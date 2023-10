Éric WoodyardESPNLecture de 4 minutes

DETROIT — Après avoir explosé sur 189 verges en mêlée lors de ses débuts dans le “Monday Night Football”, La recrue des Lions Jahmyr Gibbs a livré un message aux managers Fantasy qui ont remis en question sa production toute la saison.

“Je suis fatigué de l’entendre”, a déclaré Gibbs avec un sourire depuis son vestiaire après la victoire 26-14 de Détroit contre les Raiders de Las Vegas. “Ma faute. Ma faute.”

Alors que le vétéran porteur de ballon David Montgomery a été déclaré inactif pour un deuxième match consécutif, le choix n ° 12 au repêchage ne devrait pas entendre beaucoup de critiques cette semaine, alors que Gibbs a accumulé 29,9 points fantastiques après avoir parcouru 152 verges avec un touché tout en portant une charge plus lourde. .

Le joueur de ligne offensive du Pro Bowl, Penei Sewell, a déclaré que les Lions “avaient enfin vu le vrai Jahmyr”.

“Il était vraiment à l’aise là-bas, il avait l’air d’avoir l’esprit clair et de bien connaître le plan de match, donc de le voir faire ce qu’il fait de mieux, c’était franchement fou”, a déclaré Sewell. “Je ne savais pas qu’il était aussi rapide, et il donne l’impression que ça se passe sans effort – et cela nous donne une meilleure apparence.”

L’équipe d’entraîneurs des Lions a fait un effort conscient pour que Gibbs démarre tôt avec 11 touches au premier quart sur huit courses et trois réceptions, ce qui représente le plus grand nombre de touches dans un premier quart de la ligue depuis la sortie de Christian McCaffrey lors de la semaine 15 de la saison dernière. .

Gibbs terminerait avec 31 touches au total, puisqu’il a enregistré cinq réceptions pour 37 verges de réception supplémentaires. En revanche, l’offensive des Raiders n’a totalisé que 157 verges dans la soirée.

“C’était amusant et c’est bien de savoir que votre entraîneur et vos coéquipiers ont autant confiance en vous”, a déclaré Gibbs.

Au cours des deux semaines précédentes, le match au sol des Lions a connu des difficultés, avec seulement 124 verges au sol au total. Contre les Raiders (3-5), Détroit a parcouru 222 verges alors que Gibbs trouvait un rythme.

Le quart-arrière des Lions, Jared Goff, a déclaré que cette performance constituerait un « bon petit tremplin » pour Gibbs, alors que Detroit prend un départ 6-2 pour la première fois depuis 2014.

“Je pense que c’était le voir prendre un rythme”, a déclaré Goff à propos de Gibbs. “Comme vous pouviez voir où sa charge de travail était en quelque sorte sur le terrain, en dehors du terrain, sur le terrain, en dehors du terrain, et c’était juste comme: ‘Hé, nous allons continuer à vous donner le ballon.’ Et on pouvait le voir commencer à sentir un peu mieux la défense, à sentir un peu mieux ces trous, et il peut faire des choses assez spéciales dans l’espace.

Detroit entre dans sa semaine de congé avec le deuxième meilleur bilan de la NFC, et il y a de nombreuses raisons d’être optimiste, car les Lions ont le quatrième calendrier restant le plus facile de la NFL sur la base du record de leurs adversaires (pourcentage de victoire combiné de 0,421).

Détroit a encore cinq matchs contre la NFC Nord après avoir remporté six matchs de division consécutifs, à égalité pour sa plus longue séquence de ce type depuis la fusion de 1970.

L’entraîneur Dan Campbell a déclaré que les Lions avaient atteint leur objectif le plus important, celui de « récupérer notre identité » après la défaite éclatante de la semaine dernière contre les Ravens de Baltimore. Il a déclaré qu’en entrant dans la compétition de lundi, l’objectif des Lions était de se recentrer et de faire confiance à leur processus, ce qui incluait un rôle plus important pour Gibbs.

“Nous avions l’impression que nous pouvions faire certaines choses et nous voulions faire avancer Gibbs”, a déclaré Campbell. “Nous voulions être en mesure d’établir la course, et on pouvait voir qu’il le ressentait. Chaque semaine, il s’est amélioré un peu, un peu mieux, et je pensais que la semaine dernière était son meilleur match et cette semaine l’a certainement surpassé. .

“Je pense que plus il gagne en confiance en ses propres capacités, dans cette ligue, il va continuer à grandir, et je pense que c’était en quelque sorte la pointe de l’iceberg, si vous voulez, pour ce qu’il est capable de faire. faire et je vais pouvoir faire.”