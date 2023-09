On n’aurait pas pu rêver d’une meilleure équipe d’échecs indienne pour les Jeux asiatiques : Viswanathan Anand

Le quintuple champion du monde Viswanathan Anand a déclaré mardi qu’il n’aurait pas pu rêver d’une équipe d’échecs indienne plus forte lors des prochains Jeux asiatiques.

Les échecs indiens ont connu un essor fulgurant et lors de la Coupe du monde de Bakou récemment conclue, quatre joueurs indiens sans précédent se sont qualifiés pour les quarts de finale, R. Praggnanandhaa étant entré dans l’histoire en devenant le plus jeune à remporter une médaille d’argent.

Ajoutant à cette vague de succès, la semaine dernière, le protégé d’Anand, D Gukesh, âgé de 17 ans, a mis fin au règne de 37 ans de son mentor en tant que joueur n°1 indien.

Gukesh a atteint une impressionnante note Elo de 2758, dépassant de quatre points la légende indienne et marquant une étape importante dans l’histoire des échecs du pays.

« Je suis toujours nerveux de simplement regarder le classement et de penser, oh, nous allons gagner ceci, nous allons gagner cela », a déclaré Anand lors d’une interaction avec les médias en marge de Tata Steel Chess India ici.

« Il y a d’autres très bonnes équipes. L’Ouzbékistan est bon. Le Vietnam, c’est bien. La Chine alignera un important contingent. Nous aurons donc des rivaux, mais vous ne pouvez pas demander une meilleure équipe que celle que nous avons », a-t-il déclaré à propos des perspectives de l’Inde aux Jeux asiatiques.

« Les normes en Inde ont rattrapé celles du reste du monde. Et pourtant, je ne veux pas expliquer cela uniquement en termes généraux. Il faut donner du crédit aux individus.

« Il s’agit d’un groupe d’individus très talentueux. C’est à eux de décider s’ils surpasseront la génération précédente et nous verrons. Mais nous avons une génération d’individus talentueux. »

La Chine sera dirigée par la championne du monde en titre Ling Diren.

L’Inde a nommé une équipe de 10 membres dans les sections masculine et féminine avec Gukesh, Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi, Pentala Harikrishna et Arjun Erigaisi en tête du défi masculin.

Le directeur général Koneru Humpy, double médaillé d’or aux Jeux asiatiques, et Harika Dronavalli dirigeront le défi féminin.

Parlant de l’essor de l’Inde dans le domaine des échecs, Anand a déclaré qu’il n’avait jamais prévu qu’une telle chose se produirait lorsqu’il a créé son académie (WACA) il y a trois ans.

« J’ai deux collègues dans le top 20. Pour la première fois, Gukesh n’est pas seulement dans le top 10 avec moi, il est même devant moi. Pragg est parmi les candidats, Gukesh peut toujours figurer parmi les candidats. En plus Arjun, Vidit, Hari un peu en retard, puis Nihal.

« La raison pour laquelle j’ai dit qu’il s’agissait d’une génération dorée est que, à l’exception d’Arjun, qui a eu 20 ans il y a peut-être deux jours, ce sont tous des adolescents, ce qui signifie, de manière très conservatrice, pour les 10 prochaines années, à chaque tournoi de haut niveau, nous, en tant qu’Indiens, nous pouvons espérer avoir un de nos joueurs là-bas à surveiller et à encourager.

« C’est donc le moment idéal pour être un fan d’échecs indien également, et c’est tout simplement très, très excitant. »

Anand a ajouté que la reprise est similaire à celle de la Russie il y a 50 ans, et que le défi est d’améliorer l’effectif féminin.

« Le circuit junior indien, des moins de 12 ans jusqu’à la fin, est l’un des meilleurs au monde. Vous n’êtes jamais sûr de votre place. Ils se motivent bien, ils échangent des idées. Je suis presque tenté de dire ce que c’était en Russie ou en Union soviétique il y a 50 ans.

« En Inde, nous possédons l’un des meilleurs écosystèmes. Si vous voulez jouer, il y a beaucoup de gens qui vous apprendront. Ensuite, pour presque chaque étape, il y a des personnes très spécialisées, des coachs, qui ont des académies. Ce qui est encore plus important, c’est qu’ils puissent interagir les uns avec les autres. »

« Nous avons une configuration de rêve pour les jeunes. Il y a encore un défi : comment attirer plus de filles. C’est encore légèrement axé sur le sud, peut-être sur le Bengale et le Maharashtra, mais nous devons l’étendre ailleurs. Mais pour l’essentiel, les ingrédients sont là. »

« Je suis très heureux de m’être retiré et l’Inde est toujours bien représentée dans ces tournois. C’est excitant à regarder et le jeu grandit, c’est tout ce que je peux vraiment espérer. »

Carlsen toujours avide de succès

Lorsqu’on lui a demandé ce qui rend Magnus Carlsen si difficile à battre, Anand a répondu : « Il a toujours eu une capacité naturelle à faire moins d’erreurs. Je pense que quelqu’un a dit qu’il ne trouve pas souvent le meilleur coup, mais qu’il ne fera presque jamais le pire.

« Il pourrait faire le troisième meilleur coup et c’est assez bon, mais il ne fera presque jamais de gaffe. Et c’est vrai que c’est difficile de se souvenir des matchs qu’il a perdus facilement.

« L’autre chose pour moi qui est impressionnante, c’est qu’il garde sa motivation si élevée. Non seulement pour les grands événements, il joue également pour des événements mineurs. Il semble avoir une faim particulière pour les échecs.

« Il n’est pas unique à cet égard, mais il va simplement rester assis et jouer aux balles pendant des heures. Et il jouera un tournoi occasionnel et il fera ça. Il jouera des tournois pour lesquels il est déjà qualifié et des choses comme ça. Il garde juste une très grande motivation », a conclu Anand.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)