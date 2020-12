Les banlieues haut de gamme et gentrifiées du centre-ville de Sydney et de Melbourne risquent de voir leurs niveaux de stress hypothécaire et locatif plus que doubler d’ici le milieu de l’année prochaine.

Un rapport, commandé par le groupe de défense du logement Everybody’s Home, a identifié les domaines dans lesquels les couples à deux revenus ont été réduits à un seul salaire à la suite des fermetures de coronavirus.

Avec les subventions salariales de JobKeeper et le supplément de 150 $ aux allocations de chômage JobSeeker prenant fin fin mars, le stress lié au logement devrait doubler dans certaines banlieues d’ici juin 2021 par rapport à février 2020 avant la pandémie de Covid.

Le stress lié au logement survient lorsque les ménages consacrent plus de 30% de leur revenu aux frais de logement, tels que les loyers ou les paiements hypothécaires.

La ville et le centre-sud de Sydney devraient être la région la plus touchée de l’Australie, le stress lié au logement devant augmenter de 159,5%.

Les régions de l’ouest, du centre-ville et de l’est de Brisbane risquent également de devenir inabordables et ses locataires et propriétaires aux prises avec les paiements de loyer et d’hypothèque

Là où l’hypothèque, le stress locatif a doublé Ville de Sydney et centre-sud: hausse de 159,5% Sydney Baulkham Hills, Hawkesbury: en hausse de 135,5% Melbourne intérieur: en hausse de 126% Sydney Inner West: en hausse de 100,5% Newcastle, Lake Macquarie: + 78% Banlieue est de Sydney: + 72,8% Rive nord de Sydney: + 72,4% NSW Hunter Valley: 72,2 pour cent Source: Analyse Equity Economics de la proportion de ménages aux prises avec des hypothèques ou des loyers qui ont été ramenés de deux à un revenu. Les prévisions pour juin 2021 sont comparées à février 2020

C’est nettement plus élevé que l’augmentation moyenne nationale de 24% prévue, lorsque les ménages ont du mal à honorer leur prêt hypothécaire ou à honorer un bail.

On prévoyait que l’Inner West, à proximité de Sydney, embourgeoisé, verrait la proportion de ménages locataires et en difficulté hypothécaire doubler ou augmenter de 100,5%.

On s’attend à ce que le district de Sydney Hills, dans l’extrême nord de la ville, connaisse une augmentation de 135,5% du stress lié au logement.

L’itinérance dans cette région, couvrant les Baulkham Hills et la région de Hawkesbury, devrait augmenter de 33,4% d’ici le milieu de l’année prochaine – un niveau bien supérieur à l’augmentation moyenne nationale projetée de 9%.

Melbourne était également en danger, le centre-est aisé devant voir une augmentation de 126% du stress lié au logement, où les ménages pouvaient à peine payer leur hypothèque ou leur loyer en raison de la perte de revenus.

Les codes postaux les plus riches de Sydney devraient également se débattre, la pression sur le logement devant augmenter de 72,8% dans la banlieue est et de 72,4% sur la rive nord, allant de North Sydney à Hornsby.

Ces zones ont des valeurs médianes des maisons bien supérieures au prix médian déjà cher de Sydney, soit 1 million de dollars.

L’auteur du rapport et économiste Angela Jackson, d’Equity Economics, a déclaré que les couples dans les banlieues haut de gamme, avec des prix de l’immobilier élevés, avaient besoin de deux revenus pour rembourser une hypothèque et étaient désormais vulnérables.

Plusieurs zones de Melbourne, notamment Geelong, le centre-ville et le centre-sud, sont également exposées au risque de stress accru lié au logement – c’est-à-dire lorsqu’un ménage à faible revenu consacre plus de 30% de son revenu brut aux frais de logement.

« La raison pour laquelle Sydney est si mauvaise est la structure de l’économie », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

« Le logement est si inabordable que deux personnes doivent travailler et il y a donc beaucoup de ménages à deux revenus par rapport à d’autres régions de l’Australie et donc le risque de chômage dans cette situation est qu’une seule personne doit perdre son emploi et le logement devient inabordable ».

À Brisbane, l’est, l’ouest et le centre-ville de la ville risquaient également de subir un stress lié au logement.

Everybody’s Home a déclaré que n’importe qui de n’importe quelle classe pouvait perdre sa maison.

« Emportez-le et même le monde de la personne la plus résiliente se brisera en un million de morceaux », a déclaré la porte-parole Kate Colvin.

Le centre-ouest de Sydney (photo, Newtown) connaîtra probablement une augmentation du nombre de ménages qui ont du mal à payer leur hypothèque ou leur loyer

«L’itinérance et le stress lié au logement sont une source d’anxiété, de dépression et de rupture familiale. Il est dans l’intérêt de tous d’éviter cela.

Dans de nombreux cas, les couples avec de jeunes enfants avaient un parent travaillant à temps partiel, donc il y a un revenu supplémentaire pour payer l’hypothèque.

Les fermetures de Covid en mars ont vu de nombreuses entreprises de vente au détail et d’hôtellerie contraintes de fermer leurs portes et d’accepter des subventions salariales temporaires de 1 500 $ JobKeeper.

Alors que de nombreux employeurs sont revenus au service des clients, les cafés du centre-ville se débrouillent avec moins de personnel, car de nombreux professionnels travaillent au travail, tandis que certains points de vente ont du mal à reconquérir leurs anciens clients.

Mme Jackson a déclaré que les travailleurs licenciés dans ces situations, qui remboursaient une hypothèque avec un partenaire, étaient particulièrement dangereux alors même que l’économie australienne dans son ensemble se redressait.

Les codes postaux les plus riches de Sydney devraient également avoir du mal, la pression sur le logement devant augmenter de 72,8% dans la banlieue est (Bondi Beach, photo) et de 72,4% sur la rive nord, allant de North Sydney à Hornsby

«Ça va être irrégulier. L’hospitalité en particulier reviendra relativement plus forte mais pas dans tous les domaines », a-t-elle déclaré.

«À Melbourne, les gens ne sont pas retournés au travail et il ne se rétablira probablement jamais – les gens n’iront pas dans la CDB comme ils l’ont fait, de sorte que ces emplois ne reviendront pas nécessairement.

Le quartier central des affaires de Melbourne est également un épicentre de la crise des sans-abri en Australie.

Equity Economics s’attend à ce que le taux de sans-abrisme dans le centre de la capitale victorienne augmente de 26,9%, lorsque juin 2021 a été comparé à février 2020, un mois avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une pandémie de COVID-19.

Le quartier central des affaires de Sydney et la ville voisine de Redfern devraient connaître une augmentation de 27,7% du sans-abrisme.

Les centres-villes en général ont déjà un taux de sans-abrisme plus élevé.

«Il y a déjà plus de personnes à risque de sans-abrisme vivant dans ces zones», a déclaré Mme Jackson.

«En général, les gens viennent dans la ville, donc l’impact de la hausse du chômage est plus important.

Les locataires plus que les emprunteurs immobiliers courent plus de risques de devenir des sans-abri.

«Les locataires sont probablement plus à risque», a déclaré Mme Jackson.

Mme Jackson était chef de cabinet adjoint et conseillère principale en politique de l’ancienne ministre des Finances du Travail Lindsay Tanner pendant la crise financière mondiale en 2009, lorsque le gouvernement fédéral a versé 900 dollars aux Australiens gagnant moins de 100000 dollars.

Elle préconise une augmentation de 7,2 milliards de dollars des dépenses du gouvernement fédéral en logement social pour atténuer les effets du ralentissement de Covid, arguant que cela générerait 18,2 milliards de dollars d’activité économique et créerait 18000 nouveaux emplois par an sur quatre ans.