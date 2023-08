On ne sait pas combien de personnes ont perdu la vie à Lahaina alors que les autorités d’Hawaï touchent à la fin de leurs recherches de morts.

HONOLULU (AP) — Les équipes d’Hawaï ont pratiquement fini de rechercher les victimes de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle, ont annoncé mardi les autorités, et on ne sait pas exactement combien de personnes ont péri.

Trois semaines après que l’incendie a dévasté la communauté balnéaire historique de Lahaina, à Maui, le nombre de morts s’élève à 115. Mais un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues.

Les responsables ont suggéré que les intervenants ont probablement déjà récupéré tous les restes reconnaissables comme tels, et qu’ils réorientent leur réponse pour se concentrer sur l’élimination des déchets dangereux et rendre la zone sûre pour que les résidents puissent commencer à revenir.

« Nous avons presque terminé la mission de recherche et de récupération et passons à la phase suivante », a déclaré Darryl Oliveira, l’administrateur par intérim de l’agence de gestion des urgences de Maui, lors d’une conférence de presse.

La prochaine phase serait l’élimination des déchets dangereux menée par l’Agence américaine de protection de l’environnement, a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Maui, John Pelletier, a déclaré que les équipes de recherche et de sauvetage urbaines avaient « parcouru 100 % de leur zone », mais que certaines activités de recherche se poursuivaient dans l’océan au large de Lahaina.

Le FBI effectue des recherches sur 200 mètres (183 mètres) le long d’une bande côtière de quatre milles (6,4 kilomètres), mais aucun reste humain n’a été trouvé, a-t-il déclaré. Il y a 110 rapports de personnes disparues déposés auprès de la police de Maui, et plus de 50 d’entre eux restent des dossiers ouverts qui sont toujours activement traités, a-t-il déclaré.

Bien que les recherches initiales soient terminées, les autorités pourraient également utiliser les détails des rapports de personnes disparues pour réexaminer les zones, a-t-il ajouté.

« Ils disent : « Mon proche était ici » et cela peut être un point de données et nous pouvons continuer », a déclaré Pelletier. « Au cas où il y aurait une chance que quelque chose doive être étudié plus en détail, nous avons des archéologues et nous allons nous assurer que nous pouvons le faire afin, encore une fois, de le faire de la bonne manière. »

Il a demandé « confiance et patience » alors que les autorités continuent d’identifier les dépouilles et de parcourir les listes des disparus.

Jusqu’à présent, les autorités ont identifié et informé les proches de 45 des personnes tuées. Ils ont collecté l’ADN de 120 personnes pour identifier les morts et continuent de voir d’autres échantillons.

Les équipes de l’EPA rechercheront et élimineront manuellement les matières dangereuses comme les peintures, les pesticides et les piles. Lahaina possédait un grand nombre de batteries de stockage d’énergie solaire au lithium-ion, que l’agence traitera comme s’il s’agissait de munitions non explosées, a déclaré Steve Calanog, commandant des incidents à l’EPA.

Les équipes retireront les gros morceaux d’amiante, mais tout amiante présent dans les cendres sera traité lors de la prochaine phase de nettoyage, a-t-il déclaré.

L’EPA vaporisera un adhésif appelé Soiltac sur les cendres pour les empêcher de migrer dans l’océan, a déclaré Calanog. La substance est « non toxique, biodégradable et sans danger pour le milieu marin » et se dégradera dans deux à trois mois, a-t-il déclaré.

L’EPA a intégré environ 25 observateurs culturels dans ses équipes afin que l’agence « agisse avec prudence, révérence et respect » dans la ville qui fut la capitale de l’ancien royaume hawaïen dans les années 1800 et la résidence des chefs hawaïens pendant des siècles.

« Nous connaissons tous la riche et longue signification historique et culturelle de Lahaina », a déclaré Calanog.

L’EPA a déclaré dans un communiqué de presse qu’il faudrait jusqu’à plusieurs mois pour éliminer les matières dangereuses pour les ménages, même si les travaux pourraient être terminés plus tôt.

Plus tard, le maire de Maui, Richard Bissen, a déclaré dans un message enregistré sur Instagram que l’EPA expédierait les débris toxiques qu’elle collecte vers la zone continentale des États-Unis.

« Ces matériaux ne resteront pas à Maui, ni dans l’État d’Hawaï », a déclaré Bissen.

Le comté de Maui n’a pas fait retentir ses sirènes d’urgence pour avertir les résidents de l’incendie lorsqu’il s’est propagé le 8 août.

Darryl Oliveira, qui a pris lundi la fonction d’administrateur par intérim de l’Agence de gestion des urgences de Maui, a déclaré que les sirènes n’avaient jamais été utilisées pour les incendies de forêt à Hawaï auparavant. Mais il a déclaré que Maui, l’État et d’autres comtés d’Hawaï travaillaient sur de nouveaux protocoles pour ce faire.

« Nous voyons un énorme intérêt à intégrer davantage d’outils dans notre arsenal pour tenir le public informé et lui fournir une alerte précoce », a-t-il déclaré, ajoutant que la saison des ouragans actuelle chevauche des conditions extrêmement sèches à Maui et dans tout l’État.

Dans un premier exemple, les autorités ont fait retentir samedi des sirènes d’urgence pour avertir les résidents d’un feu de brousse près des hôtels de Kaanapali à Lahaina. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie.

Oliveira a guidé la Grande Île à travers les ouragans et les éruptions volcaniques en tant que chef de la défense civile du comté d’Hawaï pendant de nombreuses années.

Il a déclaré que l’un des défis consistait à éduquer le public – y compris les touristes – sur ce qu’il fallait faire s’ils entendaient le son d’une sirène pour avertir d’un incendie de forêt.

Audrey Mcavoy, Associated Press