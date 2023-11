« On se croirait dans une entreprise technologique »

Le cabinet d’avocats Magic Circle Linklaters s’empresse de déployer des outils d’intelligence artificielle alors que les sociétés de services professionnels se précipitent pour adopter la nouvelle technologie.

“Nous voulons y arriver rapidement”, a déclaré Marc Harvey, associé de Linklaters, qui copréside le groupe de pilotage de l’IA de l’entreprise.

« Ce sur quoi nous nous concentrons le plus, c’est comment obtenir une valeur réelle malgré tout ce battage médiatique ? » a déclaré Shilpa Bhandarkar, co-responsable des solutions clients et de l’innovation de la société et autre coprésident du groupe AI.

Les entreprises de services professionnels se démènent pour adopter la technologie de l’IA générative.

Cabinet de comptabilité PwC a annoncé qu’il investirait 1 milliard de dollars dans la technologie sur trois ans, KPMG s’est engagé à investir 2 milliards de dollars dans l’IA et la technologie cloud sur cinq ans, et cabinet d’avocats Allen & Overy a annoncé son chatbot IA en février.

Harvey et Bhandarkar ont déclaré que Linklaters avait mis en place six axes de travail, notamment la conformité et l’éthique, le risque et l’expérimentation, dans le but d’intégrer la technologie de l’IA dans la vie de ses avocats.

Les projets sur lesquels le cabinet travaille incluent un moteur de recherche alimenté par l’IA générative, un programme de support juridique par l’IA générative et un chatbot par l’IA générative.

“Ce sont les cas d’utilisation de l’IA qui, selon nous, auront un impact sur les gens”, a déclaré Bhandarkar.

Le chatbot IA de l’entreprise fonctionne depuis mars et est construit à l’aide du service Azure OpenAI de Microsoft, a déclaré Bhandarkar.

Le chatbot avait reçu 2 600 requêtes dans les 24 heures précédentes Actualités financières a visité Linklaters le 19 octobre, a déclaré Bhandarkar

Linklaters a également expérimenté CoCounsel, un assistant juridique alimenté par l’IA pour les avocats du cabinet afin de les aider à rechercher et à rédiger des conseils juridiques.

Sur le plan de la recherche, il utilise Google Vertex pour parcourir ses propres données et aider ses avocats à trouver plus facilement des contrats.

L’entreprise a mené un projet pilote de recherche au cours de l’été avec « d’excellents résultats », a déclaré Bhandarkar, et espérait le déployer dans l’ensemble de l’entreprise au début de l’année prochaine.

Elle a déclaré que l’entreprise faisait avancer l’adoption de la technologie de l’IA dans le cadre d’une série de « sprints » menés par son groupe de travail sur l’expérimentation.

« Linklaters se sent comme une entreprise technologique », a ajouté Bhandarkar, faisant référence à la précipitation pour tester et déployer la technologie de l’IA auprès des avocats du cabinet.

Les craintes de l’IA

Linklaters dispose également d’un groupe sur les risques et l’éthique de l’IA, qui examine les pièges potentiels de la technologie et dialogue avec les clients et le personnel.

Bhandarkar a déclaré que même si les jeunes avocats sont susceptibles d’être à l’aise avec la technologie, par exemple, ils sont peut-être moins familiers avec les risques liés à l’insertion de données sensibles dans des produits d’IA.

Le groupe discute également de la technologie avec ses clients, soulignant que l’IA est utilisée par le cabinet depuis longtemps dans des domaines tels que la due diligence en matière de fusions et acquisitions et la découverte électronique dans des cas de litige.

Une autre crainte répandue est que la technologie de l’IA pourrait entraîner des pertes d’emplois ; un rapport de Goldman Sachs d’avril estimait que 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être remplacés par l’automatisation.

“Je n’y crois pas nécessairement”, a déclaré Harvey, affirmant plutôt que l’IA pourrait donner du pouvoir aux avocats.

« Ce n’est pas le glas des avocats… c’est une surcharge pour les avocats », a-t-il déclaré.

