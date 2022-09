On nous a donné les derniers bracelets pour voir Queen allongé dans l’état après avoir parcouru près de 100 miles – nous ne pouvions pas y croire

Une maman et sa fille ne pouvaient pas croire leur chance ce soir après avoir reçu les derniers bracelets pour voir la reine en état.

La file d’attente a été fermée à 22h41, les officiels distribuant la dernière paire de bracelets à Christine et Sarah Rogers.

Christine Rogers, 62 ans, et sa fille Sarah Rogers, 29 ans, ont obtenu les deux derniers bracelets Crédit : Le Soleil

Des milliers de personnes attendent toujours en ligne pour rendre hommage à la reine avant les funérailles Crédit : AP

La file d’attente pour voir le cercueil de la reine officiellement fermée peu après 22h30 dimanche 1 crédit

Christine a déclaré qu’elle “n’aurait pas rêvé” de recevoir le dernier bracelet pour accéder à Westminster Hall.

Les foules restantes, qui s’étendaient sur plus d’un demi-mile, ont été informées que plus aucun bracelet ne serait distribué.

Une Christine ravie, 62 ans, qui a parcouru près de 100 miles depuis Ipswich pour rejoindre la file d’attente à 10h dimanche, a déclaré: “Nous avons décidé mardi de descendre et de voir ce qui se passait.

“Nous avons mis l’effort parce que cela signifie beaucoup de venir voir la reine.”

« Nous nous sommes trompés de chemin au début, mais nous avons fini par trouver la file d’attente.

« Je n’arrive pas à croire que nous soyons les derniers à passer, je n’en aurais pas rêvé.

Sa fille Sarah, 29 ans, a déclaré: « Cela signifie beaucoup de passer à travers la file d’attente et de rendre hommage.

“Elle a été une constante dans ma vie et dans la vie de ma mère, nous avons donc ressenti le besoin de venir lui dire au revoir.”

Des foules déçues ont applaudi les deux derniers détenteurs de bracelets alors qu’ils étaient emmenés pour rejoindre la fin de la ligne, qui a continué à filtrer pendant la nuit.

Sa Majesté est en état à Westminster Hall jusqu’à 6 h 30 demain, avant ses funérailles.

Les autorités ont fermé la ligne à environ trois miles du cercueil de la reine, avec seulement sept heures pour que les files d’attente existantes passent.

Les personnes en deuil ont été invitées ce matin à ne pas se mettre en file d’attente pour éviter toute déception avant sa fermeture inévitable.

Des milliers de personnes ont déjà fait le voyage pour voir le cercueil de la reine et rendre hommage depuis qu’il a été transporté à Westminster Hall mercredi.

Hier, le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a annoncé que la file d’attente accessible avait atteint sa pleine capacité et qu’elle était définitivement fermée.

Cette fermeture est intervenue après la suspension de la file d’attente du grand public vendredi lorsque le temps d’attente a grimpé à plus de 25 heures.

Les responsables ont été contraints de faire l’appel car il s’étendait sur plus de cinq miles de long et atteignait sa capacité.

L’entrée a repris plus tard, mais vers 1 h 15 hier, le tracker en ligne DCMS a exhorté les Britanniques à ne pas faire le voyage.

À 5 heures du matin, ils ont déclaré que la file d’attente était à “quasi capacité totale” et qu’elle pourrait devoir être à nouveau interrompue si elle devenait pleine.

Mais à partir de 9h, le temps d’attente prévu est tombé à 16 heures.

Les personnes en ligne ont été averties de se préparer au temps froid, car les températures ont chuté en dessous de 7 ° C.

Sans se laisser décourager, un flux constant de personnes a rejoint la file d’attente, beaucoup portant des manteaux et des pulls et enveloppés dans des couvertures.

Tatie Kirst, 38 ans, une chef de projet qui a rejoint la file d’attente hier, a déclaré: “Je pense que je suis prête, j’ai apporté mon bon manteau, j’ai un tabouret si j’ai besoin de m’asseoir, je vais chercher de la nourriture et de l’eau, et nous ‘va marcher le chemin.

“Je pense qu’il y a toujours une question, ‘est-ce que ça vaut le coup? Puis-je le faire?’ Et j’espère que oui.

“Je voulais faire partie de cela, rendre hommage à la reine.”

Les personnes en deuil ont ensuite reçu un énorme coup de pouce lorsque le roi Charles et le prince William les ont surpris pour les remercier d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour rendre hommage à la reine.

Des centaines de fans royaux en ligne à Lambeth, dans le sud de Londres, ont applaudi lorsque le monarque de 73 ans et son fils ont émergé ensemble.

Beaucoup ont pris des photos et se sont appuyés contre les barrières métalliques, désireux d’échanger un mot avec le couple.

Plusieurs ont crié “God Save the King” et “God Save the Prince of Wales” en passant.

Une personne a dit à Wills: “Tu seras un roi brillant un jour”, avant de dire à une autre: “Cela signifie vraiment beaucoup que tu sois ici.”

Et à un moment donné, il a averti les fans royaux “c’est très émouvant quand vous y entrez” alors qu’il les préparait à entrer dans le palais.

Depuis mercredi après-midi, les foules affluent à Londres pour rendre hommage au défunt monarque – malgré les avertissements de longues attentes.

Ils se sont lentement promenés le long de la rive sud de la Tamise pour apercevoir son cercueil.

Dans le but de traverser plus rapidement la file d’attente géante, les responsables ont introduit des doubles lignes de chaque côté du cercueil pour transporter encore plus de personnes en deuil.

Des personnes en deuil en larmes défilent devant le cercueil de la reine au Westminster Hall depuis mercredi Crédit : PA

La salle sera officiellement fermée au public demain à 6h30 Crédit : PA