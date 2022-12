On ne me demande jamais d’être le prochain Bond – les fans veulent juste parler d’un autre de mes rôles, dit James Norton

Il a commencé comme un psychopathe tordu dans le drame de meurtre local Happy Valley – et maintenant James Norton est un homme fringant d’Hollywood qui est pressenti pour devenir le prochain James Bond.

Mais le morceau britannique dit qu’il ne pourrait pas être plus heureux de revenir à l’émission multi-primée pour sa dernière sortie le mois prochain parce que ses fans l’aiment tellement.

James joue le méchant tordu Tommy Lee Royce dans Happy Valley

Et avec un écart de sept ans entre la série à venir et la précédente, qui a attiré près de dix millions d’audience, l’anticipation des téléspectateurs est élevée.

James, qui joue aux côtés de Sarah Lancashire dans la série policière de la BBC basée dans le Yorkshire, a déclaré: «C’est une émission tellement spécifique sur une partie très spécifique de l’Angleterre.

« Les accents, les tempéraments et les sensibilités de ces personnages sont assez spécifiques à la région.

“Et pourtant, quand je vais en Amérique, je suis étonné du nombre de personnes qui l’ont regardé et du nombre de personnes qui l’aiment. Les gens dans la rue me demandent : ‘Quand est-ce que ça revient ?’

“Et ce fut un moment vraiment fier, quand j’ai réalisé à quel point ce n’était pas seulement une émission appréciée au Royaume-Uni mais à l’international.”

Avant Happy Valley, James avait des rôles plus petits dans des émissions telles que Doctor Who et Death Comes To Pemberley.

Il s’était essayé au cinéma, jouant aux côtés de Chris Hemsworth dans le drame de Formule 1 Rush en 2013.

Mais après avoir été choisi comme méchant de Happy Valley Tommy Lee Royce en 2014, une série de grands rôles a suivi, y compris des rôles dans Little Women et Rogue Agent face à Gemma Arterton.

Happy Valley est situé dans la Calder Valley, West Yorks – à moins d’un million de kilomètres de l’endroit où James a grandi dans le district de Ryedale, dans le North Yorkshire.

James, 37 ans, a déclaré: «Je suis immensément fier de pouvoir y participer.

“Pouvoir dire que nous avons tourné une troisième série et qu’elle est aussi grande et audacieuse que jamais est vraiment merveilleux.

“C’est particulièrement excitant parce que tout le monde sait que c’est la dernière série, donc tout le monde prédit et devine comment ça va se terminer.”

La série est centrée sur l’officier de police sergent Catherine Cawood – interprétée par Sarah – sa sœur Claire, son petit-fils Ryan et ses collègues.

Le méchant Tommy est le père de Ryan après une relation abusive avec la défunte fille de Catherine.

James a déclaré: “Catherine a sa famille et ne veut pas penser à Tommy. Il force constamment son chemin dans sa vie et sa conscience.

“Dans ce genre de manière démodée, ce sont des adversaires épiques dressés les uns contre les autres.

“Ils sont obsédés l’un par l’autre. Il y a une sorte de haine profonde et profonde dans la façon dont, lorsque vous pensez à quelqu’un que vous détestez, il habite une partie de votre conscience.

La troisième série commence avec Tommy en prison, purgeant plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité pour viol et enlèvement.

Mais James dit que son personnage est le même “désordre terrifiant” qu’avant.

L’acteur a travaillé avec des thérapeutes pour se mettre sous la peau du méchant – une expérience qui l’a changé à jamais.

Il a déclaré: «J’ai beaucoup travaillé sur la psychopathie et j’ai été présenté à des psychologues du comportement et à des psychologues criminels qui ont aidé à découvrir Tommy et l’état d’esprit qu’il a.

“Le chemin dans son espace de tête a été difficile parce que, par nature, il vit dans un espace très différent de moi et de la plupart des gens que je connais, sur ce genre de frange de l’humanité. En conséquence, c’est l’un des rôles les plus difficiles.

“Mais c’est un peu la joie quand on vous demande de sympathiser avec quelqu’un qui se sent très éloigné de vous-même.

« C’est là qu’on apprend le plus. Si vous entreprenez ce voyage avec empathie et compréhension, vous verrez le monde d’une manière totalement différente.

“Montagnes russes d’un complot”

« La version de Tommy est très différente de la mienne, Dieu merci.

“Mais il s’est calmé et il y a un net changement dans son tempérament. Je pense que c’est parce que pour la première fois depuis longtemps, il a de l’espoir.

Lorsque Catherine découvre les restes d’une victime de meurtre de gangs dans un réservoir vidé, cela déclenche une chaîne d’événements qui la ramène directement à Tommy.

Mais son petit-fils Ryan a maintenant 16 ans et a ses propres idées sur le type de relation qu’il veut avoir avec son père.

L’acteur Rhys Connah, qui a joué le garçon dans les trois séries, a déclaré: “Ryan vient de terminer ses études secondaires. On lui a raconté des mensonges tout au long de sa vie sur son passé.

« Il les remet en question et il est enfin assez grand pour apprendre la vérité sur certains d’entre eux.

Amour avec la fiancée de l'actrice Imogen Poots à la soirée de la Royal Academy of Arts en 2018

“La mère de Ryan s’est suicidée et il a été élevé par sa grand-mère, donc il y a évidemment des moments meilleurs et des moments pires.

“Il y a de la tension alors que Catherine voit plus le père de Ryan dans Ryan – plus qu’elle ne le voudrait. Il entend toutes ces histoires sur Tommy, sur le fait qu’il était un psychopathe, un meurtrier, mais Ryan est maintenant à un stade où il veut juger par lui-même.

“Il y a suffisamment de doutes là-bas, et il veut que son père soit un homme bon, alors il veut croire que les choses sont différentes maintenant.”

Rhys a déclaré à propos de son père à l’écran: «Vous voyez James sur le plateau entre les prises et c’est une personne tellement gentille.

“Ensuite, nous commencerons à filmer et il changera instantanément et il y aura ce psychopathe.”

L’attente de six ans pour une nouvelle série était due à l’écrivain Sally Wainwright, qui voulait que le fils de Tommy ait mûri avant d’écrire un autre scénario.

Elle a déclaré: «Je voulais arriver à un point où Ryan serait assez vieux pour commencer à décider s’il voulait avoir une relation avec son père ou non. Et pourrait-il avoir une relation avec son père, et que penserait Catherine à ce sujet ? Je voulais vraiment pouvoir explorer cela.

«Cela a toujours été l’intention, d’avoir un écart, et cela a fonctionné à peu près comme il faut.

“Il a maintenant 16 ans, donc il peut voyager tout seul, il peut faire des choix.

« Il peut faire des choses dans le dos de Catherine.

“Nous avons toujours dit que ce serait la dernière saison et c’est très certainement la dernière saison.”

Pour l’instant, James, qui est fiancé à l’actrice Imogen Poots, est aussi excité que Happy Valley revienne que nous tous.

Il a déclaré: «Cela fait sept ans que je prédis comment Sally va y mettre fin, donc c’était vraiment merveilleux de lire le scénario et d’entendre ses idées – et elles ne déçoivent pas.

“C’est merveilleux de revenir en sachant qu’il y a un tel appétit et un tel amour pour le spectacle.

“Sarah Lancashire est une légende absolue dans notre industrie, donnant la performance de sa vie.

“Il y a toujours des montagnes russes absolues d’une intrigue, et beaucoup de gens ont dit dans la première série qu’ils finiraient par regarder derrière leur canapé avec les mains sur la bouche.

“Je pense que le deuxième et, espérons-le, le troisième y parviendront.”

La troisième série de Happy Valley commence le 1er janvier sur BBC1 à 21 heures.

Les deux premières séries sont maintenant sur BBC iPlayer.

LES TORSES DANS L’HISTOIRE JUSQU’ICI

LE SERGENT Catherine Cawood (Sarah Lancashire) est une policière volontaire qui n’arrive toujours pas à accepter le suicide de sa fille adolescente, Becky, huit ans plus tôt.

Elle vit avec sa sœur, Clare ( Siobhan Finneran ), qui l’aide à élever le fils de 16 ans de Becky, Ryan ( Rhys Connah ).

Sarah Lancashire comme Sgt Catherine Cawood

Becky a donné naissance à Ryan après avoir été violée par Tommy Lee Royce (James Norton).

Catherine apprend que Tommy a été libéré de prison après avoir purgé des accusations de drogue et devient obsédée par le retrouver – ignorant qu’il était déjà impliqué dans un enlèvement séparé.

Dans la dernière série, Tommy était de retour en prison pour ses derniers crimes mais a impliqué Catherine dans une série de meurtres après le meurtre de sa mère.

Tout en essayant de prouver son innocence, Catherine a enquêté sur une opération de traite des êtres humains liée à un tueur en série.

Ailleurs, Tommy a recruté un assistant d’enseignement à l’école de Ryan pour séduire secrètement son fils – et se venger de Catherine.