentée de ce que les producteurs ou même le public lui disaient. Elle était courageuse de cette façon.

Smith laisse dans le deuil deux fils, cinq petits-enfants et des millions de fans.

« Un grand est parti », a déploré Cimonlino.

Cimonlino a déclaré que le Festival de Stratford consacrerait ses prochaines productions de Comme vous l’aimez à la mémoire de Smith.

« Nous bénéficierions aujourd’hui de quelques Maggie Smith supplémentaires dans notre monde. »