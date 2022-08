On nous avait promis des vacances de glamping de luxe… mais cela ressemblait plus à un séjour dans un «centre de détention»

Un lieu de glamping de LUXE a été critiqué par des invités qui l’ont comparé à un “centre de détention” et à une scène d’un film d’horreur.

Le Walnut Tree Glamping à 140 £ la nuit, à Westbere, près de Canterbury, a ouvert ses portes en avril et a depuis été bombardé de critiques en ligne une étoile et « terribles ».

La plupart des invités s’attendaient à des scènes comme celle-ci à leur arrivée au Walnut Tree Camping à Westbere Crédit : Noyer Glamping

Mais ils ont été accueillis par ce Crédit : Booking.com

Mais la propriétaire Jane Mapp a riposté aux commentaires négatifs.

Elle a admis qu’il y avait des “problèmes de démarrage” originaux, mais a défendu son entreprise.

Tripadvisor et Booking.com sont toujours jonchés de critiques sur le site par ceux qui ont séjourné – ou non.

Une critique, publiée lundi, a déclaré: « Arrivé à l’endroit en quelques minutes, nous ne serions pas restés là-bas, j’ai vu des centres de détention dans de meilleurs états que celui-là.

“L’entrée était comme The Hill Have Eyes ou un autre film d’horreur que vous ne voudriez plus revoir.”

Un autre glamper mécontent a écrit : « Endroit totalement dégoûtant. Je ne laisserais pas mon chien y rester. Pile de vieux matelas sur place, un bain à remous dégonflé, des toilettes sales et froides et portables dégoûtantes.

Beaucoup ont commenté l’état “dégoûtant” du site, des lits et des installations, et comment leurs attentes lors de la réservation ne correspondaient pas à la réalité.

L’un d’eux a dit : “Je ne recommande pas ce site de glamping, c’est mal vendu, c’est pas glamour du tout, c’est sale.”

Un autre a déclaré: «Les installations étaient sales, la soi-disant piscine contenait environ 100 taons morts et était sale (pas une seule personne ne l’utilisait). La douche était une honte !

Alors que les quatre critiques de Tripadvisor ont qualifié le glamping de “terrible”, il y a eu des commentaires positifs sur Booking.com – complimentant principalement l’emplacement et le personnel.

Lundi, un invité a posté : « Les vues sont incroyables. Le bain à remous et la piscine sont un excellent ajout.

Un autre critique a déclaré: “Emplacement génial, hébergement propre et confortable, une escapade agréable et amusante, je le recommanderais sans hésiter.”

Mme Mapp était d’accord avec les commentaires positifs, elle a déclaré : « C’est un endroit fantastique. Les vues sont absolument incroyables.”

En ce qui concerne les commentaires négatifs, elle a dit qu’elle avait apporté des améliorations depuis le début.

Mme Mapp a déclaré: «Nous avons commencé à organiser l’intrigue réelle ici pour que les choses soient prêtes et jolies et se fondent vraiment dans l’environnement, de sorte qu’elles ne se démarquent pas trop.

« Et évidemment nous avons eu de terribles problèmes avec les entreprises, avec les toilettes. Ils nous ont laissé tomber, et nous les avons résolus et appris par les critiques.

« Nous avons appris par ce que les gens ont demandé.

“Nous avons eu de mauvaises critiques au départ à cause de problèmes de démarrage, mais nous en recevons maintenant des élogieux.”

Mme Mapp a initialement ouvert le site de six tentes en utilisant une licence d’exploitation temporaire post-Covid.

Elle demande maintenant un permis de construire complet, mais il n’a pas été bien accueilli par les villageois, qui affirment que le site est un fléau pour la campagne – suscitant près de 50 objections.

Ils soulèvent des préoccupations concernant une augmentation de la circulation dans les ruelles étroites du village, et des incidents de bruit excessif et de comportement antisocial comme facteurs importants.

Mais, Mme Mapp envisage de poursuivre son offre et rêve de gérer le site de manière permanente.

Elle a déclaré à KentOnline : “Ce que nous avons est à très petite échelle – je ne pense pas que les villageois aient de quoi avoir peur.”

L’application de planification met également en évidence le fait que les campeurs donnent un coup de pouce au pub du village et aux magasins locaux de Sturry.

Une autre série d’attentes par rapport à la réalité – attente Crédit : Booking.com

Réalité Crédit : Noyer Glamping

Les attentes du spa Crédit: Noyer Glaming

Réalité Crédit : Booking.com

L’état des Portaloos a également été critiqué en ligne Crédit : Booking.com