Un communiqué de presse publié samedi qui a été soussigné par la FA, la Premier League et pratiquement tous les autres organismes de réglementation du match masculin et féminin en Angleterre a annoncé que le boycott débutera à 15 heures le samedi 30 avril prochain et durera jusqu’à 23 h 59 le suivant. Lundi, qui, selon eux, vise à avoir un impact sur «les abus discriminatoires soutenus reçus en ligne par les joueurs et de nombreux autres joueurs associés au football».

Le black-out verra les clubs fermer essentiellement leurs comptes Twitter, Facebook et Instagram pendant la durée du boycott.

Le communiqué se poursuit, déclarant que le mouvement montrera « le football anglais se rassemblant pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte en cours contre la discrimination. »

Le football a été terni ces dernières années par le fléau des abus raciaux en ligne. Plusieurs acteurs – presque trop nombreux pour être énumérés ici – ont mis en évidence le problème croissant, d’autres suggérant que la Silicon Valley n’a pas agi assez vigoureusement pour inhiber ou punir les responsables.

Cette décision intervient quelques jours à peine après qu’une campagne menée par les fans ait dominé les médias sociaux à la suite de l’annonce malheureuse du projet de Super League qui semblait mobiliser le football à l’unanimité contre cette décision – l’attaquant de Leeds United Patrick Bamford admettant plus tard qu’il le voyait comme unla honte« que le même niveau d’opposition n’est pas apparent pour la lutte du jeu contre le racisme.

« C’est incroyable la quantité de tollé qui entre dans le jeu lorsque les poches de quelqu’un sont blessées», A déclaré Bamford après le match nul 1-1 de son équipe avec Liverpool lundi.

« C’est dommage que ce ne soit pas comme ça quand tout ce qui ne va pas avec les choses à la minute, le racisme et des trucs comme ça.

« JEIl est important que nous maintenions notre position et montrons que le football est pour les fans et essayons de le garder ainsi. «

D’autres footballeurs comme Marcus Rashford se sont également exprimés à ce sujet, tandis que l’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Ian Wright, qui a également été victime d’un troll raciste en ligne, a parlé de sa déception plus tôt cette année lorsqu’un adolescent irlandais a été épargné d’une peine de prison après une série soutenue de messages racistes adressés au spécialiste du football.

« Cette affaire n’a jamais été une question de vengeance, mais toujours de conséquences pour des actes de racisme. Mon pardon pour ce jeune homme était pour mon besoin et mon désir profondément personnels d’avancer sans autre angoisse. » Wright a déclaré en ligne.

« Je suis un homme de 57 ans qui a été victime de racisme tout au long de ma vie. Je ne m’attendais pas à ce que mon pardon soit une invitation à alléger une phrase.

« Voyant ce jugement, je ne peux que me demander quel effet dissuasif existe pour quiconque jette ce genre d’abus raciste ignoble.

« Un individu m’a souhaité la mort à cause de la couleur de ma peau. Les affirmations de «naïveté» ou d ‘«immaturité» d’un juge ne nous seront jamais acceptables. L’immaturité et la naïveté supposées de nos agresseurs ne sont jamais un réconfort. Alors oui, je suis déçu. Je suis fatigué. Nous sommes tous fatigués.«

Le communiqué de presse appelle également le gouvernement britannique à produire une législation forte pour rendre les principales entités de médias sociaux plus responsables du contenu qui apparaît sur leurs sites Web, mais admet que le « connectivité et accès« quels médias sociaux fournissent aux fans »reste vital« .

« Il est tout simplement inacceptable que des personnes du football anglais et de la société en général continuent d’être soumises quotidiennement à des abus discriminatoires en ligne.», a déclaré Edleen John, directrice des relations internationales de la FA.

« Les entreprises de médias sociaux doivent être tenues pour responsables si elles continuent de ne pas assumer leurs responsabilités morales et sociales pour faire face à ce problème endémique. «