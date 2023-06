On pense que les membres de l’équipage du submersible Titanic sont morts, déclare l’opérateur

Les cinq membres d’équipage du submersible manquant qui se dirigeait vers le Titanic sont présumés morts, selon OceanGate Inc., opérateur de la mission.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré jeudi la société dans un communiqué. « Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

La saga de l’engin disparu, connu sous le nom de Titan, a suscité une fascination mondiale alors qu’une flotte internationale de navires et d’avions parcourait désespérément une zone de l’Atlantique Nord deux fois plus grande que le Connecticut. Les sauveteurs ont couru 24 heures sur 24 alors que l’approvisionnement en oxygène estimé à 96 heures de Titan tombait à zéro.

Plus tôt dans la semaine, les garde-côtes américains ont déclaré que des sons non identifiés avaient été détectés lors de la recherche, mais ces bruits ne pouvaient pas être liés à l’engin manquant.

À bord du Titan se trouvaient Hamish Harding, 58 ans, du Royaume-Uni, fondateur de la société d’investissement Action Group et aventurier passionné ; expert maritime français Paul-Henry Nargeolet, 77 ans ; Stockton Rush, 61 ans, directeur général d’OceanGate Inc., basé à Everett, Washington, qui a dirigé l’expédition ; et Shahzada Dawood, 48 ans, et Suleman Dawood, 19 ans, un père et son fils dans l’une des familles les plus importantes du Pakistan.

Harding a détenu trois records du monde Guinness, dont le plus long temps passé à traverser la partie la plus profonde de l’océan – la fosse des Mariannes – en une seule plongée, et la navigation la plus rapide de la Terre via les pôles Nord et Sud en avion.

Le Titan, un engin de 6,7 mètres de long en fibre de carbone et en titane, a été conçu pour transporter un pilote et quatre membres d’équipage à une profondeur maximale de 4 000 mètres (13 120 pieds). Selon le site Web d’OceanGate, un système embarqué a pu suivre l’état de santé de l’équipage et fournir « une détection précoce au pilote avec suffisamment de temps pour arrêter la descente et revenir en toute sécurité à la surface ».

Mais aucun message n’a été reçu après qu’un vaisseau-mère à la surface ait perdu toutes les communications avec le Titan le 18 juin, environ 1 heure et 45 minutes après avoir commencé à plonger vers le Titanic, qui a coulé en 1912 lors de son premier voyage transatlantique.

OceanGate dit qu’il propose des expéditions de 10 jours sur le site du Titanic, offrant aux « explorateurs qualifiés » la possibilité de se joindre en tant que spécialistes de mission. Leurs honoraires garantissent la formation et la participation de l’équipe scientifique explorant le navire qui a coulé en 1912 lors de son premier voyage transatlantique après avoir heurté un iceberg. OceanGate a également organisé des expéditions pour explorer l’épave en 2021 et 2022, selon son site Web.

