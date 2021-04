Pendant ce temps, à côté en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a comparu devant un tribunal de Jérusalem lundi lorsque les procureurs ont commencé la phase de preuve d’un procès pour corruption, le dirigeant israélien a été confronté. Bien qu’il soit parti tôt, Netanyahu était dans la salle à l’époque par le procureur Liat Ben-Ari a prononcé sa déclaration liminaire, accusant le Premier ministre de « grave corruption gouvernementale » pour avoir manipulé des reportages en son nom sur un important site d’information israélien à partir de 2012. L’affaire fait partie d’une série d’accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance déposées contre Netanyahu par le procureur général l’année dernière.

Mais le procès n’était même pas la menace la plus immédiate pour le régime de Netanyahu. Lundi, le président israélien Reuven Rivlin a eu une réunion individuelle avec les principaux chefs de parti du pays au lendemain des élections du mois dernier. Comme pour les trois votes précédents, l’arithmétique politique est serrée, les blocs pro et anti-Netanyahu étant potentiellement incapables d’obtenir un mandat gouvernemental. Rivlin devrait annoncer mercredi quel candidat aura la première chance de former une coalition au pouvoir. Bien qu’il ait laissé entendre que des «considérations éthiques» pourraient empêcher les écoutes téléphoniques de Netanyahu, l’actuel Premier ministre a reçu plus de soutien de la part d’autres chefs de parti que de ses rivaux.

« Nous sommes très probablement dans une période prolongée de négociations de coalition, de négociation d’accords et de marchandage de chevaux pour voir si Netanyahu ou son opposition présumée peuvent former une coalition », a écrit l’ancien diplomate américain Aaron David Miller« Sinon, dans les paroles de un chroniqueur israélien reflétant l’esprit de la saison de Pâques, une cinquième élection – malheureusement pour la plupart des Israéliens – se profile comme le 11e fléau. «

Dans les commentaires après sa comparution devant le tribunal, Netanyahu décrit la procédure judiciaire à son encontre comme une «chasse aux sorcières» et «une tentative de coup d’État». Mais Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a tweeté que Netanyahu est « celui qui essaie de mener une prise de contrôle gouvernementale ».

Curieusement, Gantz était le seul haut responsable israélien à commenter les troubles en Jordanie ce week-end. Il a dit que les développements étaient un « problème interne jordanien » mais a souligné qu ‘ »une Jordanie forte et prospère est pour nous un intérêt économique et sécuritaire ».

Samedi, des responsables américains et ceux de grands pays arabes, dont l’Égypte et l’Arabie saoudite, ont exprimé leur soutien à Abdallah. «Sous le règne du roi, la ressource riche de 10 millions de dollars a été un partenaire clé dans la campagne menée par les États-Unis contre l’État islamique et a aidé les forces américaines dans les opérations de sécurité à travers le monde», ont expliqué mes collègues.

«Un coup d’État est un complot majeur pour la Jordanie, où le régime hachémite se présente comme une oasis de stabilité dans une mer de troubles», a écrit Jillian Schwedler, professeur de sciences politiques au Hunter College, pour le blog Monkey Cage du Post. « Le roi Abdallah II est impopulaire, mais beaucoup considèrent son maintien comme préférable à des alternatives telles que la domination musulmane, une descente dans la guerre civile ou une perte de pouvoir pour les Jordaniens de la Cisjordanie. » (Plus de la moitié de la population du pays est d’origine palestinienne, c’est-à-dire celle de Cisjordanie.)

Hamzeh, cependant, ne s’est pas arrêté. Dans un enregistrement filmé samedi, il a pris un ton provocateur, affirmant qu’il ne resterait pas silencieux pendant que les autorités qualifieraient ses activités d’incendiaires. «Je ne suis pas la personne responsable de l’effondrement du conseil d’administration, de la corruption et de l’incompétence qui sévit dans la structure de notre conseil d’administration depuis 15 à 20 ans et qui a empiré … La confiance que les gens ont dans leurs institutions, ”A dit Hamzeh une vidéo divulguée à la BBC« Il a atteint un point où personne n’est capable de s’exprimer ou d’exprimer une opinion sans être intimidé, arrêté, harcelé et menacé. »

Lundi, la Cour royale hachémite de Jordanie a annoncé que les différends entre le roi et son demi-frère seraient négociés par leur oncle, le prince Hassan, en tant que problème familial interne. Les co-conspirateurs présumés de Hamzeh pourraient faire face à des répercussions plus graves.

« La façon dont cela s’est déroulé, avec les arrestations et les vidéos, était choquante », Jawad Anani, ancien ministre des Affaires étrangères et économiste jordanien, dit au New York TimesMalgré les tensions, la famille royale a toujours présenté l’image d’un front uni. Mais [Saturday’s] les événements ont brisé cette image, et les gouffres ont éclaté en plein jour. «

Hamzeh, le fils aîné de la reine Noor, quatrième épouse du défunt roi Hussein, a été déchu de son statut et de ses privilèges de prince héritier en 2004 par Abdullah, qui a plutôt offert son propre fils à la succession. Dans les années qui ont suivi, il a critiqué ouvertement la mauvaise gestion du gouvernement, la dévastation et la fraternisation avec certains camps d’opposition dans le pays. Le désaccord contre le roi est devenu plus courant ces dernières années, de nombreux Jordaniens étant frustrés par la corruption endémique et la stagnation de l’économie du pays.

Hamzeh « se permet de faire partie d’une machine critique contre le système au pouvoir lorsqu’il se rend à des rassemblements tribaux qui critiquent l’establishment au pouvoir, même s’il ne dit rien » a déclaré Reuters, sous couvert d’anonymat. Quand il parlait [in the recording] à propos de la détérioration de la gouvernance et du silence des critiques, c’était très confrontant. «

La Jordanie a été secouée au fil des ans par des vagues de manifestations, y compris un soulèvement majeur en 2018 qui a conduit à la démission du Premier ministre et contraint Abdullah à intervenir et à mettre fin aux hausses de prix prévues pour l’électricité et le carburant. À Washington, Abdullah reste un homme d’État bien connu et respecté et a été le premier dirigeant arabe à parler au président Biden après sa victoire électorale en novembre.