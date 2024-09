On peut apprendre beaucoup de choses des tests génétiques – The Okanagan Naturopath

Photo : Pixabay

Il y a environ cinq ans, mon beau-frère m’a convaincu de faire des tests ADN d’ascendance par l’intermédiaire de la société 23andMe.

J’ai reçu un kit, j’ai donné un échantillon de salive et je l’ai envoyé par la poste. J’ai obtenu mes résultats et je n’ai pas appris grand-chose sur mes ancêtres que je ne connaissais pas déjà. J’étais principalement d’origine slave d’Europe de l’Est. J’ai appris que j’avais une tante ou un oncle éloigné qui avait des ancêtres italiens.

Cet hiver dernier, après avoir suivi un intéressant cours de médecine en génétique, j’ai décidé de passer les tests de santé 23andMe. J’ai payé mon argent en ligne et j’ai reçu mes résultats instantanément. À mon insu, ils ont conservé mon ADN (du test précédent) et avaient déjà effectué les tests. D’autres entreprises ne le font pas.

Le rapport de santé était précis et révélateur d’habitudes telles que le métabolisme du café, la couleur des yeux, le métabolisme des médicaments, les voies de méthylation et m’a montré que je portais un gène du côté de ma mère qui me prédispose à certaines maladies plus tard dans la vie.

La génétique, en termes simplistes, est le code qui détermine l’assemblage des différentes protéines dans le corps humain. Différents gènes déterminent différentes protéines assemblées.

Le groupe sanguin, le sexe, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les muscles, les os et la taille sont tous le résultat d’une génétique unique à chaque personne. Les composés biochimiques comme les enzymes et les hormones sont également déterminés par les gènes. Les scientifiques estiment qu’il existe entre 20 000 et 100 000, voire plus, gènes différents dans le génome humain.

Un gène est une séquence d’une molécule d’ADN ou d’acide désoxyribonucléique située dans le noyau cellulaire de la plupart des cellules du corps humain et qui code pour une protéine spécifique.

Chez l’humain, l’ADN est contenu dans 23 paires de molécules distinctes appelées chromosomes. Chaque paire code pour des protéines distinctes et uniques que les autres chromosomes ne codent pas. Une paire de chromosomes est héritée d’un parent et une paire de l’autre parent.

Alors que certains gènes codent directement pour une protéine, de nombreux autres gènes activent et désactivent l’expression d’autres gènes. Les scientifiques estiment que moins de 5 % des gènes de l’ensemble du génome humain codent pour des protéines, alors qu’un nombre beaucoup plus important agit comme commutateurs biochimiques. Une grande partie des séquences d’ADN est actuellement considérée comme non fonctionnelle.

Il peut y avoir des variations dans une séquence d’ADN qui codent pour des protéines différentes mais fonctionnelles qui font la même chose. D’autres fois, les variations entraînent une protéine anormale ou non fonctionnelle. Des erreurs dans le codage de la séquence d’ADN sont courantes. Le corps a une capacité innée de guérison pour réparer les enzymes qui aident à empêcher l’expression de protéines anormales dans la plupart des cas.

Dans certains cas cependant, l’ADN est endommagé, ce qui entraîne des protéines endommagées. Les protéines endommagées peuvent ne pas fonctionner normalement et nuire à la fonction biologique humaine. Une séquence génétique qui entraîne une expression protéique anormale ou non fonctionnelle est appelée une « mutation ».

Les scientifiques ont identifié de nombreuses mutations spécifiques pouvant avoir un impact sur la santé humaine et provoquer des maladies. Les gènes brca1 et brca2 sont de bons exemples de mutations provoquant des maladies. Normalement, ces gènes codent pour une protéine suppresseur de tumeur qui répare les dommages causés à l’ADN. Ces deux variantes anormales entraînent une altération de la capacité de la protéine à réparer l’ADN endommagé. Cela peut conduire au cancer, en particulier dans les tissus mammaires. Avoir une mutation brca1 ou brca2 augmente considérablement votre risque de développer un cancer du sein et d’autres cancers liés aux hormones.

Des tests ADN simples à domicile sont désormais disponibles et utilisent un échantillon buccal (salive) pour identifier les gènes anormaux dans votre propre génome. Jusqu’à récemment, les tests ADN étaient très coûteux, mais plus récemment, le coût de ce qui semble être un test assez fiable a été considérablement réduit.

Les résultats des tests peuvent aider à identifier les faiblesses génétiques et les prédispositions à des maladies spécifiques. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour apporter des changements à votre régime alimentaire et à votre mode de vie, ainsi que pour prendre des suppléments nutritionnels qui peuvent aider à neutraliser ces facteurs génétiques.

Abram était un agriculteur manitobain de 90 ans, nerveux, vêtu de fer et coriace. Plusieurs de ses enfants qui vivaient dans la région de l’Okanagan l’ont convaincu de consulter un naturopathe pour obtenir des conseils nutritionnels.

Ils se plaignaient du fait que papa ne mangeait pas de fruits ni de légumes, mangeait trop de viande, consommait trop de sucre, fumait des cigarettes et buvait plus qu’il n’aurait dû.

Je me suis présenté, lui ai fait signe de me suivre jusqu’à mon bureau et lui ai tendu la main. Sa poignée de main était ferme et forte et ses doigts étaient calleux et durcis. J’ai posé les questions habituelles et lui ai demandé s’il avait des problèmes de santé. Il a dit non.

Prenait-il des vitamines ou des médicaments sur ordonnance ? Il a dit non.

Je lui ai demandé s’il voulait changer quelque chose ou prendre des suppléments. Il a répondu non.

Je lui ai serré la main et lui ai souhaité bonne chance. Certaines personnes ont la chance d’avoir une bonne génétique.

Les tests ADN peuvent être un outil important et révélateur pour analyser vos traits génétiques uniques et vos prédispositions.

Les informations fournies dans cet article ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un avis médical. Toutes les informations et le contenu sont uniquement à des fins d’information générale.

