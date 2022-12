On reste avec Salesforce et Benioff malgré la fumée

Une série de départs de dirigeants chez Salesforce (CRM) a effrayé les investisseurs ces derniers jours, mais nous restons fidèles au Club malgré le chiffre d’affaires et l’incertitude économique plus large, car ses produits logiciels d’entreprise restent essentiels aux entreprises à l’ère numérique. Dans une interview à CNBC jeudi, Jim Cramer a pressé le co-fondateur de Salesforce et leader vétéran Marc Benioff sur le départ récemment annoncé de son co-PDG, Bret Taylor. Mais Benioff a refusé de donner des détails sur la sortie de Taylor, malgré des questions pointues. “Écoutez, c’est exactement ce que c’est. Les gens vont et viennent, mais le plus important est le succès des clients, la qualité des produits et de la technologie, et aussi que nous fonctionnions avec nos valeurs fondamentales”, a déclaré Benioff. . Taylor quittera ses fonctions de co-PDG à la fin du mois de janvier, date à laquelle Benioff reprendra son rôle antérieur de directeur général unique. Pour sa part, Jim s’est dit satisfait des réponses de Benioff, tout en réitérant le soutien continu du Club au titre. “Le fait est qu’ils ont un produit qui se vend bien et une entreprise qui traversera cette période, même s’il y a tellement de fumée qu’on pourrait penser qu’il y a un incendie – mais ce n’est que de la fumée”, a déclaré Jim après l’interview. L’interview est intervenue un jour après que le Wall Street Journal a rapporté que des tensions avaient éclaté entre les co-PDG pendant des mois avant que Salesforce n’annonce le 30 novembre que Taylor démissionnerait. Le Club adopte une approche attentiste pour le titre avant d’acheter plus d’actions, comme l’indique notre note 2 . Nous croyons en Salesforce depuis des années et continuons de penser qu’il s’agit d’un stock cassé, pas d’une entreprise cassée, en raison de ses produits stellaires. Lundi, Salesforce a déclaré que le PDG de Slack, Stewart Butterfield, quitterait également l’entreprise. L’achat de Slack par Salesforce pour environ 27 milliards de dollars – sa plus grande acquisition jamais réalisée – a été conclu en juillet 2021, un accord dirigé par Taylor. Les actions de Salesforce ont baissé de plus de 18 % ce mois-ci en raison des départs très médiatisés et se sont négociées jeudi à leurs plus bas niveaux depuis le printemps 2018. Les actions ont clôturé de 0,27 % jeudi, à 130,13 $ chacune. D’autres dirigeants de Salesforce ont récemment quitté ou prévoient de démissionner prochainement, a rapporté CNBC. Le directeur de la stratégie et président de Salesforce, Gavin Patterson, quitte le 31 janvier, selon un règlement du 10 novembre. Mark Nelson, qui avait été président et PDG de Tableau, a tweeté le 1er décembre que c’était son dernier jour à la tête de la société de visualisation de données appartenant à Salesforce. Jeudi, Baird a rétrogradé Salesforce à neutre de surperformance ou d’achat, et a réduit son objectif de prix à 150 $ au lieu de 200 $, citant un “risque d’exécution” élevé résultant du roulement des dirigeants. Alors que Benioff a déclaré qu’il était reconnaissant pour les contributions de Taylor et Butterfield, l’entrepreneur technologique a déclaré qu’il pensait que l’entreprise était toujours entre de bonnes mains et continuerait de croître. “Nous avons beaucoup de gens formidables dans cette entreprise. Nous en avons toujours. Et nous avons une excellente équipe de direction”, a-t-il déclaré jeudi. Salesforce et d’autres actions technologiques axées sur la croissance ont connu des difficultés toute l’année, entraînées par des vents contraires macroéconomiques, notamment des taux d’intérêt plus élevés, la volatilité économique mondiale et un dollar américain plus fort – des défis reconnus par Benioff. “Écoutez, notre économie n’est pas parfaite. Nous le savons tous, mais quand elle se rétablira, le plus important est que vous gardiez vos clients car ce sont alors vos clients qui grandiront avec vous”, a déclaré Benioff. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le cofondateur et co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, prend la parole lors de l’inauguration de la Salesforce Tower, le plus haut bâtiment de San Francisco, en Californie, le mardi 22 mai 2018. Karl Mondon | Groupe de nouvelles de la région de la baie | Getty Images