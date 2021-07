On pense que la souris s’est éteinte il y a 150 ans découverte en Australie

Dans une découverte récente, des scientifiques sont tombés par hasard sur une espèce de souris originaire d’Australie dont on pensait qu’elle s’était éteinte il y a 150 ans. L’espèce indigène, la souris de Gould, vit sur des îles au large de l’Australie occidentale.

Les chercheurs ont en outre comparé les échantillons d’ADN de huit rongeurs indigènes éteints et de 42 de leurs parents vivants, pour conclure qu’il était impossible de distinguer l’« éteint » de la souris de Shark Bay, que l’on trouve sur plusieurs petites îles au large des côtes de l’Australie occidentale, rapporte The Guardian .

L’étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ou PNAS, a aidé les scientifiques à mieux comprendre ce qui a dû conduire au déclin des espèces indigènes depuis l’arrivée des Européens en Australie.

La biologiste évolutionniste de l’Australian National University, Emily Roycroft, a déclaré que les souris indigènes représentaient 41% de tous les mammifères australiens qui s’étaient éteints depuis le début de la colonisation européenne en 1788 et maintenant c’est et la résurrection de l’espèce est un signe positif « face à la disproportion taux élevé d’extinction des rongeurs indigènes », ajoute le rapport.

Le déclin de l’espèce pourrait probablement être dû à un mélange d’impacts humains.

La souris de Gould, Pseudomys gouldii, était commun et répandu dans l’est de l’Australie intérieure avant la colonisation européenne du continent. Nommé d’après Elizabeth, l’épouse du célèbre ornithologue anglais John Gould, il avait potentiellement disparu en raison des « chats introduits » après les années 1840.

La souris semblait relativement plus petite que les rats noirs et vivait socialement en petits groupes, creusant un terrier jusqu’à 15 cm sous les buissons.

Quelques semaines plus tôt, une invasion de souris qui avait ravagé de vastes étendues de l’est de l’Australie a forcé l’évacuation d’une prison pendant que les autorités réparaient le câblage électrique rongé et éliminaient les souris mortes et en décomposition des murs et des plafonds.

Environ 200 membres du personnel et 420 détenus seraient transférés du centre correctionnel de Wellington dans l’État rural de la Nouvelle-Galles du Sud vers d’autres prisons de la région au cours des 10 prochains jours pendant le nettoyage et les réparations.

« La santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus sont notre priorité n° 1, il est donc important pour nous d’agir maintenant pour mener à bien les travaux de remédiation vitaux », ont déclaré les autorités.

Des millions de souris ont causé des ravages dans la région céréalière de l’État le plus peuplé d’Australie pendant des mois, dévorant les récoltes et les meules de foin et envahissant les maisons, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les prisons.

(avec entrées de AP)

