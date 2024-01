On se croirait à nouveau dans les années 1930 et le « méchant » Poutine ne peut pas gagner, dit David Cameron – POLITICO

DAVOS, Suisse — On se croirait à nouveau dans les années 1930, mais avec le dirigeant russe Vladimir Poutine jouant le rôle d’Hitler, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron à POLITICO.

La guerre en Ukraine reste la « priorité absolue numéro un » de Cameron, a-t-il déclaré. Podcast Power Play de POLITICO lors d’un entretien mercredi au Forum économique mondial de Davos.

“C’est le défi de notre génération”, a déclaré Cameron. « C’est comme si nous étions ministre des Affaires étrangères ou dirigeant en Europe dans les années 1930 : nous ne devons pas apaiser Poutine. Nous devons résister au mal que représente son invasion.

Les remarques de l’ancien Premier ministre britannique interviennent alors que l’Occident s’efforce de maintenir l’Ukraine en armement de haute technologie pour repousser l’invasion à grande échelle de la Russie, tout en se préparant au retour potentiel de Donald Trump, sceptique à l’égard de l’OTAN, à la Maison Blanche.

“Une chose que nous pouvons faire est de démontrer au cours de cette année que Poutine ne gagne pas”, a déclaré Cameron.

La guerre d’Israël contre le Hamas

A propos de la guerre menée par Israël contre le Hamas au Moyen-Orient, Cameron a défendu le refus de la Grande-Bretagne d’appeler à un cessez-le-feu immédiat, alors que les Forces de défense israéliennes bombardent les Palestiniens dans la bande de Gaza.

“Je pense que cela n’aurait tout simplement pas fonctionné, car si vous voulez une solution à deux États, si vous voulez un cessez-le-feu durable, vous ne pouvez pas demander aux Israéliens d’avoir une solution à deux États avec les gens qui ont perpétré les attentats du 7 octobre. aux commandes de Gaza, toujours capables de lancer des roquettes sur leur pays », a-t-il déclaré.

Cameron a déclaré qu’il se sentait « profondément ému » par les souffrances des deux côtés du conflit. « Je suis allé dans un kibboutz dans le sud d’Israël et j’ai vu les résultats de ce qui s’est passé le 7 octobre et la véritable horreur de cela », a-t-il déclaré.

«J’ai aussi écouté [accounts from British Embassy staff in Cairo] sortant de Gaza et ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu, et les êtres chers qu’ils ont perdus et les membres de leur famille qu’ils ont vu tuer », a ajouté Cameron. « Vous savez, une vie est une vie. Cela me touche profondément, mais je suis une personne très pratique et je veux savoir comment mettre fin à cela ?

Cameron a également laissé ouverte la porte à de futures frappes aériennes contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, qui ont attaqué des navires commerciaux et navals occidentaux dans la mer Rouge, entraînant d’importantes représailles de la part d’une coalition alliée la semaine dernière.

« Je pense qu’il est important, en fin de compte, de montrer que vous êtes prêt à donner suite aux paroles par des actes », a averti Cameron aux Houthis, ajoutant : « gardez à l’esprit que lorsque vous faites des avertissements, vous devez être prêt à agir ».

Conflit politique au Rwanda

Sur le plan intérieur, Cameron a déclaré qu’il soutenait « absolument » les tentatives du Premier ministre Rishi Sunak de lutter contre la migration clandestine en envoyant des demandeurs d’asile au Rwanda.

Cameron a défendu cette politique tout en la qualifiant de « peu orthodoxe » et de « réflexion originale ». Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait conçu cette politique lorsqu’il était Premier ministre, Cameron a répondu : « Oui, mon cœur y est absolument ».

Après avoir franchi une étape cruciale à la Chambre des communes mercredi, le projet de loi devrait se heurter à une forte résistance à la Chambre haute britannique, la Chambre des Lords, où Cameron siège désormais en tant que pair.

Réfléchissant à son retour à la politique de première ligne par rapport à son mandat de Premier ministre, Cameron a déclaré : « Cela vous fait certainement beaucoup réfléchir à la manière de prendre des décisions, d’essayer de trouver le temps de réfléchir aux décisions. C’est toujours très, très difficile.

Cameron a déclaré : « Vous ne pouvez pas déterminer comment les gens vous voient », en réponse à une question de savoir s’il était sensible aux critiques personnelles.

« Je me souviens d’être tombé un jour sur Steve Bell, le caricaturiste du Guardian, et de lui avoir demandé : « Pourquoi me représentez-vous toujours avec ce genre de préservatif sur la tête ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Et il a éclaté de rire et a dit : “Oh, tu es tout simplement trop doux.” Et c’est la seule façon dont je pourrais le dire. C’est une façon étrange de le dire, mais nous y sommes. Dans ce travail, il faut prendre les choses en main », a déclaré Cameron.