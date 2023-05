On nous avait promis de «superbes» maisons de 400 000 £, mais nous avons eu un cauchemar de nouvelle construction… il y a des CENTAINES de problèmes et nous voulons de l’argent

Les RÉSIDENTS à qui on avait promis de «superbes» maisons de 400 000 £ dans un lotissement ont été laissés furieux après avoir reçu un cauchemar de nouvelle construction à la place.

Beaucoup de ceux qui ont acheté les propriétés chères à la périphérie de Birmingham souhaitent maintenant récupérer leur argent après avoir fait face à des centaines de problèmes.

Une résidente dit qu’un rapport indépendant a trouvé 160 accrocs ou défauts dans sa maison

Un habitant s’est plaint d’un « marécage » dans son jardin

Un autre résident était furieux contre les serrures défectueuses

Les habitants ont signalé des jardins gorgés d’eau, entourés de clôtures battantes et attendant des années pour des réparations de base.

Et une femme qui a emménagé avec sa famille il y a deux ans et demi dit qu’un rapport indépendant a trouvé 160 accrocs ou défauts dans sa maison de 400 000 £.

La mère de deux enfants, âgée de 33 ans, a déclaré en exclusivité au Sun : « Ça a été un vrai gâchis à partir du moment où nous avons franchi la porte et découvert que les constructeurs avaient mis de la boue dans les nouveaux tapis.

« La fenêtre à l’avant était fausse, les plans de travail étaient faux, le jardin arrière « plat » ressemblait à une piste de ski et toute la rue pouvait regarder dans le jardin parce qu’ils n’avaient pas réussi à le construire.

« A l’étage, le rebord de la fenêtre de la chambre de notre petit garçon pointait vers l’intérieur, ce qui provoquait de la moisissure, ce qui était terrible car il souffrait d’un problème respiratoire. Ils l’ont remplacé mais ont remis la mauvaise fenêtre.

« Après avoir emménagé, j’étais enceinte et nous avons eu quelqu’un tous les jours pendant environ trois mois, mais tout le travail est externalisé et tout ce qu’ils font cause généralement plus de problèmes.

« En fin de compte, nous avons payé 350 £ pour un rapport indépendant qui a trouvé 160 accrocs. Maintenant, deux ans et demi plus tard, je ne peux pas travailler parce que je suis travailleur indépendant et tous les jours depuis trois semaines, j’ai eu des ouvriers de huit à quatre. Nous espérons aller voir le Médiateur à ce sujet.

Ses plaintes sont reprises par son voisin qui a trouvé 249 accrocs.

L’homme de 43 ans, qui a emménagé dans la propriété de trois chambres avec sa femme et son fils, a déclaré: « Nous étions dégoûtés lorsque nous avons emménagé. Nous avions laissé une maison immaculée pour cela.

« Aucun des appareils n’était à l’intérieur, le sol n’était pas refait, toutes les portes intérieures étaient trop courtes et il y avait des dégâts d’eau.

« Le rendu à l’extérieur de la propriété était si mauvais que lorsqu’il pleuvait, on pouvait voir toute la maçonnerie en dessous.

« Si nous avions pu récupérer notre argent, nous le ferions. Nous pensons qu’ils ne nous ont emménagés que parce qu’ils étaient tellement en retard et voulaient augmenter leur nombre.

« La maison n’avait pas été nettoyée. Elle était pleine de poussière, les armoires étaient pleines de morceaux de bois jetés et le jardin était en pente.

« Ils ont essayé de réparer le rendu avec de la peinture mais cela n’a pas aidé et maintenant deux ans plus tard, le rendu est toujours un gâchis et ils promettent de tout refaire. Je pense qu’ils en sont à leur sixième gestionnaire de site. C’est Une honte. »

D’autres ménages ont affirmé qu’ils avaient peur de révéler leur identité parce qu’ils avaient été avertis que ceux qui se plaignent aux médias ne seraient pas prioritaires.

IMMEUBLE ‘COWBOY’

Cela faisait suite à un article de Birmingham Live où une famille comparait la vie dans sa maison de 470 000 £ à la vie dans une caravane.

Ils ont dit que 15 mois après avoir emménagé, aucune pièce de leur maison de rêve à Crest Nicholson n’était complète et détaillée, des vitres brisées, des fenêtres manquantes, des gouttières défectueuses, des trous dans le sol, de la moisissure dans la salle de bain et un tuyau qui fuyait sous leur jardin, ce qui les laissait avec une facture d’eau de 1 200 £.

Ce n’était pas une surprise pour Imke McClelland, 45 ans, qui travaille pour un organisme de bienfaisance pour les personnes atteintes de perte de vue et a acheté une maison de 340 000 £ l’année dernière.

La maman d’un enfant a déclaré: « Nous voulions avoir une maison qui n’avait pas besoin de travaux, alors nous pensions qu’une nouvelle construction serait idéale. Comment pourrions-nous nous tromper?

« Nous étions censés emménager en mai dernier, mais ils nous ont dit qu’ils avaient couru parce qu’ils ne feraient aucun compromis sur la qualité de la construction.

« En fin de compte, la maison n’était pas prête avant novembre, date à laquelle mon offre de prêt hypothécaire était épuisée, les taux d’intérêt avaient augmenté et je payais 150 £ de plus par mois.

« Je m’attendais à quelques accrocs, mais ce fut un choc complet. C’était comme si les cow-boys l’avaient assemblé.

« Les éléments de la cuisine étaient marqués et ne correspondaient pas, une porte intérieure était endommagée, les murs étaient si fins qu’on pouvait à peine accrocher un tableau. »

Je m’attendais à quelques accrocs mais ce fut un choc complet. C’était comme si les cow-boys l’avaient mis en place. » Imke McClelland, 45 ans

Elle a poursuivi: « Dehors, c’était encore pire. La porte arrière ne pouvait pas être verrouillée car elle n’était pas alignée. La clôture était si lâche qu’elle a cogné toute la nuit et le jardin est si mauvais, inégal et gorgé d’eau que tout a besoin à venir.

« Si cela ne suffisait pas, leur service client était épouvantable. Je réserverais des jours de congé et personne ne se présenterait.

« Quand ils arrivaient, ils faisaient des travaux de bodge comme mettre des crochets laids sur la clôture à l’extérieur. »

Omprakash Kadavergu, 40 ans, un professionnel de l’informatique, sa femme Rama, 35 ans et leur fille avaient été informés qu’ils pouvaient emménager en mai mais finalement c’était en décembre.

Le père a déclaré: « À ce moment-là, je payais 550 £ de plus par mois pour les remboursements d’hypothèque.

« Ils nous ont constamment dit que ce serait prêt le mois prochain et cela a continué encore et encore.

« Ils ont dit que tout avait été fait par des constructeurs cinq étoiles, mais deux étoiles seraient généreuses. Il y avait de la moisissure dans le double vitrage qui devait être remplacée. Cela a pris cinq mois et il reste encore des lames de plancher lâches. »

‘MARAIS’

Partout sur le développement de 750 maisons, situé sur un parc de campagne à proximité de la M42 au sud de Birmingham, il y a des acheteurs déçus.

Ils peuvent avoir une salle de sport et un spa intelligents à proximité, un café et un supermarché, mais il y a du bruit constant et beaucoup d’entre eux disent que leur maison n’est pas adaptée à leur usage.

Hayley Barnes, 29 ans, mère de deux enfants, a déclaré: « Une semaine après avoir emménagé, les plinthes autour des escaliers se sont fissurées et le jardin est constamment sous l’eau.

« Mon voisin a un marais devant sa maison plein de déchets à cause de la façon dont le terrain s’effondre. »

Tracy Bromley, 53 ans, également mère de deux enfants, a déclaré qu’elle s’était fissurée la tête après que sa chaise de jardin soit tombée dans l’une des fissures du pavage.

« C’était il y a un an et j’attends toujours les réparations. »

Douglas Chan, 36 ans, et sa famille ont payé 790 000 £ pour leur propriété de cinq chambres et ont été confrontés à un assortiment de problèmes depuis.

Le résident mécontent a déclaré: « Le plus gros problème est le nombre de managers qu’ils traversent. Vous vous plaigniez d’un problème, il y aurait un retard, puis vous vérifieriez et constateriez que le manager avait démissionné et que vous étiez de retour au début. «

Un porte-parole de Crest Nicholson a déclaré: «La qualité de nos maisons et de nos développements, et la garantie d’expériences positives pour nos propriétaires, sont notre priorité et notre travail d’équipe dévoué pour garantir que tous les problèmes soulevés soient résolus rapidement.

« Nous prenons au sérieux les commentaires de nos propriétaires et encourageons tous ceux qui ont des problèmes en suspens à contacter l’équipe du service client qui peut leur fournir l’assistance appropriée. »

Les résidents étaient furieux du travail de mauvaise qualité dans les maisons

D’autres ont signalé des trous dans leurs propriétés