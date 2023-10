On ne sait pas exactement ce que Rishi Sunak peut faire dans la guerre entre Israël et le Hamas | Sam Coates | Actualités politiques

C’est un moment pour Rishi Sunak qui ne ressemble à aucun autre auquel il a dû faire face en tant que Premier ministre.

Tous les regards à la Chambre des Communes étaient rivés sur sa déclaration.

Il s’est levé et a donné le sombre appel des victimes britanniques et des disparus depuis le raid du Hamas sur Israël il y a plus d’une semaine.

Il a énuméré les moyens militaires britanniques redéployés au Moyen-Orient. Il y a eu un nouveau financement humanitaire pour les Palestiniens à hauteur de 10 millions de livres sterling. C’était une déclaration dans laquelle il faisait une annonce sur des choses qui étaient sous son contrôle.

Une salle comble. Des députés attentifs, sombres et, dans certains cas, émotifs. Tout le monde veut des réponses.

Pourtant, il est loin d’être clair ce que le Premier ministre britannique peut faire dans un moment comme celui-ci, alors que la géopolitique pourrait s’orienter dans une direction nouvelle, peut-être plus dangereuse. Rishi Sunak a peut-être plus de réponses que la plupart des autres – mais il ne les a pas toutes.

Parfois, la frustration était évidente rien qu’au changement de langage.

Lorsque j’ai vu Rishi Sunak dans la matinée, il m’a dit clairement que l’un des principaux objectifs diplomatiques britanniques était de rouvrir le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte.

Alors que la Grande-Bretagne s’oriente vers les efforts régionaux pour atteindre cet objectif, il a donné l’impression que cela était réaliste et à portée de main. Au moment où il a rencontré les députés, il a indiqué que les progrès avaient clairement ralenti.

Les députés de tous les côtés de la Chambre voulaient des réponses sur ce qui se passerait lors de la probable campagne terrestre à Gaza.

Sunak a déclaré aux députés qu’il était convaincu que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne voulait pas que la situation s’étende au-delà du Hamas – laissant entendre qu’il ne voulait pas s’engager avec le Hezbollah déclenchant un conflit en Iran.

Mais est-ce que cela s’avérera vrai dans la pratique ? Il a également déclaré que la Grande-Bretagne avait appelé Israël à éviter des pertes civiles, le lendemain de la déclaration de son ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, de la « retenue » et de la « discipline ».

Mais est-ce que cela arrivera ? La Grande-Bretagne fait-elle une différence matérielle dans ce débat ? Personne n’en est sûr, mais les questions des députés ne cessent d’affluer.

Sunak semblait vouloir passer la journée en évitant un débat public sur ce que je considère comme un énorme effort britannique en cours pour sauver la demi-douzaine d’otages britanniques détenus par le Hamas.

Après avoir évité le sujet lors de son entretien du matin et de la déclaration préparée à l’avance aux députés, il n’a parlé de ce qui se passait que lorsque la députée travailliste Dawn Butler lui a demandé directement.

Elle a montré la galerie publique, où regardaient les proches des otages, et a demandé au Premier ministre de leur parler.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a révélé ce que faisait le gouvernement : s’engager avec des partenaires régionaux – faisant probablement référence au Qatar, où est basée la direction politique du Hamas – et s’est engagé à utiliser « tous les outils à notre disposition ».

Au départ, il n’a pas divulgué cette information parce qu’il ne voulait pas créer de faux espoirs pour les familles des otages – puisque personne, y compris lui, ne sait ce qui leur arrivera. Tout ce domaine échappe presque totalement à son contrôle, même si la machine diplomatique britannique y travaille dur.

De nombreux éléments de la machine de Whitehall travaillent en synchronisation avec un objectif commun : soutenir le Premier ministre dans cette crise mondiale massive – mais cela ne signifie tout simplement pas que Rishi Sunak a beaucoup plus de réponses que le reste d’entre nous, quelles que soient les nombreuses questions qui lui sont posées.