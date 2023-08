On ne sait pas quand les personnes âgées de l’Okanagan évacuées des zones de feux de forêt rentreront chez elles : Interior Health

Alors que les ordres d’évacuation diminuent progressivement dans le centre de l’Okanagan, on ne sait toujours pas quand les personnes âgées évacuées des établissements de soins rentreront chez elles, mais Interior Health a constitué une équipe pour guider le « travail complexe de planification et de rétablissement » à venir.

Près de 900 personnes âgées ont été relocalisées dans neuf établissements gérés par Interior Health, a déclaré un porte-parole à Black Press Media vendredi 25 août.

Les autorités sanitaires n’ont pas fourni de calendrier pour le retour des résidents dans leur communauté d’origine, mais le consultant en communications Gavin Halford affirme qu’« une approche réfléchie et coordonnée est nécessaire pour ramener les résidents chez eux en toute sécurité ».

Interior Health a formé une équipe pour diriger le voyage de retour alors que les alertes d’évacuation sont annulées.

Des évaluations des risques dans les établissements de soins sont en cours, notamment l’évaluation de facteurs tels que les ordres et alertes d’évacuation, la qualité de l’eau et de l’air, les prévisions météorologiques et les mises à jour de partenaires, notamment Emergency Health Management BC et BC Wildfire.

« Nous travaillerons avec nos partenaires dans la prestation de services de soins de longue durée afin de tenir les familles des résidents informées de l’avancement des plans », a déclaré Halford.

« Nous apprécions sincèrement le personnel qui fait tout ce qu’il peut pour s’assurer que les résidents des sites évacués soient bien soignés et se sentent à l’aise pendant cette période. Nous aimerions également exprimer à nouveau nos sincères remerciements à nos partenaires de soins des autorités sanitaires voisines, aux premiers intervenants, aux bénévoles communautaires et aux gouvernements locaux et provinciaux.

« Aussi difficiles que soient ces évacuations, la sécurité des résidents et du personnel doit toujours être la priorité absolue. »

Voici une liste des sites Interior Health qui ont été évacués ainsi que le nombre de résidents évacués :

• La résidence pour retraités Highlands, Kelowna — 30 résidents

• Brandt’s Creek Mews, Kelowna — 98 résidents

• Glenmore Lodge, Kelowna — 115 résidents

• Communauté de retraite et de soins Lake Country Lodge, Lake Country — 48 résidents

• Communauté Lakeview Lodge, West Kelowna — 112 résidents

• La résidence Vineyards, Kelowna — 126 résidents

• Village de Smith Creek, West Kelowna – 186 habitants

• Brookhaven Care Centre, West Kelowna — 95 résidents

