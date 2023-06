On nous ment tous à propos des ovnis – le nouveau lanceur d’alerte du Pentagone n’est que le début, déclare un membre du Congrès américain

UN MEMBRE DU CONGRÈS a déclaré que le monde se faisait mentir à propos des ovnis alors qu’il appelait à la divulgation complète de ce que les États-Unis savent vraiment sur le phénomène.

Le représentant Tim Burchett – un défenseur de longue date de la divulgation – a déclaré que les affirmations sensationnelles d’un nouveau dénonciateur du Pentagone ne sont que la pointe de l’iceberg.

Le représentant Tim Burchett est un militant de longue date pour la divulgation sur les ovnis Crédit : Getty

Des vidéos d’OVNI de l’US Navy ont montré des objets inconnus rencontrant des avions de chasse – comme le « Gimbal »

David Charles Grusch a fait la déclaration étonnante que les États-Unis ont une épave d’OVNI Crédit : LE DEBRIEF

Et il a défié quelqu’un au sein du département de la défense de présenter des preuves tangibles – comme une photo ou une vidéo – pour vraiment faire sauter le couvercle de la « dissimulation ».

« Le Congrès a été menti et le public a été menti », a déclaré Burchett au Sun Online.

« Mais nous devons avoir cette personne qui sort avec une cassette ou quelque chose comme ça. »

Il a ajouté: « Je dirais à tous les lanceurs d’alerte de sortir, votre pays a besoin de vous. »

Le républicain du Tennessee parlait après l’émergence de l’ancien officier du renseignement David Charles Grusch.

Grusch a fait l’affirmation extraordinaire selon laquelle les États-Unis ont des débris de « vaisseaux non humains » et même de « pilotes morts ».

Ses affirmations remarquables jusqu’à présent n’ont pas été étayées par des preuves tangibles, mais ont envoyé une onde de choc OVNI à travers Washington DC.

Les ovnis sont maintenant plus communément appelés dans les cercles officiels UAP – Unidentified Anomalous Phenomena (UAP).

Burchett a déclaré à The Sun Online qu’il avait déjà été en contact avec Grusch et le trouvait personnellement « crédible ».

« Je le salue pour sa bravoure », a déclaré le membre du Congrès.

« Mais il doit nous indiquer la direction d’un engin, même si je pense qu’il fait l’objet d’un examen minutieux.

« Il sera attaqué de toutes parts et les gens essaieront de le discréditer.

« Je crains que cela n’empêche les autres de sortir – mais nous avons juste besoin que de plus en plus de personnes se manifestent – les unes après les autres. »

Le représentant Burchett dirigera une enquête du Congrès alors que le comité de surveillance de la Chambre a confirmé sa planification d’une nouvelle audience sur les allégations de Grusch.

Et il a dit que les discussions sur les OVNIS continuant à se développer à Washington, de plus en plus d’initiés l’approchent avec leurs expériences et avec des informations.

Cette dissimulation est à peu près aussi grande que possible Représentant Tim Burchett

Mais le membre du Congrès a continué d’appeler à la prudence car de fausses informations peuvent facilement « discréditer l’ensemble du mouvement ».

« Cette dissimulation est à peu près aussi importante que possible », a-t-il déclaré à The Sun Online.

Il a révélé qu’il avait eu des discussions avec des personnes au sein de l’administration Trump au sujet d’une divulgation supplémentaire – affirmant que la publication de plus d’informations était « proche ».

Le représentant Burchett a déclaré qu’il y a d’autres membres du Congrès – tels que Matt Gaetz et Anna Paulina Luna – qui veulent la divulgation des OVNIS.

Le représentant Luna travaillera avec lui dans le cadre de l’enquête devant le comité de surveillance.

Et il a dit qu’il y a d’autres membres du Congrès qui se sont « confiés » à lui, mais à ce stade, ils ont trop peur de la stigmatisation pour le rendre public.

« Pour moi, je m’en fous – je veux juste que ça sorte », a déclaré le représentant Burchett.

« Nous devons mettre cette chose au repos, éteignez-la et laissez les gens décider.

« Toutes les informations sont là – donnez-nous simplement les fichiers non expurgés et donnez-nous accès aux personnes qui savent, comme Grusch. »

Le représentant Burchett a déclaré l’année dernière avant une autre audience qu’on lui avait dit que les États-Unis avaient des débris d’OVNIS.

Et son affirmation est maintenant étayée par le témoignage de Grusch.

Grusch – qui était directement impliqué dans le bureau OVNI du Pentagone – a déclaré sans équivoque que les États-Unis avaient collecté et tenté de désosser le matériel pendant des « décennies ».

Les affirmations du vétéran de 14 ans provenaient d’entretiens avec des « responsables du renseignement de haut niveau » – et il a déposé une plainte alléguant que les informations avaient été illégalement dissimulées au Congrès.

Le Pentagone a cependant insisté sur le fait que le All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) – l’équipe OVNI – ne disposait d’aucune « information vérifiable » pour « étayer » les affirmations de Grusch.

Grusch, 36 ans, travaillait pour la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) et le National Reconnaissance Office (NRO).

Il a été le représentant de la NGA au bureau des OVNIS du Pentagone – et plus tard a été le co-responsable de l’agence pour l’analyse des OVNIS.

Grusch était soutenu par d’anciens collègues qui ont décrit sa réputation comme « irréprochable » et d’autres responsables du renseignement qui ont corroboré ses affirmations.

Ses déclarations extraordinaires ont également été autorisées à être publiées par le Pentagone dans le cadre de son processus d’examen de la sécurité.

Et il fait ses déclarations après que de nouvelles protections ont été promulguées pour les dénonciateurs d’OVNIS.

Cela survient alors que les ovnis sont devenus un problème majeur de sécurité nationale et un sujet politique brûlant à Washington – même la Nasa a organisé un briefing sur le sujet autrefois marginal la semaine dernière.

Les chefs de la défense ont admis qu’il y a des choses dans le ciel qu’ils ne peuvent pas entièrement expliquer, car d’anciens militaires ont fait part de leurs propres expériences.

Et maintenant, les affirmations de Grusch soulèvent davantage de questions sur la transparence aux États-Unis.

Les sceptiques ont cependant souligné le manque de preuves accessibles pour étayer les affirmations de Grusch – qui sont les dernières, mais les plus explosives, après une série d’autres lanceurs d’alerte.

Et le bureau officiel des OVNIS du Pentagone continue d’insister sur le fait qu’ils n’ont trouvé aucune preuve de quoi que ce soit d’extraterrestre.

Le Dr Sean Kirkpatrick, le directeur de l’AARO, a déclaré au Comité sénatorial des forces armées que son agence n’avait trouvé « jusqu’à présent aucune preuve crédible d’activité extraterrestre, de technologie extraterrestre ou d’objets qui défient les lois connues de la physique ».

Et lors d’un briefing avec la Nasa la semaine dernière, il a déclaré que la majorité des 800 rapports d’OVNIS de son équipe étaient « banals » et soumis à « des sources facilement explicables ».

L’histoire de Grusch a été rapportée pour la première fois par les journalistes Ralph Blumenthal et Leslie Kean.

Ce sont les mêmes journalistes qui ont dévoilé la célèbre histoire « Black Money » pour le New York Times en 2017, qui a révélé l’existence de la sonde OVNI secrète des États-Unis et la tristement célèbre vidéo « Tic Tac ».

C’est l’histoire qui a révélé les rencontres de la marine américaine avec des objets mystérieux – et a lancé une nouvelle vague de discussions autour des OVNIS à Washington, qui a abouti à la mise en place de la nouvelle sonde OVNI connue sous le nom d’AARO et à une série d’auditions tenues par le Congrès.