On nous a ordonné de nous débarrasser des poulets de compagnie après que notre voisin se soit plaint du gloussement… notre fils a le cœur brisé

UNE FAMILLE a reçu l’ordre de se débarrasser de ses poulets, canards et oies de compagnie après avoir ébouriffé des plumes dans son quartier.

Rupert Montgomery, 74 ans, sa femme Zoe, 43 ans, et leur fils, John, 18 ans, ont déclaré qu’ils prévoyaient de reloger les oiseaux dans une ferme locale.

Rupert Montgomery a déclaré que John avait le cœur brisé de devoir se débarrasser des oiseaux 1 crédit

Les voisins se sont plaints de cris constants 1 crédit

On dit que les oiseaux ont aidé à garder John calme 1 crédit

Mais il a dit que son fils, qui est autiste, a le cœur brisé parce que les oiseaux l’ont aidé à rester calme.

Les voisins se sont plaints de cris constants, d’une odeur “horrible” et d’une invasion de RATS.

Maintenant, la famille, qui dit qu’elle garde les oiseaux parce qu’elle aide à garder son fils adolescent autiste calme, risque de se faire couper les ailes par des responsables du conseil qui ont menacé de les retirer après avoir reçu des plaintes des habitants de Barry, dans le sud du Pays de Galles.

Un couple voisin a déclaré au Sun : “Ils puent l’enfer et ils font tellement de bruit que nous ne pouvons pas dormir la nuit, et pendant la journée, leurs cris constants sont tout ce que nous pouvons entendre. Ça nous rend fous.

«Mais le pire de tout, maintenant, nous avons vu des rats dans leur jardin arrière, où les oiseaux sont gardés. C’est absolument dégoûtant.

« Nous avons dû mettre une charge de poison au cas où ils essaieraient d’entrer dans notre maison, ce qui n’est pas vraiment ce que nous voulons faire.

« J’espère que le conseil enlèvera les oiseaux. Ils devraient être à la campagne, et non vivre dans le jardin de quelqu’un dans une rue calme et résidentielle.

«Ils font du bruit et ils puent l’enfer. Ils ont des canards et des oies asiatiques ainsi que des poulets. Plus tôt dans l’année, le jardin était une mer de boue, mais il est maintenant recouvert d’herbe.

« Nous avons des plantes grimpantes qui poussent au bout de notre jardin, donc au moins nous ne pouvons pas les voir avant l’hiver, lorsque les feuilles tombent. Même ma petite-fille de trois ans a commenté l’odeur l’autre jour.

Un autre voisin a déclaré : “Ils font du bruit, mais cela ne nous dérange pas vraiment. Je pense qu’ils se procurent des œufs pour eux-mêmes.”

Et un autre local a déclaré : “Ils ont des poules depuis un certain temps maintenant et vous n’entendez que lorsque l’une d’elles pond un œuf, ce qui est tout à fait naturel, n’est-ce pas ?

“Ça ne nous dérange pas et je pense qu’ils aident probablement son fils, John. Quand je les entends, ça me rappelle la campagne.”

Mais M. Montgomery a déclaré: «John avait le cœur brisé lorsque nous avons essayé de les emmener à la ferme il y a quelques jours, nous ne savons donc pas quoi faire.

“Ces oiseaux sont sa vie.”

M. Montgomery a admis que les oiseaux avaient fait du bruit récemment, mais a déclaré que c’était à cause d’un renard qui les avait attaqués, tuant quatre des huit poules de la famille.

Le racket a suscité des plaintes, entraînant la visite de responsables des autorités locales qui ont averti la famille qu’ils pourraient retirer les oiseaux.

M. Montgomery a déclaré: “John n’était pas du tout content que les poulets aient dû partir.

“Une caractéristique de son autisme est une réticence à coopérer parfois lorsqu’il est stressé et il était très réticent à dire au revoir à sa poule. Son autisme est devenu encore plus profond qu’auparavant.

“Les autorités locales ont sûrement quelque chose de plus important à faire avec le temps de leurs agents que d’enquêter sur des poulets gloussants.”

Il a déclaré que les responsables du conseil de Vale of Glamorgan avaient dit à la famille qu’ils devaient retirer les oiseaux dans les sept jours.

Il a déclaré que le conseil avait montré “un manque total de proportionnalité qui fait du retrait de ses petits poulets du jardin d’un garçon handicapé une priorité – plus que certains problèmes plus urgents dont il y en a beaucoup”.

Un porte-parole du conseil de Vale of Glamorgan a déclaré: «Les agents travaillant pour les services de réglementation partagés, au nom du conseil de Vale of Glamorgan, ont vérifié le bien-être des oiseaux à cette adresse et ont également répondu aux rapports relatifs au bruit.

“Nous travaillons de manière constructive avec le propriétaire en vue d’une résolution satisfaisante sur les deux plans.”