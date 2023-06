« On s’attend à ce que les femmes se tiennent debout et se taisent »: la toxicité d’assister au football masculin

UNdemandez à n’importe qui ce qu’il aime dans le fait d’assister au football féminin professionnel et les réponses seront similaires : ils sont ébranlés non seulement par la qualité, mais aussi par l’atmosphère, la convivialité et l’inclusivité. Avec la croissance du football féminin, la toxicité du football masculin, en particulier pour les supporters itinérants, est un contraste encore plus flagrant. À la fin de la saison, les Gardien s’est entretenu avec des fans de clubs de la Premier League et de l’EFL qui ont signalé des chants offensants, un langage, un comportement et des agressions sexuelles. Pour les femmes, les familles, les fans noirs, asiatiques et issus de minorités ethniques et LGBTQ+, suivre leur équipe sur la route peut être difficile et inconfortable.

Une supportrice a raconté qu’elle subissait régulièrement des agressions sexuelles lorsqu’elle suivait son équipe et se rendait à d’autres matchs avec des amis. « Je l’ai normalisé », a-t-elle déclaré. « On aurait pu penser que je ferais demi-tour et que je les appellerais, mais je ne l’ai pas fait. La dernière fois, ce n’était que [when] en revenant à la voiture, j’ai dit à mon mari : ‘Oh ouais, c’est encore arrivé.’ J’aurais dû être plus horrifié, mais cela arrive tout le temps, en particulier lors des matchs à l’extérieur où les gens ont bu toute la journée. Ils pensent que c’est acceptable. Je n’accepte pas cela.

D’autres partisans disent que les menaces physiques sont l’exception plutôt que la règle. «Vous pouvez absolument vivre une expérience horrible et vous sentir extrêmement mal à l’aise, mais à aucun moment vous ne sentez que votre sécurité personnelle est menacée. Ce sont deux choses très différentes », confie une supportrice d’un club de Premier League.

Mais elle ajoute : « Le nombre de fois où l’on s’attend à ce que les femmes ‘se taisent’ dans un scénario inconfortable, ou qu’on leur dise : ‘Ne sois pas douce, tu dois t’endurcir – c’est le football.’ « Si vous voulez venir au football, vous devez développer une paire. » Quoi? Tu te moques de moi? »

Le lien entre les matchs à l’extérieur et les comportements inacceptables est frappant. Une fan d’un club du Nord a déclaré que même si elle aime aller à des matchs à l’extérieur avec son père, elle ne le ferait pas seule. Une autre a déclaré que les matchs à domicile en solo étaient acceptables, mais qu’elle n’envisagerait pas un match à l’extérieur sans compagnon. Le groupe Women of Watford est conçu pour résoudre ce problème en permettant aux fans partageant les mêmes idées de voyager et de s’asseoir ensemble. Le club travaille à leurs côtés pour que cela se produise.

De nombreux fans à l’extérieur voyagent en autocar, qu’il soit non officiel ou mis à disposition par les clubs. Une partisane LGBTQ + d’une équipe du nord-ouest a déclaré qu’elle et son partenaire n’emmèneraient jamais leurs enfants non plus. « Vous voyez des tweets comme: » Nous allons traquer « , ce qui signifie essentiellement ramasser des femmes », a-t-elle déclaré. Elle est presque autocritique lorsqu’elle ajoute que dans tous les autres domaines de la vie, elle résiste à la discrimination homophobe mais l’accepte au football.

Certains matches – généralement des derbies – sont désignés comme des «jeux de bulles», la police dictant que les fans à l’extérieur doivent utiliser les méthodes de transport désignées. Une supportrice qui a récemment emmené un entraîneur obligatoire à l’un de ces matches a déclaré se sentir extrêmement mal à l’aise face aux hommes qui urinent dans des bouteilles et à l’utilisation occasionnelle d’un langage raciste et homophobe. Lors du même derby, les supporters extérieurs handicapés étaient logés directement sous les supporters locaux.

Plus longtemps l’attente et l’acceptation de normes malsaines dans le comportement des fans restent incontestées, plus elles s’enracinent profondément. Mais la prochaine génération de fans peut apporter des changements.

Cependant, obtenir un billet pour un match à l’extérieur peut être délicat. Le football récompense historiquement la fidélité des supporters, une pratique qui reflète le monde des affaires au sens large mais agit comme une barrière à l’entrée. Comment peut-on accumuler du crédit sans opportunité ?

La fan qui voyage avec son père compte sur le fait que son amie n’utilise pas sa référence de réservation. Compte tenu de la forte demande de billets à l’extérieur, elle ne sera, sans changement, jamais éligible de son propre gré.

Manchester City a abordé ce sujet il y a quelques saisons. 5 % des billets aller sont réservés aux supporters âgés de 18 à 25 ans et les points de fidélité ne sont plus attribués pour l’achat de billets aller. De plus, un ensemble de supporters sélectionnés au hasard doit récupérer leur billet le jour même auprès du club extérieur. L’objectif ici était de fermer le marché du « buy-to-sell ». Toutes les étapes simples, mais celles qui peuvent faire une réelle différence.

La plupart des clubs ont des affiches dans les stades encourageant les supporters à envoyer un SMS à une ligne d’assistance s’ils entendent un langage grossier et abusif ou une discrimination. Cependant, la manière dont cela est traité reste problématique.

Un ambassadeur de fans d’un club de Premier League a reçu des plaintes selon lesquelles les stewards demanderaient ouvertement au plaignant d’identifier l’auteur. Une histoire similaire a été racontée à propos d’un club de ligue inférieure. Cela enlève instantanément le voile de l’anonymat, décourageant les gens de se manifester.

Un autre club de haut vol promet une tolérance zéro sur le langage grossier et abusif. Mais un supporter extérieur a déclaré qu’après avoir signalé un supporter local qui avait passé une heure à crier des obscénités aux supporters extérieurs, les stewards n’avaient pas initialement renvoyé le contrevenant. Ce n’est que lorsqu’il a été poussé sur l’approche de tolérance zéro du club que l’individu a été expulsé. Ce comportement est typique de ceux qui achètent des billets à la barrière entre les supporters locaux et extérieurs.

L’inertie des délégués peut être problématique. « Quand ils disent tolérance zéro, ce n’est pas tolérance zéro », déclare une autre sympathisante. « Tout ce qui dépasse les limites – la violence, potentiellement quelque chose comme le racisme – ils feront quelque chose à ce sujet. Mais ce n’est pas une tolérance zéro contre le langage agressif. C’est presque comme si c’était prévu.

Personne n’a suggéré une interdiction générale du langage offensant au football, mais lorsque l’objectif principal de la participation est de crier des injures, cela dépasse-t-il sûrement les limites ?

Plusieurs contributeurs pensaient également que les clubs qui étaient repoussés par des supporters interdits ne voulaient pas s’embêter à résister ou n’enquêtaient pas assez activement. Un supporter d’un club de championnat a dénoncé un fan pour avoir injurié racialement un joueur. Malgré la présence de plusieurs témoins, ce fan est toujours autorisé à assister aux matchs.

Ensuite, il y a les chansons. Au mieux, les chants de football peuvent être des cris spirituels et émouvants. Mais au pire, ce sont des crimes haineux. Post-pandémie, la banalisation des délits sexuels est monnaie courante. L’homophobie et le racisme aussi.

La difficulté, selon les clubs, réside dans la difficulté d’aborder ces problèmes: les demandes actives de cesser et de s’abstenir peuvent avoir l’effet inverse. Prenons, par exemple, un joueur noir qui a demandé à ses supporters de ne pas chanter sur ses organes génitaux. Au lieu de cela, ses propres fans ont chanté plus fort. Pour les parents, de tels chants peuvent mener à des questions et des conversations difficiles.

Les clubs ne peuvent pas faire grand-chose. Tous ceux qui assistent au football masculin doivent jouer leur rôle. Mais les victoires faciles ne sont pas reconnues, des initiatives comme celles dirigées par Manchester City ou soutenues par Watford que d’autres clubs pourraient suivre.

Les clubs pourraient s’assurer que tolérance zéro signifie réellement tolérance zéro. Le jeu masculin est à la traîne et doit rattraper son retard.