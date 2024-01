On se croirait dans les années 30 et 40 dans le sud de la Floride

Un fort front froid apporte des conditions beaucoup plus fraîches dans le sud de la Floride Mise à jour : 7 h 23 HNE, le 21 janvier 2024

MÊME VERS LA JONCTION YEEHAW, DESCENDANT DANS FORT DRUM OKEECHOBEE. Nous sommes soumis à cet avis de refroidissement éolien jusqu’à huit heures du matin parce que nous avons des températures qui semblent déjà inférieures à 38 degrés. NOUS AVONS MAINTENANT DES TEMPÉRATURES DE L’AIR À L’EXTÉRIEUR DE BASSE À MOYENNE 40 S ET DES CONDITIONS TRÈS VENTEUSES JUSQU’À 20 mph. Ainsi, lorsque nous combinons ces deux ingrédients, nous ressentons des températures dans les années 30 supérieures. INFERIEURES 30 ANS À L’OUEST À FORT BASINGER ET FORT DRUM, IL FAIT 36 DEGRÉS EN CE MOMENT DANS LE COMTÉ D’OKEECHOBEE, 37 À SEBASTIAN, 41 À FORT PIERCE ET TRÈS FROID DANS LE NORD DU COMTÉ DE PALM BEACH. CELA RESSEMBLE AUX ANNÉES SUPÉRIEURES 40, AUX ANNÉES INFÉRIEURES 50 JUSTE AU SUD DE LANTANA ET DU LAC WORTH JUSQU’À BOCA. HEURE PAR HEURE. IMPACT PRÉVU. MÉTÉO. EN RAISON DE CES TEMPÉRATURES FROIDES, LES TEMPÉRATURES SERONT DANS LES ANNÉES 40 ET 50. On dirait que les températures seront dans les années 40 au moins jusqu’à huit heures et 9 heures du matin. PUIS UN BEAU RECHAUFFEMENT DES TEMPERATURES DANS LES ANNÉES 60, TOUT COMME HIER APRÈS 12H00 DE L’APRÈS-MIDI, JUSTE PLUS DE NUAGES SE FORMANT CAR LES VENTS SORTIRONT DU NORD-EST APRÈS 13H00 DE L’APRÈS-MIDI. NOUS VERRONS DONC PLUS DE NUAGES SE FORMER, PEUT-ÊTRE UNE PETITE PLUIE LÀ-BAS. ET CES TEMPÉRATURES POURRAIENT REFROIDIR TOUTE LA JOURNÉE AUJOURD’HUI. UNE PARTIE DE VOTRE LUNDI AUSSI QUE VOTRE LUNDI. CONDITIONS PRINCIPALEMENT NUAGEUSES ET VENTS SORTANT DE L’EST JUSQU’À 20 A MÊME 25MPH ET MAINTENANT NOS MAXIMUMS DEMAIN DANS LES ANNÉES 60 ET LES BAS DES ANNÉES 70. TELLEMENT CONFORTABLE LE LUNDI. DONC VOTRE PRÉVISION POUR CE SOIR ET CETTE NUIT, PAS CAR LES TEMPÉRATURES FROIDES SERA TOUJOURS DANS LES ANNÉES 50. ET CERTAINES ZONES DANS LES ANNÉES 60 INFÉRIEURES EN RAISON DES VENTS DE L’EST CETTE NUIT, JUSQU’À 20 MPH DEMAIN APRES-MIDI. DES MAXIMUMS DANS LES ANNÉES 70. CONDITIONS PRINCIPALEMENT NUAGEUSES ET VENTS D’EST JUSQU’À 20 MPH DE NOUVEAU. MAINTENANT, CES VENTS RESTINENT TOUT AU LONG DE LA SEMAINE. DONC LES TEMPS D’IMPACT EN RAISON DE CES VENTS, LES VENTS VITESSE JUSQU’À 27 MPH ET LES RAFALES DE VENT POURRAIENT ATTEINDRE PLUS DE 32 JOURS, SURTOUT À PROXIMITÉ DE NOS ZONES CÔTIÈRES. LE LUNDI. MARDI, UNE PARTIE DE VOTRE MERCREDI SUR L’EAU. NOUS AVONS UNE MER JUSQU’À 7 PIEDS, SURTOUT PRÈS DU GULF STREAM, DONC SI VOUS ALLEZ PÊCHER LÀ-DESSOUS, C’EST TRÈS CHAUDE AUJOURD’HUI, ENCORE PIRE LE LUNDI. VOUS VOULEZ BEAUCOUP MIEUX POUR VOTRE MARDI ET CEUX AUJOURD’HUI APRÈS 10H00, VOS PRÉVISIONS SUR SEPT JOURS, NOUS VERRONS. CONDITIONS PRINCIPALEMENT NUAGEUSES, AU MOINS POUR LES 3 À 4 PROCHAINS JOURS, ET LES MAXIMUMS SE TROUVERONT DANS LA BASSE DES ANNÉES 70 ET LA SUPÉRIEURE DES ANNÉES 70. RETOUR À LA NORMAL VOTRE MARDI. UN BEAU RECHAUFFEMENT MERCREDI ET JEUDI AVEC DES MAXIMUMS DANS LES ANNÉES 80. LES MINIMUMS DU MATIN SERONT DANS LES ANNÉES 70, DONC TRÈS DOUX POUR LES PROCHAINS JOURS. NOTRE PROCHAIN ​​FRONT ARRIVERA DU SAMEDI AU DIMANCHE, NOUS VOIRONS TOUJOURS CES TEMPÉRATURES CHAUDES DANS LES ANNÉES 80 AVEC UN SLIG