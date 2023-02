On nous avait promis des réacteurs nucléaires plus petits. Où sont-elles?

“C’est un gros problème et devrait être célébré comme une étape importante”, a déclaré Buongiorno. Cependant, dit-il, minimiser ce qui reste à venir serait une erreur : « Rien n’est facile et rien n’est rapide quand il s’agit du CNRC.

Il y a une ride supplémentaire : NuScale veut peaufiner ses modules de réacteur. Alors que l’entreprise traversait le long processus réglementaire, les chercheurs travaillaient toujours sur la conception du réacteur. Au cours du processus de soumission et de planification, l’entreprise a découvert que ses réacteurs pouvaient atteindre de meilleures performances.

“Nous avons découvert que nous pouvions en fait produire plus d’énergie avec le même réacteur, de la même taille exacte”, déclare Jose Reyes, cofondateur et directeur de la technologie chez NuScale. Au lieu de 50 MW, la société a constaté que chaque module pouvait produire 77 MW.

L’entreprise a donc changé de cap. Pour sa première centrale électrique, qui sera construite au Laboratoire national de l’Idaho, NuScale prévoit de regrouper six des réacteurs de plus grande capacité, ce qui portera la capacité de la centrale à 462 MW au total.

La puissance nominale améliorée nécessite quelques ajustements, mais la conception du module est fondamentalement la même. Pourtant, cela signifie que la société devait soumettre à nouveau des plans mis à jour au CNRC, ce qu’elle a fait le mois dernier. Cela pourrait prendre jusqu’à deux ans avant que les plans modifiés soient approuvés par l’agence et que l’entreprise puisse passer à l’approbation du site, dit Reyes.

Le long chemin à parcourir

En 2017, NuScale prévoyait de faire fonctionner sa première centrale électrique dans l’Idaho et de produire de l’électricité pour le réseau d’ici 2026. Ce calendrier a été repoussé à 2029.

Pendant ce temps, les coûts sont plus élevés qu’au début du processus réglementaire. En janvier, NuScale a annoncé que son prix prévu de l’électricité du projet d’usine de l’Idaho avait augmenté, passant de 58 $ par mégawattheure à 89 $. C’est plus cher que la plupart des autres sources d’électricité aujourd’hui, y compris l’énergie solaire et éolienne et la plupart des centrales au gaz naturel.

Les hausses de prix seraient encore plus élevées sans un investissement fédéral substantiel. Le ministère de l’Énergie a déjà investi plus d’un milliard de dollars dans le projet, et la loi sur la réduction de l’inflation adoptée l’année dernière prévoit des crédits de 30 $/MWh pour les centrales nucléaires.